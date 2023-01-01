College Football Reference

Повне джерело історії університетського футболу, включаючи статистику гравців, школи та конференцій, нагороди, рекорди, лідерів і результати.

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