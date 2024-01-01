Альтернативи - DeepAI
Claude
claude.ai
Claude — це помічник нового покоління зі штучним інтелектом для ваших завдань, незалежно від масштабу.
Otter
otter.ai
Otter — це інтелектуальна програма для створення нотаток, яка дає змогу запам’ятовувати, шукати та ділитися голосовими розмовами. Otter створює розумні голосові нотатки, які поєднують аудіо, транскрипцію, ідентифікацію мовця, вбудовані фотографії та ключові фрази. Це допомагає діловим людям, журналі...
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP), запропонована Google, — це набір хмарних обчислювальних служб, які працюють на тій самій інфраструктурі, яку Google використовує внутрішньо для своїх продуктів для кінцевих користувачів, таких як Пошук Google, Gmail, сховище файлів і YouTube. Окрім набору інструментів ке...
FaceCheck.ID
facecheck.id
Знайдіть будь-кого в Інтернеті за допомогою пошукової системи розпізнавання обличчя FaceCheck.ID. Шукайте людей за фотографіями та переконайтеся, що ви розмовляєте з особою, за яку вони себе видають.
Jasper
jasper.ai
Створюйте вміст у 5 разів швидше за допомогою штучного інтелекту. Jasper — це найякісніший інструмент для копірайтингу штучного інтелекту з понад 3000 5-зірковими відгуками. Найкраще підходить для написання дописів у блогах, вмісту в соціальних мережах і маркетингових текстів.
SpeechTexter
speechtexter.com
Конвертер мовлення в текст. Продиктуйте своїм голосом. Безкоштовна веб-програма для введення тексту голосом. Підтримується понад 70 різних мов!
Speechnotes
speechnotes.co
Перетворення мовлення в текст – голосовий набір і транскрипція. Робіть нотатки за допомогою голосу безкоштовно або автоматично транскрибуйте аудіо- та відеозаписи на місці. Безпечний, точний і надзвичайно швидкий.
Krisp
krisp.ai
Насолоджуйтеся HD-голосом без фонового шуму та луни під час віддалених зустрічей, подкастів і записів. Krisp запобігає шуму, що відволікає увагу, підвищуючи продуктивність і професіоналізм.
Notta
notta.ai
Записуйте та перетворюйте ваші улюблені подкасти, новини та розмовне радіо, чат Discord, аудіо Zoom Classes у текст. Ви можете відтворювати записи та редагувати стенограми, додавати примітки, теги, вставляти зображення, щоб отримати цінну інформацію з кожної розмови.
Deep Dream Generator
deepdreamgenerator.com
Генератор глибоких снів. Дізнайтеся, що може створити згорточна нейронна мережа шляхом надмірної обробки зображення та вдосконалення функцій.
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
Alibaba Cloud надає інтегрований набір надійних і безпечних інструментів і продуктів для хмарних обчислень, допомагаючи вам створювати хмарну інфраструктуру, центри обробки даних у багатьох регіонах, щоб розширити можливості вашого бізнесу. Спробуйте безкоштовно.
Resemble.ai
resemble.ai
Використовуйте AI Voice Generator від Resemble, щоб безкоштовно клонувати свій голос! Створюйте голос штучного інтелекту, який звучить по-справжньому, за допомогою програми Resemble's Real-Time Speech-to-Speech.
Jammable
jammable.com
Створюйте обкладинки штучного інтелекту зі своїми улюбленими голосами! Платформа №1 для створення високоякісних обкладинок AI за лічені секунди!
Roboflow
roboflow.com
Маючи лише кілька десятків прикладів зображень, ви можете навчити працюючу сучасну модель комп’ютерного зору менш ніж за 24 години
Landing AI
landing.ai
Комп’ютерне бачення стало надзвичайно простим. Створіть і розгорніть свою систему комп’ютерного зору за лічені хвилини. Немає потреби в складному програмуванні чи досвіді ШІ.
