Альтернативи - Croct

HYPERISE

hyperise.com

Hyperise — це набір SaaS, який дозволяє персоналізувати зображення/веб-сайт/відео. Було доведено, що це значно збільшує залученість і конверсії в рекламних кампаніях. Мозок обробляє зображення настільки швидко (на 60 000 швидше, ніж текст), що коли ми включаємо персоналізацію в зображення, вони запу...