Альтернативи - Contentful
Contentstack
contentstack.com
Цифровий досвід, який ви хочете всюди Розмістіть свій бізнес у більшій кількості місць за допомогою єдиного повністю автоматизованого Composable DXP на базі безголової CMS №1
Slip.Stream
slip.stream
Найбільша безкоштовна музична бібліотека з 70 000 пісень і 65 000 звукових ефектів, підібраних за настроєм, жанром, виконавцем, типом вмісту та інструментами AI, які допоможуть вам швидко знайти ідеальні треки для вашого вмісту.
Viar360
viar360.com
Viar360 — це найбільш інтуїтивно зрозуміла платформа для створення та публікації, яка скорочує час, зусилля та знання, необхідні для створення надзвичайно захоплюючих захоплюючих тренінгів і навчання з 360° відео та фотографій. Viar360 дозволяє вам створювати захоплюючі сценарії навчання, які ваші у...
EZ360 Cloud
ez-360.com
За допомогою EZ360 Cloud ви можете поширювати 360-градусний відеоконтент на пристрої VR через хмару. Завантажуйте відео та керуйте ними в онлайн-системі керування вмістом (CMS). Легко надсилайте відео на пристрої VR. Гарнітури VR автоматично завантажують нові відео під час запуску програми. Більше н...
Headjack
headjack.io
Headjack — це платформа для створення додатків і керування контентом для виробників 360 відео. Натхненний Wordpress, Headjack дозволяє нетехнічним користувачам легко створювати та керувати автономними програмами VR, які працюють на всіх доступних на даний момент гарнітурах VR, а також дає розробника...
ManageXR
managexr.com
ManageXR — це корпоративна платформа керування пристроями, розроблена для пристроїв VR і AR. Оскільки все більше підприємств використовують XR для навчання співробітників, лікарі використовують XR для лікування пацієнтів, а школи використовують XR для навчання студентів, організації стикаються зі зн...
ArborXR
arborxr.com
ArborXR — це платформа для керування пристроями AR і VR. Понад 2000 компаній у 90 країнах уже використовують ArborXR для керування своїми парками VR та AR. За допомогою ArborXR ви можете керувати своїми пристроями, віддалено розгортати вміст і оновлення, а також контролювати, що користувачі можуть б...
echo3D
echo3d.com
echo3D (www.echo3D.com) — це платформа керування 3D-активами для розробників і компаній, яка дозволяє зберігати, захищати та ділитися 3D-вмістом у режимі реального часу в межах своєї організації та за її межами. Ми пропонуємо першу в світі систему керування 3D-контентом (CMS) і мережу доставки (CDN)...
SynergyXR
synergyxr.com
SynergyXR: революція в майбутньому з рішеннями XR Огляд компанії SynergyXR розташований у жвавому місті Орхус, Данія, як маяк інновацій у сфері розширеної реальності (XR). Народжені завдяки глибокому розумінню виробничого та енергетичного секторів, ми перетворилися на величезну силу, яка спеціалізує...
Trimble Connect
connect.trimble.com
Trimble Connect for HoloLens використовує змішану реальність для координації проекту, забезпечуючи точне вирівнювання голографічних даних на робочому місці, дозволяючи працівникам переглядати свої моделі, накладені в контексті фізичного середовища.