Hour One
hourone.ai
Створіть відеоконтент штучного інтелекту менш ніж за 15 хвилин. Перетворіть будь-який текст, слайди чи підказку на професійне відео під керівництвом ведучого за лічені хвилини. Будь-якою мовою
AssemblyAI
assemblyai.com
Отримайте доступ до потужних моделей штучного інтелекту для транскрипції та розуміння мовлення Наш простий API надає моделі ШІ для розпізнавання мовлення, виявлення мовця, підсумовування мовлення тощо. Ми спираємося на останні найсучасніші дослідження ШІ, щоб запропонувати готові до виробництва, ма...
OpenAI
openai.com
OpenAI – це компанія з дослідження та розгортання штучного інтелекту, яка прагне забезпечити користь усього людства від штучного інтелекту загального призначення. ШІ є надзвичайно потужним інструментом, який повинен бути створений з урахуванням безпеки та потреб людини. OpenAI прагне поставити це уз...
Clarifai
clarifai.com
Clarifai є провідною платформою Full Stack AI, LLM і комп’ютерного зору для моделювання неструктурованих зображень, відео, тексту та аудіоданих.
Kili Technology
kili-technology.com
Простий і швидкий інструмент анотацій для розширення проектів машинного навчання.
Muse.ai
muse.ai
Потужність відео – це просто для вас, команд, творців, конференцій, маркетингових курсів. Універсальна відеоплатформа для майбутнього Інтернету.
Gladia
gladia.io
Розкрийте весь потенціал своїх даних за допомогою транскрипції штучного інтелекту, транскрипції та додатків аудіорозвідки за допомогою єдиного API.
Shownotes
shownotes.io
Створіть цільову сторінку з підсумком, 7 балами та пам’ятною цитатою. Транскрибуйте аудіофайл за допомогою Whisper. Транскрибуйте французьку, німецьку, китайську та багато інших. Перетворіть свої думки на публікацію в блозі. Підтримує Youtube, Spotify, Spreaker і Buzzsprout. Підтримує аудіо фор...
SuperAnnotate
superannotate.com
Швидше створюйте, налаштовуйте, повторюйте та керуйте своїми моделями ШІ за допомогою найякісніших навчальних даних.
Symbl.ai
symbl.ai
Людський інтелект для підприємств. Розуміння розмов Symbl.ai і генеративна технологія штучного інтелекту розкриває весь потенціал людських розмов – для досягнення ваших цілей.
PodcastAI
podcastai.com
PodcastAI — це платформа, яка використовує вдосконалені інструменти штучного інтелекту для оптимізації виробництва подкастів, пропонуючи такі функції, як швидка транскрипція, ідентифікація мовця, генерація метаданих і уможливлення взаємодії хоста штучного інтелекту.
V7
v7labs.com
Повна інфраструктура для корпоративних навчальних даних, що охоплює маркування, робочі процеси, набори даних і людей у циклі.
Phonexia
phonexia.com
Phonexia — це інноваційна чеська компанія-розробник програмного забезпечення, заснована в 2006 році з метою розкрити голосовий потенціал за допомогою голосових біометричних даних і технологій розпізнавання мовлення. Завдяки тісним стосункам із відомою дослідницькою групою мовлення в Технологічному у...
Jupitrr
jupitrr.com
Jupitrr — це AI Video Maker, який допомагає творцям створювати контент-маркетингові відео в 10 разів швидше за рахунок автоматизації роботи з редагування відео, наприклад створення відеоматеріалів, створення субтитрів, автоматичне обрізання та багато іншого!
PromptSmart
promptsmart.com
PromptSmart — це телесуфлер, який стежить за вашим голосом, допомагаючи створювати відео чи презентації. PromptSmart — це перша в історії програма телесуфлера з розпізнаванням голосу — найдосконаліший інструмент публічних виступів! Запуск у серпні 2014! PromptSmart народився з пристрасті до публіч...