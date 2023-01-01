Альтернативи - Contractify
DocuSign
docusign.com
DocuSign, Inc. – американська компанія зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, штат Каліфорнія, яка дозволяє організаціям керувати електронними угодами. Як частина DocuSign Agreement Cloud, DocuSign пропонує eSignature, спосіб електронного підпису на різних пристроях. DocuSign стверджує, що має понад 475...
Zoho Sign
zoho.com
Цифровий підпис ділових документів онлайн із повною безпекою та надійністю за допомогою програмного забезпечення електронного підпису Zoho. Автоматизуйте свої транзакції за допомогою простих робочих процесів електронного підпису документів. Zoho Sign легко інтегрується з програмами Zoho, включаючи Z...
Bonsai
hellobonsai.com
Програмне забезпечення для куленепробивних контрактів, електронних підписів, пропозицій і виставлення рахунків, яке використовують понад 200 000 найкращих фрілансерів. Заспокойтеся та зосередьтеся на своїй роботі.
Zoho Contracts
zoho.com
Zoho Contracts — це багатофункціональна платформа CLM, яка дозволяє оптимізувати ваші контрактні процеси та досягти відповідності в масштабі зі зниженням витрат.
SignEasy
signeasy.com
SignEasy — це хмарне рішення для електронного підпису та заповнення документів або підписання документів із телефону, планшета чи комп’ютера. Підписи, створені за допомогою SignEasy, відповідають Закону ESIGN, а також eIDAS і Європейській директиві (EC/1999/93).
eSignly
esignly.com
Esignly — це провідне рішення електронного підпису на ринку, яке дозволяє легко, ефективно та безпечно підписувати електронні документи. Компанії будь-якого розміру та галузі, доступні будь-коли, будь-де та на будь-якому пристрої, замінюють ручні методи підпису на паперових носіях електронними підпи...
SignRequest
signrequest.com
Підпишіть самі або отримайте підпис на документах. Легко, безпечно, юридично обов’язковий і безкоштовний.
MyDocSafe
mydocsafe.com
MyDocSafe допомагає захистити й автоматизувати спілкування з клієнтами, підписувати та обмінюватися документами, а також підвищити відповідність вимогам. Захищаємо документи та автоматизуємо документообіг. Ми допомагаємо організаціям оптимізувати бізнес-процеси, пов’язані з особистими даними, контр...
Signable
signable.co.uk
Програмне забезпечення для електронного підпису від Signable допомагає надсилати юридично обов’язкові та безпечні онлайн-документи за лічені секунди. Почніть з електронних підписів сьогодні!
Foxit eSign
foxit.com
Foxit використовується понад 650 мільйонами користувачів і продається більш ніж 425 000 клієнтів, починаючи від малого та середнього бізнесу до глобальних компаній, розташованих у більш ніж 200 країнах світу. Foxit eSign — це юридично обов’язковий сервіс електронного підпису для підготовки та збору ...
SpringCM
springcm.com
SpringCM — це безпечна хмарна платформа, яка керує договорами купівлі-продажу та всіма типами документів у настільних комп’ютерах, мобільних і партнерських програмах, таких як Salesforce. SpringCM керує всім життєвим циклом контракту за допомогою вдосконалених робочих процесів, які автоматизують руч...
Signwell
signwell.com
SignWell (раніше Docsketch). Настільки легко підписуйте документи, щоб скоротити час виконання вдвічі. SignWell — це інструмент електронного підпису для юридично зобов’язуючого підпису та швидшого підписання документів.
Zoopsign
zoopsign.com
Спростіть керування контрактами, покращте безпеку та оптимізуйте робочі процеси за допомогою рішень електронного підпису Zoop Sign і відстеження документів. Розпочніть безкоштовну пробну версію зараз
Signulu
signulu.com
Signulu — це програмне забезпечення для електронного підпису, яке спрощує підписання документів для компаній будь-якого розміру. Легко, безпечно та законно.
