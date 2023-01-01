Альтернативи - Custobar

Dialog Insight

app.dialoginsight.com

Dialog Insight — це платформа для залучення клієнтів, яка дозволяє компаніям створювати більше точок взаємодії з клієнтами та зміцнювати лояльність до бренду за допомогою автоматизації персоналізації. Платформа містить низку інструментів для створення та розгортання кампаній, а також можливості анал...