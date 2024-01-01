Альтернативи - DeepAI

Claude

Claude

claude.ai

Claude — це помічник нового покоління зі штучним інтелектом для ваших завдань, незалежно від масштабу.

Otter

Otter

otter.ai

Otter — це інтелектуальна програма для створення нотаток, яка дає змогу запам’ятовувати, шукати та ділитися голосовими розмовами. Otter створює розумні голосові нотатки, які поєднують аудіо, транскрипцію, ідентифікацію мовця, вбудовані фотографії та ключові фрази. Це допомагає діловим людям, журналі...

Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

google.com

Google Cloud Platform (GCP), запропонована Google, — це набір хмарних обчислювальних служб, які працюють на тій самій інфраструктурі, яку Google використовує внутрішньо для своїх продуктів для кінцевих користувачів, таких як Пошук Google, Gmail, сховище файлів і YouTube. Окрім набору інструментів ке...

FaceCheck.ID

FaceCheck.ID

facecheck.id

Знайдіть будь-кого в Інтернеті за допомогою пошукової системи розпізнавання обличчя FaceCheck.ID. Шукайте людей за фотографіями та переконайтеся, що ви розмовляєте з особою, за яку вони себе видають.

Jasper

Jasper

jasper.ai

Створюйте вміст у 5 разів швидше за допомогою штучного інтелекту. Jasper — це найякісніший інструмент для копірайтингу штучного інтелекту з понад 3000 5-зірковими відгуками. Найкраще підходить для написання дописів у блогах, вмісту в соціальних мережах і маркетингових текстів.

SpeechTexter

SpeechTexter

speechtexter.com

Конвертер мовлення в текст. Продиктуйте своїм голосом. Безкоштовна веб-програма для введення тексту голосом. Підтримується понад 70 різних мов!

Speechnotes

Speechnotes

speechnotes.co

Перетворення мовлення в текст – голосовий набір і транскрипція. Робіть нотатки за допомогою голосу безкоштовно або автоматично транскрибуйте аудіо- та відеозаписи на місці. Безпечний, точний і надзвичайно швидкий.

Krisp

Krisp

krisp.ai

Насолоджуйтеся HD-голосом без фонового шуму та луни під час віддалених зустрічей, подкастів і записів. Krisp запобігає шуму, що відволікає увагу, підвищуючи продуктивність і професіоналізм.

Notta

Notta

notta.ai

Записуйте та перетворюйте ваші улюблені подкасти, новини та розмовне радіо, чат Discord, аудіо Zoom Classes у текст. Ви можете відтворювати записи та редагувати стенограми, додавати примітки, теги, вставляти зображення, щоб отримати цінну інформацію з кожної розмови.

Deep Dream Generator

Deep Dream Generator

deepdreamgenerator.com

Генератор глибоких снів. Дізнайтеся, що може створити згорточна нейронна мережа шляхом надмірної обробки зображення та вдосконалення функцій.

Alibaba Cloud

Alibaba Cloud

alibabacloud.com

Alibaba Cloud надає інтегрований набір надійних і безпечних інструментів і продуктів для хмарних обчислень, допомагаючи вам створювати хмарну інфраструктуру, центри обробки даних у багатьох регіонах, щоб розширити можливості вашого бізнесу. Спробуйте безкоштовно.

Resemble.ai

Resemble.ai

resemble.ai

Використовуйте AI Voice Generator від Resemble, щоб безкоштовно клонувати свій голос! Створюйте голос штучного інтелекту, який звучить по-справжньому, за допомогою програми Resemble's Real-Time Speech-to-Speech.

Jammable

Jammable

jammable.com

Створюйте обкладинки штучного інтелекту зі своїми улюбленими голосами! Платформа №1 для створення високоякісних обкладинок AI за лічені секунди!

Roboflow

Roboflow

roboflow.com

Маючи лише кілька десятків прикладів зображень, ви можете навчити працюючу сучасну модель комп’ютерного зору менш ніж за 24 години

Landing AI

Landing AI

landing.ai

Комп’ютерне бачення стало надзвичайно простим. Створіть і розгорніть свою систему комп’ютерного зору за лічені хвилини. Немає потреби в складному програмуванні чи досвіді ШІ.

