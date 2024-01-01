Альтернативи - Collato

Tidio

Tidio

tidio.com

Миттєво зв’яжіться з відвідувачами свого веб-сайту та перетворите їх на платних клієнтів. Використовуйте комунікаційні та маркетингові рішення Tidio для розвитку свого бізнесу.

Guru

Guru

getguru.com

Почніть роботу безкоштовно з Guru, потужною корпоративною вікіпедією, яка усуває шум чату, щоб надати вам інформацію, яка вам дійсно потрібна для виконання вашої роботи.

Google Cloud Search

Google Cloud Search

cloudsearch.google.com

Google Cloud Search – це помічник на основі штучного інтелекту, який допомагає користувачам швидко знаходити потрібну інформацію в усіх пов’язаних програмах Google, включаючи Gmail, Google Docs, Google Drive, Google Calendar, Google Contacts та інші.

Qatalog

Qatalog

qatalog.com

Qatalog усуває робочий хаос. Більше ніяких постійних пінгів, жодних тривіальних зустрічей і пошуків останнього документа. Наш робочий центр об’єднує інструменти сучасної співпраці — вікіпедії, керування проектами, командний чат тощо — і дозволяє використовувати їх узгоджено один з одним. Він об’єдну...

Happeo

Happeo

happeo.com

Інтранет для користувачів Google Workspace (G Suite) для спілкування, співпраці та продуктивності на роботі. Розширення обміну знаннями та залучення вашої команди зараз!

OpenText

OpenText

opentext.com

OpenText Corporation (також пишеться як opentext) — це канадська компанія, яка розробляє та продає програмне забезпечення для управління корпоративною інформацією (EIM). OpenText зі штаб-квартирою у Ватерлоо, Онтаріо, Канада, є найбільшою канадською компанією програмного забезпечення станом на 2014 ...

Command E

Command E

getcommande.com

Ваш пошук. Команда E думає так само швидко, як і ви. Зустрічайте свій найновіший і найшвидший спосіб отримати доступ абсолютно до всього на вашому комп’ютері та у вашій хмарі.

Algolia

Algolia

algolia.com

Algolia – це американська стартап-компанія, яка пропонує продукт веб-пошуку за моделлю SaaS (програмне забезпечення як послуга).

nuclia

nuclia

nuclia.com

Вставте пошук ШІ та генеративні відповіді на ваш продукт. Nuclia API дозволяє отримати 100% готовий ШІ-пошук і генеративні відповіді з документів, текстів і відео, зберігаючи при цьому конфіденційність ваших даних і уникаючи галюцинацій.

Search.io

Search.io

search.io

Додайте пошук і відкриття на основі машинного навчання на свій веб-сайт, магазин електронної комерції чи програму за лічені хвилини. Повністю розміщена безкоштовна 14-денна пробна версія.

Yext

Yext

yext.com

Yext — це технологічна компанія Нью-Йорка, яка працює в сфері онлайн-бренд-менеджменту. Він пропонує оновлення бренду за допомогою своєї хмарної мережі додатків, пошукових систем та інших засобів. Компанію заснували в 2006 році Говард Лерман, Браян Дістелбургер і Брент Мец. Останні дані показали, що...

Keyspider

Keyspider

keyspider.io

Keyspider надає точні результати пошуку за допомогою хмарної корпоративної пошукової системи. За допомогою Keyspider ви можете створити свій власний налаштований пошук веб-сайту без додаткових витрат часу чи коштів. Keyspider розуміє вимоги клієнтів і надає правильні результати за їхніми пошуковими ...

AlphaSense

AlphaSense

alpha-sense.com

​МАРКЕТНА АНАЛІЗАЦІЯ ТА ПОШУКОВА ПЛАТФОРМА Дізнавайтеся за секунди, а не за години Рухайтеся зі швидкістю ринку, легко відстежуючи компанії, теми та галузі в широкому всесвіті вмісту — індексованого, доступного для пошуку та все в одному місці.

Glean

Glean

glean.com

Миттєво дізнайтеся, що знає ваша компанія. Глін — помічник на роботі з інтуїцією. Шукайте в усіх програмах вашої компанії, щоб знайти саме те, що вам потрібно, і дізнатися те, що вам слід знати.

Coveo

Coveo

coveo.com

Coveo – це корпоративне програмне забезпечення як послуга (SaaS), розташоване в Квебеку, яке пропонує хмарну платформу для інтелектуального цифрового досвіду та спеціальне програмне забезпечення, створене на цій платформі. Coveo Relevance Cloud™ використовує технології пошуку, аналітики та машинного...

