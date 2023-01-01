Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Confirmic» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Попросіть використовувати файли cookie сучасним способом. Додайте чітке та красиве повідомлення про файли cookie на свій сайт. Безкоштовно для сайтів з низьким трафіком. Доступна в міру зростання.

Вебсайт: confirmic.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Confirmic». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.