WebCatalog

Альтернативи - Contacts+

Google Contacts

Google Contacts

contacts.google.com

Google Contacts — це інструмент керування контактами Google, який доступний у безкоштовній службі електронної пошти Gmail як окремий сервіс і як частина орієнтованого на бізнес набору веб-програм Google G Suite.

iCloud Contacts

iCloud Contacts

icloud.com

За допомогою Контактів на iCloud.com ви можете організовувати свої контакти та їх легко знаходити. Зміни, які ви вносите, автоматично з’являються на iCloud.com і скрізь, де ви налаштували iCloud для контактів, включаючи програму «Контакти» на вашому iPhone, iPad, iPod touch або Mac або Microsoft Out...

Outlook People

Outlook People

live.com

Люди – це програма для керування контактами та адресна книга. Це дозволяє користувачеві впорядковувати та пов’язувати контакти з різних облікових записів електронної пошти

Zoho ContactManager

Zoho ContactManager

zoho.com

Програмне забезпечення для керування контактами, освіжаюче просте. Zoho ContactManager — це програмне забезпечення для керування контактами в Інтернеті, яке дозволяє організовувати контакти, завдання та угоди в одному місці.

네이버 주소록

네이버 주소록

contact.naver.com

Перевірте URL-адресу та позначку замка в адресному рядку для безпечного входу! Контакти Naver

Переглянути

WebCatalog Desktop

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Switchbar
Monobox
Monobox
Translatium
Translatium

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.