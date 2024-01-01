Альтернативи - CorporateGift.com
Sendoso
sendoso.com
Sendoso, провідна платформа надсилання, допомагає компаніям виділитися, надаючи їм нові способи взаємодії з клієнтами протягом усього шляху покупця.
PFL
pfl.com
У PFL ми спеціалізуємося на створенні прямої поштової розсилки на основі даних, яка забезпечує автентичні моменти та сприяє зростанню організацій. Завдяки підтвердженій історії успіху деяких із найбільших світових брендів ми пропонуємо вимірювання, персоналізацію та передбачуваність, які ви очікуєте...
Wellable
wellable.co
Платформа оздоровлення Wellable допомагає організаціям створювати захоплюючі програми оздоровлення співробітників, підвищувати рівень досвіду співробітників і змінювати культуру
Tremendous
tremendous.com
Надсилайте цифрові платежі на міжнародному рівні в масштабі. Миттєва доставка, погашення без розчарувань, сотні варіантів винагороди. Купуйте, надсилайте, відстежуйте, керуйте та брендуйте свої виплати на нашій зручній у використанні платформі.
IncentivePilot
incentivepilot.com
IncentivePilot — це провідна гейміфікаційна та інноваційна платформа для лідерів продажів. Легко керуйте мільйонними бюджетами, надсилайте тисячі винагород за лічені секунди та дайте своїй команді найкращий подарунок із усіх, право вибирати свій приз. Відстежуйте залучення за допомогою внутрішніх ма...
Kotis Design
kotisdesign.com
Ми є провідним у галузі постачальником товарних знаків і технологічним партнером, який пропонує масштабовану платформу електронної комерції, яка допомагає брендам створювати, продавати та відправляти товари по всьому світу. Ми допомагаємо інтегрувати та розповсюджувати товар у ваш робочий процес, по...
&Open
andopen.co
Кращі подарунки для небайдужих компаній. Підтримуйте стосунки та зміцнюйте лояльність між відділами продажів, маркетингу, кадрів і CX.
Snappy
snappy.com
Snappy — це універсальна корпоративна платформа подарунків, яка використовує силу досвіду та задоволення, щоб об’єднувати людей у всьому світі.
StoreCash Perks
storecashperks.com
StoreCash — це найпростіший спосіб надсилати, керувати та отримувати подарункові картки для ваших співробітників, партнерів або користувачів. З нашими простими електронними подарунковими картками, цифровим гаманцем, платформою та параметрами API немає простішого способу зробити своїх користувачів ща...
RepeatMD
repeatmd.com
Продавайте більше високорентабельних послуг із мобільними винагородами. RepeatMD допомагає медичним закладам і постачальникам естетичних послуг утримувати клієнтів за допомогою програм лояльності та фінансування пацієнтів.
Prezzee Business
business.prezzee.com.au
У Prezzee наша місія полягає в тому, щоб трансформувати ландшафт подарунків, створюючи людський зв’язок за допомогою чудових цифрових моментів подарунків. Ми віримо, що подарунки завжди повинні бути чарівними як для відправника, так і для одержувача, щоразу влучаючи в ціль із потрібним подарунком і ...
Prezzee
prezzee.com.au
У Prezzee наша місія полягає в тому, щоб трансформувати ландшафт подарунків, створюючи людський зв’язок за допомогою чудових цифрових моментів подарунків. Ми віримо, що дарування подарунків завжди повинно бути чарівним як для відправника, так і для одержувача, щоразу влучаючи в ціль із потрібним под...
Prepaidify
prepaidify.com
Prepaidify – це провідний веб-сайт із цифровими подарунковими картками, створений у липні 2018 року. Ми спеціалізуємося на наданні нашим клієнтам широкого асортименту цифрових подарункових карток від провідних національних брендів, зокрема Google Play, iTunes, Starbucks, Nordstrom тощо. У Prepaidify...
Pazcare
pazcare.com
Одна картка для доступу до всіх надбавок (їжа, паливо, телекомунікації, подарунки, L&D тощо), які надають роботодавці. Надайте своїм співробітникам максимальний доступ до податкових пільг і плануйте щомісячні витрати за допомогою Pazcard. Будь то замовлення їжі через Zomato або покупка продуктів у н...
Offiga
offiga.com
Offiga — це перша в Індії інформаційна панель корпоративних подарунків, яка спрощує дарування подарунків для підприємств будь-якого розміру. Він пропонує низку функцій, включаючи відстеження статусу всіх замовлень у реальному часі, керування адресами співробітників або клієнтів, завантаження підсумк...
HiThrive
hithrive.com
Найпростіший спосіб відзначити та нагородити співробітників. Інтеграція зі Slack і Microsoft Teams для підвищення впізнаваності та залучення. Вагоме визнання, яке цінуватиме ваша команда.
