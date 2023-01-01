CrunchLabs — це щомісячна коробка для підписки на іграшки STEM для дітей, розроблена колишнім інженером NASA та користувачем YouTube Марком Робером.

Вебсайт: crunchlabs.com

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