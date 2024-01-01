Альтернативи - DataPlugs

CoreSite

CoreSite

coresite.com

CoreSite, компанія American Tower (NYSE: AMT), надає гібридні ІТ-рішення, які дають можливість підприємствам, постачальникам хмарних, мережевих та ІТ-послуг монетизувати свій цифровий бізнес і розвивати його в майбутньому. Наші кампуси центрів обробки даних із високим ступенем зв’язку пропонують вла...

TierPoint

TierPoint

tierpoint.com

У TierPoint ми зустрічаємо наших клієнтів там, де вони знаходяться на шляху до цифрової та ІТ-трансформації, керуючись безпекою, не залежачи від хмари та завжди знаходячи рішення для бізнесу. TierPoint спирається на комплексний портфель послуг, від загальнодоступних до приватних і багатокористувацьк...

Flexential

Flexential

flexential.com

Надійний портфель центрів обробки даних, розташованих там, де сьогодні є потреби вашого бізнесу, і де ви хочете розвиватися завтра. Flexential пропонує гнучкі варіанти спільного розміщення, які розширюються відповідно до вимог вашого бізнесу, від одиночної шафи до багатомегаватних розгортань. Викори...

Cologix

Cologix

cologix.com

Cologix надає керовані послуги, хмару, медіа, контент, фінансові послуги, а корпоративні клієнти довіряють Cologix для підтримки критичної бізнес-інфраструктури та підключення їх до клієнтів, постачальників і партнерів.

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