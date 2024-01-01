Альтернативи - Cologix

DataPlugs

DataPlugs

dataplugs.com

Dataplugs має 10-річний досвід у веб-хостингу, виділеному сервері та спільному розміщенні. Dataplugs надає послуги хостингу корпоративного рівня компаніям будь-якого розміру по всьому світу. Ми зосереджені та підтримуємо успіх наших клієнтів, створюючи виняткову цінність за допомогою інноваційних пр...

CoreSite

CoreSite

coresite.com

CoreSite, компанія American Tower (NYSE: AMT), надає гібридні ІТ-рішення, які дають можливість підприємствам, постачальникам хмарних, мережевих та ІТ-послуг монетизувати свій цифровий бізнес і розвивати його в майбутньому. Наші кампуси центрів обробки даних із високим ступенем зв’язку пропонують вла...

TierPoint

TierPoint

tierpoint.com

У TierPoint ми зустрічаємо наших клієнтів там, де вони знаходяться на шляху до цифрової та ІТ-трансформації, керуючись безпекою, не залежачи від хмари та завжди знаходячи рішення для бізнесу. TierPoint спирається на комплексний портфель послуг, від загальнодоступних до приватних і багатокористувацьк...

Flexential

Flexential

flexential.com

Надійний портфель центрів обробки даних, розташованих там, де сьогодні є потреби вашого бізнесу, і де ви хочете розвиватися завтра. Flexential пропонує гнучкі варіанти спільного розміщення, які розширюються відповідно до вимог вашого бізнесу, від одиночної шафи до багатомегаватних розгортань. Викори...

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