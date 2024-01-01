Альтернативи - Collabstr
Pictory
pictory.ai
Потужний штучний інтелект Pictory дозволяє створювати та редагувати відео професійної якості за допомогою тексту, не потребуючи технічних навичок або завантажуючи програмне забезпечення.
vidIQ
vidiq.com
vidIQ допоможе вам отримати інструменти та знання, необхідні для швидшого розширення аудиторії на YouTube і за його межами.
Minea
app.minea.com
Minea — це найкращий інструмент пошуку продуктів електронної комерції. Minea відстежує всі оголошення в усіх мережах. Відстежуються оголошення у Facebook, продакт-плейсмент для впливових осіб, Snapspy, усі мережі. Перестаньте платити adspy 149 євро за одну мережу та відкрийте для себе Minea.
Ripl
ripl.com
Ripl дозволяє малим підприємствам за лічені хвилини створювати професійно виглядаючі анімаційні відео, колажі, слайд-шоу та багатошарові публікації статичних зображень, а також планувати або миттєво публікувати у Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter і YouTube. Усе завдяки простим у користуванні мо...
Predis
predis.ai
ChatGPT + Canva + Hootsuite = Predis.ai! AI-генеруйте та діліться відео, каруселями, публікаціями з одним зображенням мовою вашого бренду.
Bio Link
bio.link
Посилання на біографію дає вам посилання на всі ваші сторінки — веб-сайти, магазини, блоги, публікації в соціальних мережах, відео тощо, — що полегшує вашій аудиторії пошук усього вашого вмісту. На таких платформах, як Instagram, Twitter і TikTok, допускається лише одне посилання в біографі...
Submagic
submagic.co
Покращуйте свої відео за допомогою субтитрів на основі штучного інтелекту 🚀 Прості підписи з ідеальними емодзі та розумно виділеними ключовими словами, створені штучним інтелектом.
Smash Balloon
smashballoon.com
Повністю настроювані плагіни каналів соціальних мереж для WordPress. Відображайте свої канали Facebook, Instagram, Twitter і YouTube - довіряють 1,3 мільйона користувачів.
Blog2Social
blog2social.com
Автоматизація соціальних мереж для веб-сайтів і блогів WordPress. Автоматично публікуйте, повторно діліться, перехресно публікуйте та автоматично плануйте свій вміст на багатьох соціальних платформах, таких як Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, Pinterest тощо. Автоматично діліться своїм вмісто...
HeyLink.me
heylink.me
Безкоштовний інструмент для посилань на біографії, який використовують найкращі компанії та впливові особи. Зробіть максимальний вплив кожної цифрової ініціативи. Призначений для мобільних пристроїв. Результати чарівні.
Inflact
inflact.com
МАРКЕТИНГОВИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ДЛЯ INSTAGRAM Адаптуйте свій обліковий запис Instagram для бізнесу за допомогою розумних інструментів – створюйте цільову аудиторію, взаємодійте з клієнтами та плануйте контент. Допоможіть потенційним клієнтам відкрити ваші продукти та зміцніть лояльність до бренду за 3...
Inksprout
inksprout.co
Створюйте привабливі короткі соціальні відео за лічені секунди зі свого блогу за допомогою субтитрів на основі штучного інтелекту.
Connectio
useconnectio.com
Автоматизуйте й оптимізуйте свою рекламу на Facebook.
Dubb
dubb.com
Світова платформа відеозв'язку, орієнтована на продажі - Відео себе
Zlappo
zlappo.com
Швидко розширюйте свою аудиторію за допомогою найрозумнішого додатка для автоматизації Twitter. Інші планують твіти. Ми надаємо РЕЗУЛЬТАТИ.
LiveReacting
livereacting.com
Запустіть інтерактивні прямі трансляції. LiveReacting допомагає отримати більше підписників і залучення, додаючи у ваш потік попередньо записані відео, ігри, зворотний відлік і опитування.
Trendsmap
trendsmap.com
Статистика Twitter, яка допоможе вашому бізнесу. Детально аналізуйте будь-яку тему в усьому світі чи за регіонами. Створюйте унікальні візуалізації на основі карт, які показують активність твітів у країні, регіоні чи світі. Наші потужні інструменти запитів і фільтрації дозволяють вам зосередитися на...
Yarr TV
yarr.tv
Multiply the reach of your social media with our solutions: social TVs, social media walls, widgets, chats, contests and polls that will increase engagement in your social media and grow your business.
