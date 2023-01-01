Альтернативи - Coretal
Trello
trello.com
Trello — це веб-програма для створення списків у стилі Канбан, яка є дочірньою компанією Atlassian. Створена компанією Fog Creek Software у 2011 році, у 2014 році її було виділено в окрему компанію, а потім продано Atlassian у січні 2017 року. Компанія розташована в Нью-Йорку, США.
Jira
atlassian.com
Jira (JEE-rə) — це власний продукт для відстеження проблем, розроблений Atlassian, який дозволяє відстежувати помилки та гнучко керувати проектами.
ClickUp
clickup.com
Наша місія — зробити світ продуктивнішим. Для цього ми створили одну програму, яка замінить їх усі – Завдання, Документи, Цілі та Чат.
YouTrack
jetbrains.com
Інструмент управління проектами, який можна адаптувати до ваших процесів, щоб допомогти вам надавати чудові продукти. Відстежуйте проекти та завдання, використовуйте гнучкі дошки, плануйте спринти та випуски, зберігайте базу знань, працюйте зі звітами та інформаційними панелями, створюйте робочі про...
Linear
linear.app
Linear допомагає оптимізувати програмні проекти, спринти, завдання та відстеження помилок. Він створений для високопродуктивних команд.
Teamwork
teamwork.com
Створіть ефективну команду, яка чудово працює разом, за допомогою програмного забезпечення Teamwork для керування проектами, служби підтримки, чату, програмного забезпечення для керування документами та CRM.
Height
height.app
Управління проектами для програмних команд. Співпрацюйте швидше завдяки завданням, чату та гнучким робочим процесам. Спринти, етапи, релізи, пріоритети, звіти про помилки, дорожня карта, журнал змін тощо.
LiveVox
livevox.com
Про LiveVox LiveVox (Nasdaq: LVOX) — це перевірена хмарна платформа CCaaS, яка допомагає бізнес-лідерам переосмислити взаємодію з клієнтами та змінити ефективність контакт-центру. Особи, які приймають рішення, використовують LiveVox, щоб покращити взаємодію з клієнтами, підвищити продуктивність аген...