Giftly
giftly.com
Giftly революціонізує спосіб дарування й отримання подарунків. Стартап із Сан-Франциско перевертає ринок подарункових карток із прибутком у 100 мільярдів доларів на рік, роблячи подарункові картки більш персональними, настроюваними, красивими та цікавими, ніж будь-коли раніше.
Giftcardsify
giftcardsify.com
Giftcardsify — це динамічна та інноваційна онлайн-платформа, яка революціонізує спосіб купівлі та використання подарункових карток. Ця компанія успішно об’єднала світ цифрових валют із зручністю електронних подарункових карток, пропонуючи безпечний, швидкий і простий метод здійснення онлайн-транзакц...
PerkSweet
perksweet.com
PerkSweet — це платформа для залучення та винагороди співробітників, яка дозволяє легко сказати своїй команді подяку, привітання, прощання, чудову роботу та багато іншого. PerkSweet пропонує інтуїтивно зрозумілий процес винагороди та викупу, необмежену кількість цифрових групових карток і автоматизо...
Loop & Tie
loopandtie.com
Платформа управління подарунками Loop & Tie допомагає компаніям надсилати надійні, персоналізовані подарунки аудиторії по всьому світу. Масове виробництво шкідливе для навколишнього середовища та світу. Кожен подарунок на ринку Loop & Tie надходить від малих або міноритарних підприємств або компаній...
Huggg
huggg.me
Винагороджуйте щоденні внески матеріальними знаками вдячності, сприяючи задоволенню, залученості й утриманню співробітників ТА клієнтів
Virtual Incentives
virtualincentives.com
Миттєве задоволення. Потужний стимул. Передплачені стимули для досліджень ринку та програми винагород на основі простого, швидкого віртуального рішення з можливістю налаштування.
Gyft
gyft.com
Gyft — це найкращий спосіб купувати та надсилати подарункові картки онлайн для таких роздрібних торговців, як Amazon, Starbucks і iTunes. Використовуйте мобільний додаток Gyft, щоб балансувати чекові подарункові картки.
Gift Baskets Overseas
giftbasketsoverseas.com
GiftBasketsOverseas.com — це компанія з рейтингом A, акредитована BBB, розташована в Сполучених Штатах, яка спеціалізується на доставці високоякісних корпоративних подарунків у понад 200 країн. Кожен у компанії прагне радувати клієнтів чудовим сервісом і надзвичайною доступністю завдяки широкому спе...
Huuray
huuray.com
Huuray — це GaaS (подарунок як послуга). Ми пропонуємо приватним і державним клієнтам унікальне рішення SaaS – із замовленням на вимогу та миттєвим випуском понад 5000 подарункових карток у 100+ країнах за допомогою унікальної технологічної платформи, в т.ч. масова розсилка – будь то цифрові чи фізи...
PerkUp
perkupapp.com
Надсилайте співробітникам неймовірні подарунки та винагороди за допомогою PerkUp. Оптимізуйте подарунки на ювілей роботи та день народження, надсилайте грошові винагороди та розповсюджуйте фірмові подарунки своїй глобальній команді.
PerkSpot
perkspot.com
PerkSpot — надійна платформа, яка повертає гроші в кишені ваших співробітників. Ми надаємо найбільш ексклюзивні та персоналізовані знижки, заощадження та винагороди, які дійсно потрібні працівникам. Наш досвід керування знижками та винагородами об’єднує їх так, щоб це було настільки ж легко та недор...
FlowyTeam
flowyteam.com
flowyteam.com • Стратегічне планування • OKR • KPI • Завдання (включаючи Kanban) • Проекти (включаючи Gantt) • Дошки • Звіти • Ліди • Клієнти • Залучення • Квитки • Форми та опитування • 360˚ Огляд • Нагороди • Відвідуваність • Відпустка • LMS • Перевершіть своїх колег, реалізовуючи свої стратегії т...
Karrot
karrotmarket.com
Karrot — це найбільший місцевий ринок для купівлі, продажу та обміну новими та вживаними предметами декору для дому, меблями, модним одягом тощо. Приєднуйтесь до нашої зростаючої спільноти з понад 10 мільйонів перевірених користувачів!
Crewhu
crewhu.com
Crewhu — це єдина платформа, створена для MSP, яка поєднує CSAT, NPS, Employee Recognition та Gamification. Відстежуйте найважливіші показники, щоб підвищити залученість співробітників, задоволеність клієнтів і укладати більше угод!
BHN Rewards
bhnrewards.com
BHN Rewards (раніше Rybbon) — це комплексне рішення для надсилання, відстеження та керування програмами цифрових винагород. За допомогою BHN Rewards легко включити автоматизовані винагороди від популярних брендів, зокрема Amazon, Visa та Mastercard, щоб підвищити залученість, збільшити відсоток відп...
