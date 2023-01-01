Альтернативи - CredSpark
Elicit
elicit.org
Асистент ШІ. Elicit — це дослідницький асистент на базі GPT-3. Elicit допомагає вам класифікувати набори даних, досліджувати запитання та здійснювати пошук у публікаціях.
ReviewCaddy
reviewcaddy.com
ReviewCaddy — це інструмент, який допомагає продавцям у насичений інтерактивний спосіб збирати думку своїх клієнтів про товари, придбані ними на веб-сайті, допомагає продавцям прислухатися до голосу своїх клієнтів і відповідно оновлювати сторінки продуктів.
Hippoc
hippoc.ai
Маркетологи та дизайнери, ви втомилися від тривалого, дорогого та незалежного від прибутку процесу створення дизайну реклами? Програмне забезпечення Hippoc Neuro-AI за лічені секунди та з точністю передбачає, як оптимізувати ваші проекти, щоб максимізувати рейтинг кліків, коефіцієнт конверсії та ств...
Appocalypsis
appocalypsis.com
Appocalypsis — це програма SaaS, яка допомагає маркетологам створювати та керувати віджетами, які допомагають конвертувати їхні веб-сайти.
Exatom
exatom.io
Ми допоможемо вам підвищити ефективність існуючих онлайн-форм. Значно краще. Зазвичай двозначний відсоток відвідувачів, які починають взаємодіяти з вашою формою, не звертаються до конвертаторів. Чому вони залишають вашу веб-форму десь на півдорозі або після невдалого надсилання? Дізнайтеся, як можна...
emojicom
emojicom.io
Збирайте відгуки в цікавий спосіб за допомогою емодзі 🗣 Легко інтегрується з WordPress, Shopify, Medium тощо. Спробуйте зараз, це безкоштовно 🎉
BIK
bik.ai
BIK (bik.ai) — це найінтелектуальніша маркетингова платформа для розмов, яка допомагає підприємствам електронної комерції збільшити множину рентабельності інвестицій. Ця платформа дозволяє бренду автоматизувати трансакції за допомогою чат-ботів, керувати багатозадачністю за допомогою CRM, створювати...