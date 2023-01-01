Consolidated Edison, Inc., широко відома як Con Edison або ConEd, є однією з найбільших енергетичних компаній у Сполучених Штатах, що належать інвесторам, з приблизно 12 мільярдами доларів річного доходу станом на 2017 рік та понад 62 мільярдами доларів США активами.

Вебсайт: coned.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Con Edison». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.