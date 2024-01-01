Альтернативи - Deep Block
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP), запропонована Google, — це набір хмарних обчислювальних служб, які працюють на тій самій інфраструктурі, яку Google використовує внутрішньо для своїх продуктів для кінцевих користувачів, таких як Пошук Google, Gmail, сховище файлів і YouTube. Окрім набору інструментів ке...
Clarifai
clarifai.com
Clarifai є провідною платформою Full Stack AI, LLM і комп’ютерного зору для моделювання неструктурованих зображень, відео, тексту та аудіоданих.
Kili Technology
kili-technology.com
Простий і швидкий інструмент анотацій для розширення проектів машинного навчання.
Phrase Localization Suite
phrase.com
Найпростіша, найшвидша та найнадійніша платформа локалізації. Використовуйте потужність масштабованої платформи локалізації програмного забезпечення, щоб надійно виходити на нові ринки з усім зростанням і без клопоту.
AMD
amd.com
Xilinx (зараз є частиною AMD) є винахідником FPGA, програмованих SoC, а тепер і ACAP, і пропонує найдинамічнішу технологію обробки в галузі.
V7
v7labs.com
Повна інфраструктура для корпоративних навчальних даних, що охоплює маркування, робочі процеси, набори даних і людей у циклі.
OpenAI
openai.com
OpenAI – це компанія з дослідження та розгортання штучного інтелекту, яка прагне забезпечити користь усього людства від штучного інтелекту загального призначення. ШІ є надзвичайно потужним інструментом, який повинен бути створений з урахуванням безпеки та потреб людини. OpenAI прагне поставити це уз...
Aidaptive
aidaptive.com
Забезпечте персоналізований досвід і легкі результати. Бренди електронної комерції та гостинності. AI, який перетворює. Розширюйте свій бізнес за допомогою Aidaptive. AI, який перетворює.
SAP
sap.com
У SAP ми прагнемо покращити світ і покращити життя людей. Ми обіцяємо впроваджувати інновації, щоб допомогти нашим клієнтам працювати якнайкраще. SAP прагне допомогти кожному клієнту стати найкращим бізнесом. Ми розробляємо рішення, які стимулюють інновації, сприяють рівності та розповсюджують можли...
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics діє як ваш надійний другий пілот для бізнесу з метою зробити вас розумнішими, швидшими та впевненішими у прийнятті рішень на основі даних. IBM Cognos Analytics надає кожному користувачеві — спеціалісту з обробки даних, бізнес-аналітику чи фахівцю, який не займається ІТ — більше ...
Recombee
recombee.com
Ми надаємо персоналізовані рекомендації щодо вмісту, продуктів і пошуку як послугу, щоб збільшити доходи наших клієнтів, підвищити рівень задоволеності їхніх користувачів і допомогти їхньому бізнесу розвиватися. Використовуючи нашу просту у використанні інтеграцію, наші користувачі можуть насолоджув...
Encord
encord.com
Усі інструменти, необхідні для швидшого створення кращих моделей Encord — це провідна платформа даних для передових команд комп’ютерного зору: оптимізуйте робочі процеси маркування та RLHF, спостерігайте та оцінюйте моделі, а також керуйте даними та контролюйте їх, щоб швидше перейти до виробництва...
Dataloop
dataloop.ai
Нарешті рішення, створене для підприємства Завдяки повному довіднику бренду від Mark AI і можливостям налаштування штучного інтелекту ми пропонуємо рішення корпоративного рівня, яке дозволяє вам формувати ідентифікацію та обмін повідомленнями вашого штучного інтелекту відповідно до потреб вашого бі...
Smarsh
smarsh.com
Покращені рішення для мобільної відповідності. Увімкніть мобільний зв’язок і впевнено відповідайте нормативним вимогам завдяки підтримці більш прямих операторів і споживчих програм.
Shimoku
shimoku.com
Shimoku enables different teams to harness the potential of AI. Startup Founders can launch AI SaaS with expert guidance. Python developers can build AI applications with "Low-Code". Marketing and Sales can leverage sales opportunities identified by AI.
DataScale
getdatascale.com
Datascale is an AI-based knowledge management system that helps automate data discovery, and make sense of data use cases. Cultivate data ideas, organize saved queries, and visualize relationship of scattered analyses. Having an AI in place with your saved queries will remove the infrastructure se...
Digital Twin Consortium
digitaltwinconsortium.org
Digital Twin Consortium® is The Authority in Digital Twin. It coalesces industry, government and academia to drive consistency in vocabulary, architecture, security and interoperability of digital twin technology. It advances the use of digital twin technology from aerospace to natural resources. D...
BMC
bmc.com
BMC helps customers run and reinvent their businesses with open, scalable, and modular solutions to complex IT problems. BMC works with 86% of the Forbes Global 50 and customers and partners around the world to create their future. With our history of innovation, industry-leading automation, operati...
Keysight
keysight.com
Keysight empowers innovators to explore, design, and bring world-changing technologies to life. As the industry’s premier global innovation partner, Keysight’s software-centric solutions serve engineers across the design and development environment, enabling them to deliver tomorrow’s breakthroughs ...
Vivas.AI
vivas.ai
Vivas.AI is a one-stop marketplace to access a wide range of AI models for various use cases across industries. Vivas.AI shifts the balance of power from ML engineers toward application engineers. Application developers are no longer burdened to develop models in-house but simply use them to build t...
Weka
weka.io
WEKA helps data-driven organizations seamlessly and sustainably store, process, and manage data virtually anywhere with cloud simplicity and on-prem performance. Our software-defined, cloud-native data platform turns stagnant data silos into streaming data pipelines that fuel next-generation workloa...
Black Crow AI
blackcrow.ai
Black Crow AI helps companies of all sizes improve profitability with the power of machine-learned prediction. We empower e-commerce brand growth by unlocking the hidden value in the customer data you already own.
Zippin
getzippin.com
Zippin розробив технологію без каси наступного покоління, яка дозволяє роздрібним торговцям швидко розгортати безпроблемні покупки у своїх магазинах. Запатентований підхід Zippin використовує штучний інтелект, машинне навчання та технологію злиття сенсорів, щоб створити найкращу взаємодію з спожива...
Neo4j
neo4j.com
Neo4j — це система обробки даних і машинного навчання, яка використовує зв’язки у ваших даних для покращення прогнозів. Він підключається до корпоративних екосистем даних, щоб ви могли швидко запускати більше наукових проектів у виробництво. Використовуючи каталог із понад 65 заздалегідь налаштовани...
SAS
sas.com
Робіть більше завдяки швидшому та продуктивнішому штучному інтелекту та аналітиці від найнадійнішого партнера з аналітики на планеті. Створюйте відповіді так само швидко, як світ створює дані за допомогою SAS. Маючи понад сорок років аналітичних інновацій, SAS надає клієнтам у всьому світі ПОТУЖНІСТ...
Crossing Minds
crossingminds.com
Crossing Minds — це найрозумніша платформа, що забезпечує сприйнятливі рекомендації, які стимулюють відкриття та залучення в Інтернеті. Crossing Minds, заснований і очолюваний всесвітньо відомими піонерами штучного інтелекту, заснований на останніх досягненнях у глибокому навчанні, миттєво надає точ...