SIGN.PLUS
sign.plus
SIGN.PLUS — це рішення електронного підпису, призначене для пришвидшення робочих процесів. Він простий у використанні, безпечний і надійний на різних платформах.
KONSIGN
konsign.com
KONSIGN — це провідне програмне забезпечення для електронного підпису, яке оптимізує процеси підписання документів за допомогою швидкого, безпечного та зручного рішення. Відчуйте зручність KONSIGN, підписавшись на безкоштовну пробну версію сьогодні. Окрім електронних підписів, KONSIGN пропонує розши...
inSign
getinsign.com
Програмне забезпечення електронного підпису дозволяє швидко та легко підписувати документи. inSign підтримує розширені (AES) і кваліфіковані електронні підписи (QES) відповідно до eIDAS і ZertES. Підпис є юридично надійним і піддається доказуванню. Підпис можливий у веб-переглядачі або за допомогою ...
GreenSign
greensign.io
Електронні підписи дозволяють безпечно підписувати та надсилати документи з будь-якого місця та в будь-який час. Це усуває потребу друкувати, сканувати та надсилати фізичні документи, заощаджуючи ваш час і клопоти. GreenSign пропонує різні способи інтеграції, щоб допомогти відділам вести бізнес швид...
GoodSign
goodsign.io
Електронні підписи. Підписка не потрібна. Перше рішення цифрового підпису, де ви платите лише за те, що використовуєте. Немає обмежень щодо документів, функцій чи користувачів. Ми також виконуємо місію посадити 1 мільйон дерев у всьому світі, щоб допомогти приборкати глобальне потепління. Це фінансу...
VeriDoc Sign
veridocsign.com
VeriDoc Sign — це рішення всіх ваших проблем, коли мова йде про перевірку документів та електронного підпису. VeriDoc Sign використовує запатентовану технологію перевірки, розроблену VeriDoc Global протягом багатьох років. Він надає рішення електронного підпису, захищені блокчейном, для організацій ...
OKdokument
okdokument.com
Найшвидший електронний підпис для компаній і фрілансерів Підписуйте документи в Інтернеті, інтегруйте електронні підписи, оцифровуйте свій паперовий порядок денний і дистанційно запитуйте підписи у своїх клієнтів і партнерів.
Mekorma
mekorma.com
Ви втомилися від великої купи чеків, які щотижня чекають на перегляд і підпис? Заощаджуйте час і зусилля з електронними підписами Mekorma. Переглядайте платежі та оцифровані зображення рахунків у своїй системі Acumatica Cloud ERP. Одним натисканням кнопки ви можете затвердити те, що готове до виходу...
FuseSign
fusesign.com
Доступний, безпечний і простий у використанні інструмент цифрового підпису. FuseSign розроблено для сфери професійних послуг. Надсилайте документи на підпис і отримуйте їх за лічені хвилини, а не за дні. Він є юридично обов’язковим і може використовуватися для широкого кола документів. Спробуйте Fus...
Dedoco
dedoco.com
Відкрийте для себе набір надійних корпоративних додатків Dedoco від цифрового підпису й відеопідпису до форм і сертифікатів і облікових даних, які можна перевірити за допомогою блокчейну.
ZorroSign
zorrosign.com
БЕЗПЕКА ВАШОГО БІЗНЕСУ БУКВАЛЬНО ПІД КОНОЮ. Коли безпека є критично важливою, вашому бізнесу потрібні безпечні цифрові підписи, транзакції та документація. Лише одне комплексне рішення побудовано на блокчейні — за допомогою ZorroSign ви можете Block It DownTM
WeSign
wesign.com
Інші типи електронних підписів, які вважаються дійсними Окрім цифрового підпису та електронного підпису, існують інші види електронного підпису, які стають широко поширеними.
Signmee
signmee.com
Форми угод онлайн для швидшого підписання Онлайн-конструктор форм, розсилка та електронний підпис із папкою «Вхідні» для кожного
Autenti
autenti.com
Електронний підпис Autenti - це безпечний електронний підпис для компаній. Економте час і гроші, підписуючи договори та інші документи онлайн на своєму смартфоні, планшеті чи ноутбуці.
