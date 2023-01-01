Decathlon Philippines

Decathlon пропонує недорогий спортивний одяг, взуття та спорядження для понад 70 видів спорту. Decathlon Філіппіни | Інтернет-магазин спортивних товарів для філіппінців. Гарантія 2 роки на всі товари. Повернення та обмін 1 рік. Безкоштовне повернення та обмін. Накладений платіж. Типи: піші прогулянки, велосипеди.

Вебсайт: decathlon.ph

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