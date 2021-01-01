Альтернативи - Cordial
Podium
podium.com
Надайте своєму бізнесу несправедливу перевагу за допомогою оглядів, обміну повідомленнями, платежів, веб-чату тощо.
OneSignal
onesignal.com
Світовий лідер мобільних Push-повідомлень, Web Push і обміну повідомленнями в програмі. 800 тисяч компаній довіряють надсилати 5 мільярдів Push-повідомлень на день.
SendPulse
sendpulse.com
Автоматизуйте свій маркетинг і об’єднайте всі канали доставки на одній платформі: електронна пошта, веб-повідомлення, SMS, Viber. © 2021
CallFire
callfire.com
Розвивайте свій бізнес за допомогою віртуальних телефонних номерів, IVR, голосового мовлення, служб масового обміну текстовими повідомленнями та потужного набору. Спробуйте CallFire БЕЗКОШТОВНО!
Flowcode
flowcode.com
Flowcode – це виробник QR-кодів №1. Логотип, колір і дизайн, забезпечені конфіденційністю та даними, все включено безкоштовно. Завантажте високоякісні файли для друку вже сьогодні.
Appsflyer
appsflyer.com
Аналізуйте та вимірюйте свої мобільні маркетингові кампанії, отримуйте цінну інформацію про шляхи ваших клієнтів і приймайте вагомі рішення за допомогою AppsFlyer.
Customer.io
customer.io
Запускайте електронну пошту, push-повідомлення, SMS, веб-перехоплення тощо за допомогою Customer.io. Отримайте контроль над поведінковими даними, щоб персоналізувати спілкування з клієнтами та стимулювати залучення. Почніть безкоштовно.
Storyly
storyly.io
Відсутня частина для наступного рівня залучення мобільних користувачів. Storyly — це платформа для залучення користувачів, яка дозволяє вставляти Stories — повноекранний, інтерактивний і найбільш захоплюючий формат контенту — у мобільні програми та веб-сайти.
Branch
branch.io
Цифрові бренди ростуть у відділенні. Розвивайте свій бізнес за допомогою рішень корпоративного рівня, розроблених для збільшення взаємодії користувачів і забезпечення цілісного вимірювання ефективності маркетингу на всіх пристроях, каналах і платформах.
CleverTap
clevertap.com
CleverTap – це компанія з управління життєвим циклом клієнтів і мобільного маркетингу на основі SaaS, штаб-квартира якої розташована в Маунтін-В’ю, Каліфорнія. Заснована в травні 2013 року, вона надає аналітику мобільних додатків і продукти для залучення користувачів для понад 8000 компаній, включаю...
MoEngage
moengage.com
MoEngage — це комплексне рішення, що складається з потужної аналітики клієнтів, автоматизованого міжканального залучення та персоналізації на основі ШІ.
Braze
braze.com
Потужність, персоналізована взаємодія з клієнтами в режимі реального часу.
Trumpia
trumpia.com
Trumpia — це постачальник програмного забезпечення для багатоканального онлайн-маркетингу та обміну повідомленнями, який пропонує інструменти мобільного маркетингу, маркетингу електронною поштою, голосового мовлення, обміну миттєвими повідомленнями та маркетингу в соціальних мережах для компаній, не...
Listrak
listrak.com
Listrak забезпечує результати. Єдина інтегрована платформа цифрового маркетингу, якій довіряють понад 1000 провідних роздрібних торговців і брендів для електронної пошти, маркетингу текстових повідомлень, ідентифікації, поведінкових тригерів і міжканальної оркестровки.
Attentive
attentivemobile.com
Інноваційна платформа для збільшення кількості абонентів мобільного зв’язку та доставки актуальних повідомлень.
Iterable
iterable.com
Спілкуйтеся зі своїми клієнтами так, ніби ви їх насправді знаєте. Iterable — це міжканальна маркетингова платформа, яка забезпечує уніфікований досвід клієнтів і дає вам змогу створювати, оптимізувати та вимірювати кожну взаємодію на всьому шляху клієнта.
dotdigital
dotdigital.com
Подивіться, як універсальна платформа від dotdigital дозволяє створювати автоматизовані маркетингові засоби для залучення ваших контактів за допомогою електронної пошти, SMS, соціальних мереж, push-повідомлень і цільових сторінок.
Bloomreach
bloomreach.com
Платформа цифрового досвіду, створена для комерції. Рішення Bloomreach поєднують у собі потужність уніфікованих даних про клієнта та продукт зі швидкістю та масштабом штучного інтелекту та передбачуваним рішенням, тож ви можете надавати чарівні враження, які перетворюються на будь-який канал і в кож...
Airship
airship.com
Доставляйте змістовні повідомлення на кожному етапі життєвого циклу клієнта за допомогою платформи Customer Engagement Platform, розробленої для корпоративних брендів. Вивчайте більше.
TextUs
textus.com
TextUs is the leading consumer engagement platform for recruiters and sellers that drives pipeline creation and improves conversion rates. Users love TextUs because it allows them to communicate more effectively with candidates, prospects and customers. Maximize job productivity by getting more resp...