Mekari Sign
mekarisign.com
Укладайте угоди швидше за допомогою безпечного та інтегрованого програмного забезпечення для підписання контрактів Створюйте, надсилайте та підписуйте контракти на одній єдиній платформі. Виконуйте всі угоди швидше та безпечніше за допомогою сертифікованого цифрового підпису та офіційного eMeterai ...
DrySign
drysign.exelatech.com
Зробіть крок у безпечне та стійке майбутнє з цифровими підписами DrySign Онлайн-рішення цифрового підпису від DrySign дає змогу вам і вашим клієнтам завантажувати, підписувати, ділитися та архівувати документи будь-де, будь-коли та на будь-якому пристрої.
Workiro
workiro.com
Програма наступного покоління, яка унікальним чином поєднує в собі можливості керування завданнями, спілкуванням і документами, включно з електронним підписом, допомагаючи вам виконувати будь-яку роботу з будь-ким кращим чином.
SignFree
signfree.io
SignFree — це ваше стандартне рішення для електронного підпису, призначене для швидкого та безпечного підпису документів. За допомогою SignFree ви можете підписувати необмежену кількість документів менш ніж за 30 секунд, і все це безкоштовно. Попрощайтеся з паперовими відходами та скористайтеся швид...
Encyro
encyro.com
Encyro дозволяє надсилати безпечні файли на будь-яку електронну адресу. Не витрачайте час на запрошення клієнтів, налаштування спільних папок або налаштування дозволів. Отримуйте захищені повідомлення та файли від клієнтів, не вимагаючи входу. Encyro є єдиним постачальником електронних підписів, яки...
Precisely
preciselycontracts.com
Precisely — це програмне забезпечення для керування життєвим циклом контрактів, яке допомагає юридичним відділам зосередитися на справді важливій роботі. Завдяки автоматизованому складанню контрактів, робочим процесам затвердження, електронним підписам, інтелектуальному архівуванню та моніторингу Pr...
Secured Signing
securedsigning.com
Secured Signing — це програмне забезпечення для цифрового підпису та віддаленого онлайн-нотаріуса, яке допомагає компаніям підписувати документи в електронному вигляді. Це безпечний, зручний і економічно ефективний спосіб підписування документів, який відповідає низці галузевих норм у всьому світі. ...
CocoSign
cocosign.com
Простіше, швидше та безпечніше рішення електронного підпису для малого та середнього бізнесу та професіоналів Швидко та без зусиль підписуйте, надсилайте, відстежуйте та збирайте електронні підписи за допомогою надійного та юридично обов’язкового програмного забезпечення eSign від CocoSign.
SignHouse
usesignhouse.com
SignHouse — це безкоштовне, сучасне та просте рішення електронного підпису. Окрім безкоштовного тарифного плану, ми пропонуємо довічну угоду, яка відрізняє нас від понад 90% інших програм електронного підпису. Замість того, щоб платити щомісячну плату за застарілу програму, як-от DocuSign, ви можете...
BoldSign
boldsign.com
BoldSign — це сучасна програма електронного підпису, яка дозволяє швидко, просто, безпечно та економічно ефективно надсилати документи для юридично зобов’язуючого підпису. Для тих, хто хоче інтегрувати цифрові підписи у власні програми, його простий у використанні API розроблено спеціально. Спираючи...
BlueInk
blueink.com
eSign із Blueink: де якість поєднується з економічною ефективністю. Попрощайтеся з високими витратами на електронний підпис. Виберіть безпечні, доступні та зручні для підпису рішення електронного підпису Blueink.
fast4sign
fast4sign.com.br
Найбезпечніший електронний і цифровий підпис у Бразилії. Ефективно спростіть свої процеси завдяки легкому та швидкому підпису з будь-якого місця