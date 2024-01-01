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Альтернативи - cutt.ly

Bitly

Bitly

bitly.com

Bitly — це служба скорочення URL-адрес і платформа керування посиланнями. Компанію Bitly, Inc. було засновано в 2008 році. Вона є приватною і розташована в Нью-Йорку. Bitly скорочує 600 мільйонів посилань на місяць для використання в соціальних мережах, SMS та електронною поштою. Bitly заробляє грош...

TinyURL

TinyURL

tinyurl.com

TinyURL.com — це оригінальний засіб скорочення URL-адрес, який скорочує ваші громіздкі посилання до більш керованих і зручних URL-адрес.

BL.INK

BL.INK

bl.ink

Керування корпоративними посиланнями. Забезпечення співпраці, дотримання вимог і креативності для глобальних команд, щоб покращити кожну взаємодію, захистити ваші дані та створити впевненість у кожному кліку.

Rebrandly

Rebrandly

rebrandly.com

URL Shortener із користувацькими доменами. Скорочуйте, брендуйте та відстежуйте URL-адреси за допомогою провідної в галузі платформи керування посиланнями. Безкоштовно спробувати. API, коротка URL-адреса, власні домени.

Sniply

Sniply

sniply.io

Sniply — це єдиний засіб скорочення посилань, який сприяє конверсії. Відображайте своє повідомлення будь-де, легко вставляючи заклики до дії на кожній сторінці, якою ви ділитеся. Перетворіть своїх підписників на користувачів і клієнтів безкоштовно.

GoLinks

GoLinks

golinks.io

Інтуїтивно зрозумілий, безпечний, перейдіть за посиланнями, якими спільно користуються команди. GoLinks® підвищує продуктивність, допомагаючи командам швидко знаходити інформацію та обмінюватися нею за допомогою коротких посилань, які запам’ятовуються під назвою go/links.

Bitly.Pk

Bitly.Pk

bitly.pk

Best URL Shortener service. Create free unlimited short links for your business. You can create and share branded links with custom domains at bitly.pk

Replug

Replug

replug.io

Скорочуйте, відстежуйте та оптимізуйте свої посилання за допомогою привабливих закликів до дії, пікселів перенацілювання, фірмових посилань і потужної аналітики.

T2M URL Shortener

T2M URL Shortener

t2mio.com

T2M URL shortener — це універсальна платформа керування посиланнями. Найкращий користувацький засіб скорочення URL-адрес із фірмовим доменом і API. Персоналізовані короткі посилання з QR-кодами, розширеною аналітикою та звітами. Спеціальний варіант екземпляра для агентств.

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