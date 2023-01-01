Альтернативи - Dataslayer
Google Tasks
tasks.google.com
Керуйте, знімайте та редагуйте свої завдання будь-де та будь-коли за допомогою справ, які синхронізуються на всіх ваших пристроях. Інтеграція з Gmail і Календарем Google допомагає швидше виконувати завдання.
Microsoft To Do
todo.microsoft.com
Microsoft To Do (попередня назва Microsoft To-Do) — це хмарна програма для керування завданнями. Це дозволяє користувачам керувати своїми завданнями зі смартфона, планшета та комп’ютера. Цю технологію розробляє команда Wunderlist, яку придбала Microsoft, а окремі програми підключаються до наявної фу...
Todoist
todoist.com
Приєднуйтеся до 25 мільйонів людей і команд, які організовують, планують і співпрацюють над завданнями та проектами з Todoist. «Найкращий список справ» від The Verge.
iCloud Reminders
icloud.com
За допомогою Нагадувань на iCloud.com можна створювати завдання, керувати ними та впорядковувати їх у списки. Ви також можете поділитися списками нагадувань з іншими користувачами iCloud.
TickTick
ticktick.com
TickTick — це простий і ефективний додаток зі списком справ і диспетчером завдань, який допоможе вам скласти розклад, керувати часом, залишатися зосередженим, нагадувати про дедлайни та організовувати життя вдома, на роботі та будь-де. TickTick допоможе вам максимально використати свій день і викон...
TasksBoard
tasksboard.com
Настільна програма для Google Tasks.
Any.do
any.do
Приєднуйтесь до мільйонів людей, які щодня користуються Any.do, щоб бути організованими та робити більше.
Zenkit To Do
zenkit.com
Zenkit To Do — це надзвичайно проста програма для керування завданнями, яка допоможе вам продуктивно працювати та співпрацювати з будь-ким. Це дозволяє вам організовувати свої завдання, списки покупок, зустрічі, події, поїздки, ідеї, нотатки, місця та все, що для вас важливо. Ви можете створювати ...