Альтернативи - Crozdesk
Capterra
capterra.com
Capterra, Inc. — це безкоштовний онлайн-продавець, який виступає посередником між покупцями та постачальниками технологій у галузі програмного забезпечення. Компанія допомагає споживачам у виборі програмного забезпечення для їхніх потреб за допомогою відгуків користувачів і досліджень.
SourceForge
sourceforge.net
SourceForge — це веб-служба, яка пропонує користувачам програмного забезпечення централізований онлайн-розташування для контролю та керування проектами програмного забезпечення з відкритим кодом і дослідницького програмного забезпечення для бізнесу.
G2
g2.com
Порівняйте найкраще бізнес-програмне забезпечення та послуги на основі оцінок користувачів і соціальних даних. Огляд програмного забезпечення CRM, ERP, HR, CAD, PDM і маркетингу.
GetApp
getapp.com
Відкрийте для себе найкращі бізнес-додатки у 2022 році та перевірте понад 1 мільйон перевірених оцінок і відгуків. Отримайте рекомендації на основі даних і прочитайте докладні описи, щоб знайти потрібні інструменти для своєї команди.
Software Advice
softwareadvice.com
Пошук програмного забезпечення може бути непосильним. Давайте допоможемо. Ми допоможемо вам знайти правильне програмне забезпечення для вашого бізнесу — безкоштовно та всього за 15 хвилин.
Serchen
serchen.com
Serchen is the recognized leader in matching buyers and sellers of Online Services. They are committed to providing an unparalleled experience for our consumers, connecting buyers and sellers of the best cloud services in the IaaS, PaaS and SaaS categories.
SaaS Hub
saashub.com
SaaSHub is an independent software marketplace. SaaSHub's goal is to be objective, simple and your first stop when researching for a new service to help you grow your business. SaaSHub will help you find alternatives and reviews of the products you already use.
ITreview
itreview.jp
ITreview software is for research and advice on IT products. It provides Japanese IT professionals with a centralized platform to perform SaaS product reviews. The software aims to promote decision-making by providing tools that facilitate the automatic creation of product comparison tables. These t...
Growth Tools
growthtools.com
Growth Tools — це щомісячна послуга коучинга, яка робить майже неможливим невдачу в отриманні нових клієнтів. Ми поєднуємо перевірені посібники з розвитку з коучингом 1:1 і підтримкою однолітків, щоб ви ніколи не були перевтомлені, не застрягли або не думали, що робити далі. База даних із сотнями р...
Awardo
awardo.co
Awardo – це європейська компанія, яка надає B2B ринок перевірених бізнес-технологій. Платформу на основі огляду було створено, щоб спростити процес пошуку, забезпечуючи надійні програмні рішення та постачальників послуг в одному місці. Компанія розташована в Румунії на перехресті Центральної, Східн...
Appvizer
appvizer.com
Щоб допомогти професіоналам знайти правильне програмне забезпечення для підвищення конкурентоспроможності та якості життя на роботі. Appvizer — це компаратор програмного забезпечення для професіоналів, що дозволяє легко знайти програмне забезпечення, яке дозволить їм працювати розумніше. Незалежно ...
FeaturedCustomers
featuredcustomers.com
FeaturedCustomers, єдина в світі довідкова платформа для клієнтів для програмного забезпечення та послуг для бізнесу B2B, допомагає потенційним покупцям B2B досліджувати та відкривати програмне забезпечення та послуги для бізнесу за допомогою перевіреного постачальником довідкового вмісту клієнтів, ...
DiscoverCloud
discovercloud.com
Особи, які приймають рішення, знаходять і порівнюють бізнес-програмне забезпечення та інструменти в десятках категорій, зокрема: CRM, управління проектами, аналітика продажів, автоматизація маркетингу, бізнес-аналітика, програмне забезпечення для електронної комерції, виставлення рахунків, виставлен...
CrowdReviews.com
crowdreviews.com
CrowdReviews.com — це онлайн-платформа для оглядів і рейтингів, створених натовпом. Його список користувачів, що постійно зростає, надсилає відгуки про свій досвід роботи з продуктами та послугами. Це визначає, як окремі продукти чи послуги ранжуються один з одним за допомогою нашого ультрасучасног...
B2B Stack
b2bstack.com.br
На B2B Stack ви знайдете найкращі відгуки про найбільш використовувані інструменти у світі B2B бізнесу. Дізнайтеся думку професіоналів, які щодня користуються інструментом, про який ви думаєте придбати. Відкрийте для себе та порівняйте якості та дефекти, з якими стикаються користувачі перед покупко...
SoftwareSuggest - Usser
softwaresuggest.com
SoftwareSuggest — це онлайн-платформа, яка допомагає підприємствам, організаціям і професіоналам у виборі найкращих програмних рішень. SoftwareSuggest спрощує процес, перераховуючи, переглядаючи та порівнюючи програмне забезпечення для бізнесу. У процесі також допомагає постачальникам програмного з...
SoftwareSuggest - Vendors
softwaresuggest.com
SoftwareSuggest – це онлайн-платформа, яка допомагає підприємствам, організаціям і професіоналам у виборі найкращих програмних рішень. SoftwareSuggest спрощує процес, перераховуючи, переглядаючи та порівнюючи програмне забезпечення для бізнесу. У процесі також допомагає постачальникам програмного з...
G2 Marketing Solutions
sell.g2.com
G2 Marketing Solutions — це ваші двері до понад 90 мільйонів людей, які щороку досліджують, порівнюють і купують програмне забезпечення на G2. За 10 років і 2 мільйони оглядів постачальники програмного забезпечення довіряють G2, щоб створити довіру та забезпечити потужність свого конвеєра.
PeerSpot
peerspot.com
Платформа Buying Intelligence від PeerSpot — це те, куди технічні професіонали звертаються, щоб отримати практичну й надійну інформацію про корпоративні технології, щоб вони могли бути впевнені, що купують саме те, що їм потрібно. Завдяки найбільшій у світі спільноті покупців корпоративних технологі...
TrustRadius
trustradius.com
TrustRadius — це сайт для професіоналів, де можна поділитися реальними знаннями про реальний світ через детальні огляди продуктів бізнес-технологій.