WebCatalog
CPU-Monkey

CPU-Monkey

cpu-monkey.com

Користуватися вебзастосунком

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Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Наше порівняння процесора/ЦП допоможе вам порівняти два ЦП. Ми використовуємо результати тестів Cinebench R20, Cinebench R23 і Geekbench 5, а також необроблену продуктивність FP32 (GFLOPS) iGPU.

Вебсайт: cpu-monkey.com

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