FollowerAudit
followeraudit.com
Followeraudit helps you find fake Twitter followers from your or any other public Twitter account. You can remove these fake followers from your account directly using our dashboard. Along with this you also get various other features in the paid version such as - Compare Twitter audit reports of mu...
elv.ai
elv.ai
Ми поєднуємо потужність штучного інтелекту та навчених модераторів, щоб сприяти безпечним і громадянським онлайн-обговоренням у профілях соціальних мереж і на веб-сайтах. ШІ автоматично виявляє та приховує шкідливі коментарі, а люди-модератори захищають свободу слова, запобігаючи помилковим спрацюва...
Dropispy
dropispy.com
Dropispy є власником або ліцензіатом програмного забезпечення Dropispy (SaaS). Це інструмент пошуку продуктів, який надає своїм користувачам мільйони рекламних оголошень, зібраних у соціальних мережах, включаючи Facebook. Dropispy дозволяє електронним торговцям знаходити виграшні продукти завдяки св...
Digital A.I Bot
digital-ai-bot.com
Вам набридло цілий день відповідати на одні й ті самі запитання клієнтів? Ви втомилися сидіти допізна, перевіряючи DM від клієнтів? Тисячі даних постійно мучать вас? Ну, більше не турбуйтеся! Ми створили та отримали розширені дозволи від Facebook, тож вам не потрібно. Навіщо створювати власну програ...
Dazzlink
dazzl.ink
Dazzlink — це рішення для керування посиланнями, яке дозволяє користувачеві об’єднувати вміст/матеріал в одне посилання. Користувачі можуть перераховувати посилання на соціальні мережі, створювати медіа-набір або розміщувати будь-яку важливу інформацію на власних сторінках. Користувачі також можуть ...
Cretorial
cretorial.ai
Cretorial Media Services Pvt. Ltd. – це технологічний медіа-стартап, який спеціалізується на розбудові бренду, управлінні соціальними медіа та впливовими особами. Cretorial також має запатентовану технологію штучного інтелекту, яка порушує процес створення крилатих фраз, тегів, підписів, хештегів та...
Convosight
convosight.com
Convosight виконує місію, щоб дозволити творцям спільноти отримувати стабільний дохід від своїх спільнот. Створення першої у своєму роді платформи управління спільнотою для розбудовників спільнот, які прагнуть створювати, розвивати, залучати та монетизувати свої онлайн-спільноти. Понад 100 000 гру...
Buzzoid
buzzoid.com
Buzzoid є провідним у світі постачальником високоякісних підписників, лайків і переглядів в Instagram. Він був заснований у 2012 році групою експертів із соціальних медіа, які хотіли допомогти іншим розширити їхні профілі в Instagram, і з того часу став потужним центром галузі.
Brolly
brolly.com.au
Brolly — це перший в Австралії інструмент для архівування соціальних медіа, створений з урахуванням вимог уряду. Brolly було створено в Мельбурні, щоб забезпечити просте, інноваційне рішення для архівування, яке відповідає стандартам відповідності, включаючи зберігання даних в Австралії, тому ваші з...
Brandle
brandle.net
Brandle прагне надати компаніям комплексну систему для керування властивостями своїх брендів, ідентифікацією та стосунками в Інтернеті та в усіх основних соціальних мережах, включаючи Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, LinkedIn, VK тощо. Місія Brandle — бути надійним джерелом для управління соці...
BotRemoval
bot-removal.com
З BotRemoval ви маєте чудовий шанс проаналізувати, очистити та захистити свій обліковий запис Instagram. Використовуйте функцію сканування BotRemoval для виявлення небажаних підписників, таких як боти та комерційні акаунти. Ефективно очищайте непотрібні облікові записи зі списку підписників, які пе...
BitSignal
mybitsignal.com
Професіонали Digital Business Card у захваті. Поділіться своєю контактною інформацією, програмами, веб-сайтами та соціальними зв’язками. Створіть свій безкоштовний профіль сьогодні – програми не потрібні.
WebPurify
webpurify.com
WebPurify дає змогу спільнотам бути найкращими за допомогою масштабованих гібридних рішень штучного інтелекту та модерації контенту для провідних світових брендів. Забезпечення позитивної взаємодії з користувачами для мільйонів клієнтів, від торгових майданчиків до метавсесвіту, завдяки мультимедійн...