Blueshift
blueshift.com
Blueshift допомагає брендам запропонувати релевантні, пов’язані враження під час кожної взаємодії з клієнтом. Платформа Smart Hub для інтелектуального залучення клієнтів надає брендам повний набір інструментів для безпроблемного надання досвіду 1:1 у режимі реального часу на всьому багатоканальному ...
Insider
useinsider.com
Одна платформа для індивідуального, міжканального досвіду клієнтів. Insider об’єднує дані між каналами, прогнозує майбутню поведінку за допомогою штучного інтелекту та індивідуалізує досвід на одній платформі з найшвидшим часом окупності.
Leanplum
leanplum.com
Максимізуйте залучення клієнтів, будуючи тривалі й цінні відносини за допомогою оптимізованого багатоканального обміну повідомленнями та оркестровки кампанії.
Kochava
kochava.com
Kochava Inc. is a real-time data solutions company offering the leading omni-channel measurement and attribution solutions for data-driven marketers. The Marketers Operating System™ (m/OS) from Kochava empowers advertisers and publishers with a platform that seamlessly integrates and manages custome...
Xtremepush US
xtremepush.com
Xtremepush — це найповніше CRM-рішення на ринку, яке дозволяє компаніям iGaming використовувати дані в реальному часі, штучний інтелект та гейміфікацію для побудови, розвитку та підтримки міцних стосунків з гравцями, які сприяють конверсії та лояльності через масштабні подорожі, пов’язані з життєвим...
Xtremepush EU
xtremepush.com
Xtremepush — це найповніше CRM-рішення на ринку, яке дозволяє компаніям iGaming використовувати дані в реальному часі, штучний інтелект та гейміфікацію для побудови, розвитку та підтримки міцних стосунків з гравцями, які сприяють конверсії та лояльності через масштабні подорожі, пов’язані з життєвим...
InAppStory
inappstory.com
Розширте життєвий цикл мобільних користувачів за допомогою власних каналів зв’язку. Доставляючи насичений вміст і залучаючи всю послідовність за допомогою Stories! МІСІЯ InAppStory — це міжнародна компанія-розробник програмного забезпечення, яка об’єднує існуючі підприємства з потенційними та поточн...
ClickSend
clicksend.com
Спілкуйтеся зі своїми клієнтами та персоналом через SMS, голосовий зв’язок, електронну пошту, мультимедіа, пряму поштову розсилку тощо за допомогою ClickSend. Від одного до масштабування за допомогою веб-програми, API або інтеграції.
Actito
actito.com
Actito — компанія з автоматизації маркетингу SaaS, заснована в 2000 році. Тоді троє засновників хотіли подолати прірву між брендами та споживачами. Тому вони почали створювати програмне забезпечення, яке зараз подобається маркетологам. З Actito ви можете персоналізувати свою взаємодію з сотнями, тис...
Voxie
voxie.com
Voxie — лідер розмовного текстового маркетингу штучного інтелекту, який допомагає брендам роздрібної торгівлі, послуг і ресторанів спілкуватися зі своїми клієнтами та навчатися у них, щоб значно збільшити дохід. Щоб дізнатися більше, відвідайте www.voxie.com.
WebEngage
webengage.com
WebEngage — це повноцінна ОС для утримання, яка спрощує залучення клієнтів для понад 800 брендів у всьому світі. Платформа дозволяє компаніям будувати персоналізовані та змістовні стосунки зі своїми користувачами через різні цифрові канали. Завдяки повному набору інструментів і рішень WebEngage дає ...
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Платформа Netcore Cloud Customer Engagement & Experience (раніше відома як Netcore Smartech) — це універсальна платформа для зростання, яка дає змогу маркетологам, менеджерам із розвитку та менеджерам із продуктів вести ефективні розмови з клієнтами через різні точки взаємодії. Завдяки потужності AI...
Emarsys
emarsys.com
Emarsys, тепер компанія SAP, надає лідерам цифрового маркетингу та власникам бізнесу єдину багатоканальну платформу для залучення клієнтів, створену для прискорення бізнес-результатів. Швидко узгоджуючи бажані бізнес-результати з перевіреними багатоканальними стратегіями залучення клієнтів — краудсо...
Outgrow
outgrow.co
Outgrow дозволяє вам краще залучати, кваліфікувати та залучати потенційних клієнтів, спрощуючи створення персоналізованих тестів, калькуляторів, оцінок, конкурсів, форм/опитувань, рекомендацій, опитувань і чат-ботів. Не потрібні розробники чи дизайнери! Outgrow має безліч шаблонів дизайну, які повні...
Regal.io
regal.io
Regal.io — це рішення для продажу телефонних і SMS-повідомлень, створене для збільшення кількості розмов, щоб бренди B2C могли швидше досягати своїх цілей зростання. Понад 100 провідних брендів, у тому числі SoFi, Ro, Angi, The Farmer's Dog, Fidelity Life, Career Karma та AAA, використовують Regal.i...