Hour One

Hour One

hourone.ai

Створіть відеоконтент штучного інтелекту менш ніж за 15 хвилин. Перетворіть будь-який текст, слайди чи підказку на професійне відео під керівництвом ведучого за лічені хвилини. Будь-якою мовою

AssemblyAI

AssemblyAI

assemblyai.com

Отримайте доступ до потужних моделей штучного інтелекту для транскрипції та розуміння мовлення Наш простий API надає моделі ШІ для розпізнавання мовлення, виявлення мовця, підсумовування мовлення тощо. Ми спираємося на останні найсучасніші дослідження ШІ, щоб запропонувати готові до виробництва, ма...

OpenAI

OpenAI

openai.com

OpenAI – це компанія з дослідження та розгортання штучного інтелекту, яка прагне забезпечити користь усього людства від штучного інтелекту загального призначення. ШІ є надзвичайно потужним інструментом, який повинен бути створений з урахуванням безпеки та потреб людини. OpenAI прагне поставити це уз...

Clarifai

Clarifai

clarifai.com

Clarifai є провідною платформою Full Stack AI, LLM і комп’ютерного зору для моделювання неструктурованих зображень, відео, тексту та аудіоданих.

Kili Technology

Kili Technology

kili-technology.com

Простий і швидкий інструмент анотацій для розширення проектів машинного навчання.

Muse.ai

Muse.ai

muse.ai

Потужність відео – це просто для вас, команд, творців, конференцій, маркетингових курсів. Універсальна відеоплатформа для майбутнього Інтернету.

Gladia

Gladia

gladia.io

Розкрийте весь потенціал своїх даних за допомогою транскрипції штучного інтелекту, транскрипції та додатків аудіорозвідки за допомогою єдиного API.

Shownotes

Shownotes

shownotes.io

Створіть цільову сторінку з підсумком, 7 балами та пам’ятною цитатою. Транскрибуйте аудіофайл за допомогою Whisper. Транскрибуйте французьку, німецьку, китайську та багато інших. Перетворіть свої думки на публікацію в блозі. Підтримує Youtube, Spotify, Spreaker і Buzzsprout. Підтримує аудіо фор...

SuperAnnotate

SuperAnnotate

superannotate.com

Швидше створюйте, налаштовуйте, повторюйте та керуйте своїми моделями ШІ за допомогою найякісніших навчальних даних.

Symbl.ai

Symbl.ai

symbl.ai

Людський інтелект для підприємств. Розуміння розмов Symbl.ai і генеративна технологія штучного інтелекту розкриває весь потенціал людських розмов – для досягнення ваших цілей.

PodcastAI

PodcastAI

podcastai.com

PodcastAI — це платформа, яка використовує вдосконалені інструменти штучного інтелекту для оптимізації виробництва подкастів, пропонуючи такі функції, як швидка транскрипція, ідентифікація мовця, генерація метаданих і уможливлення взаємодії хоста штучного інтелекту.

V7

V7

v7labs.com

Повна інфраструктура для корпоративних навчальних даних, що охоплює маркування, робочі процеси, набори даних і людей у ​​циклі.

Phonexia

Phonexia

phonexia.com

Phonexia — це інноваційна чеська компанія-розробник програмного забезпечення, заснована в 2006 році з метою розкрити голосовий потенціал за допомогою голосових біометричних даних і технологій розпізнавання мовлення. Завдяки тісним стосункам із відомою дослідницькою групою мовлення в Технологічному у...

Jupitrr

Jupitrr

jupitrr.com

Jupitrr — це AI Video Maker, який допомагає творцям створювати контент-маркетингові відео в 10 разів швидше за рахунок автоматизації роботи з редагування відео, наприклад створення відеоматеріалів, створення субтитрів, автоматичне обрізання та багато іншого!

PromptSmart

PromptSmart

promptsmart.com

PromptSmart — це телесуфлер, який стежить за вашим голосом, допомагаючи створювати відео чи презентації. PromptSmart — це перша в історії програма телесуфлера з розпізнаванням голосу — найдосконаліший інструмент публічних виступів! Запуск у серпні 2014! PromptSmart народився з пристрасті до публіч...

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