Aiven

Aiven

aiven.io

Повністю керована хмарна платформа даних Aiven з відкритим вихідним кодом дозволяє створювати конвеєри даних, про які ви завжди мріяли, менш ніж за 10 хвилин. На всіх основних хмарах всюди.

Bloomreach

Bloomreach

bloomreach.com

Платформа цифрового досвіду, створена для комерції. Рішення Bloomreach поєднують у собі потужність уніфікованих даних про клієнта та продукт зі швидкістю та масштабом штучного інтелекту та передбачуваним рішенням, тож ви можете надавати чарівні враження, які перетворюються на будь-який канал і в кож...

Conversica

Conversica

conversica.com

Conversica є провідним постачальником розмовного штучного інтелекту для прибуткових команд. Розблокуйте дохід протягом усього життєвого циклу за допомогою Revenue Digital Assistants.

Onna

Onna

onna.com

Onna централізує дані з ваших улюблених додатків, щоб забезпечити оптимізований, спрощений пошук і керування в одному місці.

Findr

Findr

usefindr.com

Універсальний пошук для всіх ваших програм. Findr — це пошуковий помічник на основі штучного інтелекту, який допомагає вам шукати в усіх ваших програмах одночасно. З Findr ви можете: 1. Скоротити час, витрачений на пошук інформації. 2. Припиніть вимагати посилання та документи - покращте співпрацю к...

ReactiveSearch

ReactiveSearch

reactivesearch.io

ReactiveSearch.io дозволяє компаніям створювати найкращий досвід пошуку додатків за допомогою найкращих у галузі компонентів інтерфейсу користувача, панелі керування для внесення змін у режимі реального часу та надає дієву аналітику для пошуку. Він працює з Elasticsearch і OpenSearch.

Site Search 360

Site Search 360

sitesearch360.com

Розумний, швидкий пошук вашого веб-сайту з можливістю налаштування. - Індексуйте сторінки вашого сайту, продукти, відео YouTube, поширені запитання та документи (PDF, DOC, XLS, PPT). - - Використовуйте наш потужний сканер, надайте карту сайту, завантажте канал, використовуйте наш API або комбінуйте ...

Akooda

Akooda

akooda.co

Akooda Enterprise Search відкриває статистичні дані за допомогою Generative AI пошуку для всього підприємства. Нова пошукова й аналітична система на основі штучного інтелекту виходить за рамки надання результатів, пропонуючи контекст, аналіз і глибоке розуміння вашої організації. Створений для легко...

Doofinder

Doofinder

doofinder.com

Оновіть свою електронну комерцію за допомогою розумного пошуку на сайті Надайте високорелевантні результати пошуку за допомогою штучного інтелекту та оптимізуйте досвід покупок ваших клієнтів, одночасно покращуючи ваші продажі.

Unleash

Unleash

getunleash.io

Друзі не дозволяють друзям створювати власну систему прапорів функцій. Управління функціями Unleash розроблено з урахуванням великих підприємств, тому вам не доведеться створювати його самостійно. Ми маємо відкритий код, приватні, безпечні та готові до найскладніших налаштувань із коробки.

SeekStorm

SeekStorm

seekstorm.com

SeekStorm — це пошук як послуга. Наш пошуковий API пропонує миттєвий повнотекстовий пошук ваших даних і документів у веб-масштабі в реальному часі. SeekStorm — це сканер як послуга. Високопродуктивний, цілеспрямований сканер перетворює будь-який веб-сайт на документи JSON зі структурованими даними. ...

Instaclustr

Instaclustr

instaclustr.com

Повністю розміщена та керована служба для OpenSearch OpenSearch — це потужний пошуковий і аналітичний пакет, який дозволяє завантажувати, реєструвати, шукати, агрегувати, переглядати та аналізувати дані. Ці можливості забезпечують широкий спектр цінних випадків використання, таких як журналювання та...

Bonsai

Bonsai

bonsai.io

Bonsai зберігає ваш пошук вічнозеленим завдяки експертному розгортанню, постійному обслуговуванню та максимальному захисту даних для Elasticsearch або OpenSearch.

Vectara

Vectara

vectara.com

Vectara — це розмовна платформа для пошуку та виявлення знань на основі LLM, яка дозволяє компаніям вести інтелектуальні розмови над власними даними (подумайте про ChatGPT, але для ваших даних). У першу чергу для розробників, платформа надає простий API і надає розробникам доступ до передової технол...

Meilisearch

Meilisearch

meilisearch.com

Meilisearch дає змогу розробникам і бізнес-командам створювати найбільш інтуїтивно зрозумілий пошук, який збільшує кількість конверсій на основі пошуку

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