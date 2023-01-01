Наше порівняння процесора/ЦП допоможе вам порівняти два ЦП. Ми використовуємо результати тестів Cinebench R20, Cinebench R23 і Geekbench 5, а також необроблену продуктивність FP32 (GFLOPS) iGPU.

Вебсайт: cpu-monkey.com

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