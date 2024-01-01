Альтернативи - DataTrue

ObservePoint

observepoint.com

Веб-сайти складні. Вони важливі для іміджу та зростання вашої компанії, а також для конфіденційності та довіри ваших клієнтів. Але на веб-сайтах так багато динамічних частин і сторінок, що майже неможливо встигати за всіма ними весь час. Платформа Web Governance від ObservePoint автоматизує сканува...