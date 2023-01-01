Альтернативи - Cron Calendar
Google Calendar
workspace.google.com
Календар Google – це служба календаря для керування часом і планування, розроблена Google. Він став доступним у бета-версії 13 квітня 2006 року, а в загальному випуску в липні 2009 року в Інтернеті та як мобільні програми для платформ Android та iOS. Календар Google дозволяє користувачам створювати...
TimeTree
timetreeapp.com
Якщо ви зв’яжете свій час з тими, хто поділяє ваші інтереси, і людьми, з якими ви спілкуєтеся, ви зможете планувати ще більш видатне майбутнє.
Proton Calendar
proton.me
Зберігайте свої плани в таємниці за допомогою зашифрованого календаря з відкритим кодом від розробників ProtonMail.
Calendly
calendly.com
Знайдіть ідеальний час зустрічі за допомогою надзвичайно легкого онлайн-програмного забезпечення для планування зустрічей від Calendly і попрощайтеся з тегом телефону та електронної пошти.
iCloud Calendar
icloud.com
Ви можете створювати та керувати календарями для всіх сфер свого життя за допомогою Календаря на iCloud.com. Зміни, які ви вносите, автоматично з’являються на iCloud.com і скрізь, де ви налаштували iCloud для календаря, зокрема в програмі «Календар» на вашому iPhone, iPad, iPod touch або Mac або в M...
Outlook Calendar
outlook.live.com
Плануйте та діліться часом зустрічей і подій, а також автоматично отримуйте нагадування. Інтернет-версія Outlook (раніше відома як Exchange Web Connect, Outlook Web Access і Outlook Web App) — це веб-програма для керування особистою інформацією від Microsoft. Він включає веб-клієнт електронної пошт...
Outlook Calendar Business
microsoft.com
Плануйте та діліться часом зустрічей і подій, а також автоматично отримуйте нагадування. Календар Microsoft Outlook для передплатників Microsoft 365 (Office 365). Інтернет-версія Outlook (раніше відома як Exchange Web Connect, Outlook Web Access і Outlook Web App) — це веб-програма для керування о...
Zoho Calendar
zoho.com
Керуйте своїм бізнесом за допомогою набору онлайн-інструментів підвищення продуктивності та додатків SaaS від Zoho. Понад 60 мільйонів користувачів по всьому світу довіряють нам. Спробуйте наш план Forever Free!
Calendar
calendar.com
Календар використовує потужність машинного навчання, щоб надавати розумні пропозиції щодо того, коли, де та як можуть відбуватися ваші зустрічі.
네이버 캘린더
calendar.naver.com
Розважайтеся, плануючи свій день за допомогою програми NAVER Calendar - Різні дизайни для перегляду вашого календаря та темного режиму - 700 безкоштовних наклейок для налаштування - Інформація про погоду та Smart Briefing дня
Yahoo!カレンダー
yahoo.co.jp
Остаточний безкоштовний календарний додаток Yahoo! Calendar! Ви можете легко позначити зустрічі кольоровим кодом, щоб не пропустити жодної важливої зустрічі. Коли ви зайняті, ви можете легко призначати зустрічі за допомогою зручної функції штампа.
Yandex Calendar
calendar.yandex.com
Яндекс.Календар — це сервіс для планування повсякденних завдань, від регулярних подій до важливих зустрічей.
Koalendar
koalendar.com
Усуньте туди-сюди планування зустрічей. Призначайте зустрічі швидше та забудьте про зворотні листи. Ваш календар залишається заповненим, а ви залишаєтесь продуктивними.
Kalender
termine.schule
Ми розміщуємо календарі для шкіл. - Як адміністрація школи ви можете редагувати календарі в браузері, в Outlook, Thunderbird або на Android та iOS. - Усі вчителі, учні та батьки можуть переглядати календар онлайн або за допомогою Outlook, Thunderbird або підписатися на Android 1 та iOS. - Для огляд...
Nook Calendar
nookcalendar.com
Nook Calendar — це програма-календар для окремих людей і команд, яким потрібен контроль і гнучкість у розкладах.
Calenday
calenday.co
Спільні календарі для спільного планування
Rise Calendar
risecalendar.com
Rise — це календар нового покоління, який допомагає знаходити час для важливого.
Calendar Budget
calendarbudget.com
Цей онлайн-додаток Budget Calendar — ідеальне, просте у використанні програмне забезпечення для домашнього бюджету. Android, iPhone і браузер. Безкоштовна 30-денна пробна версія.
Fantasy Calendar
fantasy-calendar.com
Створіть календар, який підходить для вашого світу. Незалежно від того, чи є ви GM, щоб стежити за своєю кампанією у Forgotten Realms із попередньо встановленим календарем, чи вигадливий будівельник світу з 12 місяцями (як у Еберрона) і хитромудрими системами відліку часу, ми маємо відповідні рішенн...
Calendar.online
calendar.online
Онлайн-календар з багатьма функціями для команд і груп. Calendar.online — це безкоштовний онлайн-календар для команд і груп із легким доступом за посиланнями без входу.
FlowSavvy
flowsavvy.app
Блокування часу в легкому режимі. Більше, ніж список завдань. Більше ніж календар. Розумний календар, який блокує час для вас.
InView
inviewapp.com
Рахунки та рахунки у вашому календарі. Відстежуйте свій грошовий потік за допомогою InView. Інтегрується з Xero, QuickBooks, Sage, FreeAgent, FreshBooks, Zoho Books, MYOB.