Альтернативи - CrowdPower

Quantum Metric

quantummetric.com

Завдяки швидкому розгортанню наша платформа починає отримувати та візуалізувати все, що ваші клієнти мають у мережі, у рідній програмі та кіоску. Вплив кожної взаємодії з клієнтом автоматично визначається кількісно, ​​кожну сесію клієнта можна відтворити, і, що найважливіше, усі ваші команди можуть ...