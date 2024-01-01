Альтернативи - Data.ai

Databook

databook.com

Databook — це перша в галузі платформа для управління стратегічними відносинами (SRM). Якщо ви ще не чули про SRM, не хвилюйтеся — це нове. SRM — це процес виходу на ринок для поглиблення та розширення зв’язків продавців із клієнтами шляхом узгодження навколо чіткого розуміння потреб клієнтів. Ось я...