Hoppier
hoppier.com
Надсилайте глобальні винагороди клієнтам або співробітникам за 5 кліків або менше за допомогою Smarter Spending™ Controls! Створіть програму віддаленого обіду, надішліть каву, напої в щасливу годину, особисті подарунки, благодійні пожертви, допомогу на навчання тощо. Hoppier працює в понад 60 країна...
TruCentive
trucentive.com
TruCentive, універсальна платформа для реалізації стимулів і винагород, допомагає компаніям виділитися, надаючи їм нові способи взаємодії зі своїми співробітниками, партнерами та клієнтами. Інтегруючи цифрову доставку електронних подарункових карток, товарів і доставки коштів, компанії підвищують еф...
eGifter Rewards
egifterrewards.com
У eGifter RewardsTM є багато різних способів придбання подарункових карток, зокрема купівля подарункових карток оптом і доставка через API. Наша платформа подарункових карток пропонує просте налаштування облікового запису та надійні звіти, щоб ви могли оптимізувати кожну покупку. Купуйте подарункові...
Runa
runa.io
За допомогою Runa компанії можуть платити людям, яких вони обслуговують, у будь-якій формі цифрової цінності (подарункові картки, передплачені картки, криптовалюта, підписки тощо) будь-де та миттєво. Застарілі платіжні механізми важко адаптуються до невеликих обсягів транзакцій з високою швидкістю я...
Tillo
tillo.io
Tillo дозволяє компаніям прискорити свій розвиток за допомогою інноваційної платформи, яка використовує потужність цифрових подарункових карток, щоб зв’язати споживачів із улюбленими брендами. Наша платформа одночасно усуває два бізнес-головних болі, дозволяючи вам використовувати нові джерела доход...
Kudos
kudos.com
Платформа визнання співробітників, відзначена нагородами Kudos, дає змогу організаціям створювати ефективні, стабільні умови роботи для співробітників, що сприяє більшій залученості співробітників і покращенню бізнес-результатів.
GroupGreeting
groupgreeting.com
У GroupGreeting ми віримо, що світ стає кращим, коли люди відчувають, що їх цінують. Це наша місія: допомогти людям легко ділитися вдячністю – одна особа, одна картка за раз. Наш сервіс дозволяє створити цифрову картку та підписати її кільком людям. Наш сучасний підхід до підписання та відправлення ...
Giftogram
giftogram.com
Giftogram — це безкоштовна глобальна платформа, яка допомагає компаніям за лічені хвилини надсилати подарункові та передплачені картки з вибраним дизайном, логотипом і спеціальним повідомленням. Грунтуючись на ідеї вибору, одержувачі можуть вирішити, де отримати свою Giftogram у сотень найпопулярніш...
Guusto
guusto.com
Визнання створено, щоб вплинути на утримання на першому місці. Не ще одна програма балів! Почніть за хвилини, а не за місяці, з безкоштовним обліковим записом одного користувача, який може надсилати винагороди будь-кому. Гнучка доставка, щоб охопити працівників на першому місці через Інтернет, мобіл...
Awardco
award.co
Awardco підвищує продуктивність, зменшує витрати та розвиває культуру завдяки визнанню та винагородам, які орієнтуються на цінності. Отримайте доступ до найбільшої мережі винагород на планеті та отримайте підтримку щодо дотримання податкового законодавства для винагород своїх працівників через уніка...
SWAG.EU
swag.eu
SWAG.EU створює винятковий досвід роботи з продуктами, який допомагає підняти ваш бренд. Ми розробляємо, постачаємо, виробляємо та розповсюджуємо якісні персоналізовані продукти... і ми швидкі. Ми пишаємося тим, що є вашим найкращим партнером для всіх ваших індивідуальних товарів у Європі. Ми пропон...
Swageazy
swageazy.com
Swageazy — це провідна в Індії платформа управління корпоративними подарунками, яка спрощує клопоти, пов’язані з підготовкою, закупівлею, друком і оформленням корпоративних подарунків і подарунків. Просте у користуванні й незалежне від галузі рішення, якому довіряють понад 300 корпоративних компаній...
commonsku
commonsku.com
commonsku — це програмне забезпечення, спеціально розроблене для індустрії рекламної продукції. Це CRM, керування замовленнями та платформа електронної комерції, об’єднані в один складний центр. Завдяки програмному забезпеченню, яке інтуїтивно з’єднує дистриб’юторів і постачальників, commonsku – це ...
Swag Hut
swaghut.com
Технологія SwagHut спрощує ваш досвід купівлі рекламних товарів. За допомогою нашої платформи ви можете створювати, налаштовувати та надсилати високоякісні подарунки будь-кому в будь-яку точку світу. Просто виберіть ваші улюблені товари та завантажте свій логотип. Індивідуальні проекти будуть готові...
Museema
museema.com
Магазини товарних товарів компанії, які полегшують життя. Ми створюємо магазини, які залучають працівників і економлять ваш час. Перегляньте приклад Дізнайтеся більше Нам довіряють компанії, які знаються на товарних знаках. Чому магазини товарних товарів компанії? Співробітники обирають фірмовий одя...
Inkwell Global Marketing
inkwellusa.com
Inkwell Global Marketing – це агентство з продажу товарів із повним набором послуг. Ми оптимізуємо та спрощуємо закупівлю, зберігання та розповсюдження корпоративних товарів. Наша передова в галузі платформа дозволяє користувачам перевіряти свій інвентар, доставляти товари та інтегруватися зі сторон...
SwagUp
swagup.com
SwagUp — це єдина наскрізна платформа управління Swag. Ми віримо, що swag неймовірно потужний, але водночас неймовірно надскладний у використанні. Усе, що ми робимо, зосереджено на тому, щоб зробити процес створення та доставки товарів максимально простим. Наша платформа дає вам можливість керувати ...
AXOMO
axomo.com
AXOMO — це рішення для управління товарами, розроблене, щоб пропонувати винагороди, які справляють незабутнє враження. Дослідження показують, що 52% брендового обладнання повторно дарують або викидають через 30 днів – ваші люди (і планета) заслуговують на краще. Платформа нашого фірмового магазину с...
Stadium
bystadium.com
Стадіон робить глобальні групові подарунки, нагороди та подарунки простими й особистими, незалежно від масштабу чи відстані. Ми дозволяємо вашим одержувачам у всьому світі вибирати те, що вони хочуть, і куди це надсилати, усуваючи припущення та максимізуючи вплив кожного обміну. Незалежно від того, ...
NeoCurrency
neocurrency.com
NeoCurrency отримує та надає клієнтам у всьому світі цифрові винагороди з унікального каталогу, що включає провідні бренди, передоплату та інші варіанти, подібні до готівки, у 24 різних валютах у 36 країнах. NeoCurrency — це незалежний американський постачальник цифрових винагород і призів за реклам...
O4S
o4s.io
O4S — це технологічна платформа, яка революціонізує взаємодію компаній, які займаються дистрибуцією, зі своїми торговими партнерами. Завдяки передовим рішенням і підходу, що керується даними, O4S дає можливість компаніям точно націлювати та заохочувати високоефективних торгових партнерів, стимулюючи...
Paylode
paylode.com
Paylode — це платформа бонусів для клієнтів для компаній, які хочуть швидко запустити привабливу програму бонусів для клієнтів. Paylode дозволяє компаніям надавати комплексну програму бонусів для своїх клієнтів за частку часу та витрат, необхідних для створення програми всередині компанії. Paylode —...
Giftpack
giftpack.ai
Giftpack AI — це інноваційна корпоративна платформа подарунків. Ми використовуємо технологію штучного інтелекту, щоб автоматизувати процес масових подарунків і адаптувати кожен подарунок для кожного з ваших одержувачів. Виявляйте вдячність і залучайте своїх співробітників і клієнтів за допомогою під...
Postal
postal.com
Заснована в 2020 році в Сан-Луїс-Обіспо, Каліфорнія, Postal є провідною платформою для офлайн-залучення, яка обслуговує понад 600 клієнтів B2B, таких як Outreach, Yelp, Cisco Meraki, Seismic і Fivetran. Postal дозволяє клієнтам створювати значущі та ефективні людські зв’язки з потенційними клієнтами...
Alyce
alyce.com
Alyce — це платформа подарунків із підтримкою штучного інтелекту, яка допомагає компаніям будувати відносини, прискорювати продажі та підвищувати впізнаваність бренду за допомогою персоналізованих подарунків. Команди маркетингу, продажів і роботи з клієнтами використовують Alyce, щоб відкрити двері ...
Kudoboard
kudoboard.com
Kudoboard — це ідеальна групова картка для особливих випадків. Відзначте когось груповою онлайн-карткою з повідомленнями, GIF-файлами, фотографіями та відео!
Giftbit
giftbit.com
Купуйте, надсилайте та відстежуйте цифрові подарункові картки для своїх програм винагород і заохочень.
Reachdesk
reachdesk.com
Розкрийте силу масштабних подарунків за допомогою Reachdesk, глобальної корпоративної платформи подарунків №1 у світі, створеної для успіху.
Printfection
printfection.com
Легко створюйте красиві фірмові речі та розповсюджуйте їх у будь-якій точці світу за допомогою нашої платформи керування товарами. Зв’яжіться з нами або отримайте демонстрацію сьогодні.