Twtpoll
twtpoll.com
Twtpoll пропонує багатоплатформні опитування та вікторини в соціальних мережах.
Tweet AI
tweetai.com
Підвищуйте залученість у соціальних мережах і розвивайте свій бізнес у Twitter / X TweetAI.com може допомогти вам у: * Окремі твіти: надихайте на свій наступний твіт за лічені секунди. * Теми: надихайте свої теми. * Відповіді: надихайте на свої відповіді в один клік за допомогою нашого БЕЗКОШТОВНОГ...
Trooya
trooya.com
Trooya — це хмарний контактний центр соціальних мереж, який дає змогу відповідати клієнтам, вирішувати їхні проблеми та завойовувати їхню прихильність.
Spikerz
spikerz.com
Spikerz забезпечує захист соціальних медіа для творців контенту, компаній і підприємств. Ми в Spikerz вважаємо, що сьогодні захист облікових записів у соціальних мережах став критично важливим. На жаль, кількість зломів, заборон і втрат облікових записів продовжує зростати, хоча ніхто не допомагає к...
Somiibo
somiibo.com
Somiibo — це преміальна служба маркетингу та розвитку в соціальних мережах, яка автоматизує вашу активність у соціальних мережах, щоб підвищити вашу присутність в Інтернеті. Somiibo працює на основі взаємних відносин, оскільки взаємодіє з іншими користувачами, щоб отримати соціальні сигнали від цих ...
Ready For Social
readyforsocial.com
В основі всього, що ми робимо, лежить наша програмна платформа ReadyForSocial. Завдяки цьому ми допомагаємо вашим командам #маркетингу та #продажів бути ефективнішими у спілкуванні з клієнтами B2B. За допомогою #SocialSelling ми допомагаємо професіоналам з продажу стати актуальними в #SocialMedia, щ...
Rav
rav.ai
RAV.AI прагне революціонізувати редагування та публікацію відео за допомогою штучного інтелекту. RAV.AI — це служба редагування відео на основі штучного інтелекту, яка використовує передові та професійні методи обробки аудіо та відео, щоб зробити ваше відео професійно естетичним. Платформа дозволяє...
Publing
publing.co
Publing збирає дописи з платформ соціальних медіа та показує їх на попередньо розроблених екранах, веб-сайтах, рекламних екранах і рекламі поза домом. Publing допомагає компаніям налагоджувати онлайн-спілкування за допомогою добре розробленого повністю налаштованого екрана з використанням функцій к...
Panvy
panvy.com
Panvy допоможе вам швидко й легко розвинути свій SMM-бізнес. Команда Panvy успішно реалізувала низку передових SMM-проектів, які зараз є лідерами ринку. Сьогодні Panvy пропонує вам розділити успіх Panvy та отримати власний онлайн-бізнес у кілька кліків лише за 5 доларів США. Не пропустіть можливість...
LiveCaster 3
livecaster.in
Livecaster — це програма на базі Windows, яка дозволяє користувачам виходити в прямому ефірі з попередньо записаними відео на Facebook і YouTube та інших платформах живого відео. Він також підтримує кілька облікових записів у соціальних мережах. Отримайте більше переглядів і отримайте більшу аудитор...
Growapp
growapp.digital
Інструмент керування соціальними мережами на базі IA для написання, затвердження, планування, аналізу та порівняння вмісту в соціальних мережах.
EmbedStories
embedsocial.com
EmbedSocial — це повна платформа користувацького вмісту, яка допомагає брендам підвищити рівень взаємодії, зміцнити довіру та продавати більше за допомогою своїх клієнтів. EmbedSocial робить це, забезпечуючи офіційну інтеграцію API з усіма основними мережами соціальних медіа та створюючи служби, як...
Drop
usedrop.io
Drop революціонізує соціальну комерцію, дозволяючи брендам і роздрібним торговцям продавати безпосередньо через прямі повідомлення Instagram. За допомогою платформи Drop компанії можуть легко захопити свою аудиторію в соціальних мережах, підвищити рівень конверсії та перетворити підписників на кліє...
Dream100.Ai
dream100.ai
Dream100.ai — це інноваційний інструмент, створений на перетині передової технології ШІ та потужної стратегії Dream100 Engagement. Використовується для взаємодії з публікаціями LinkedIn від Dream100 (творці LinkedIn, які можуть впливати на клієнтів Dream у ніші) з людськими коментарями за допомогою ...
CrowdSpark
crowdspark.com
CrowdSpark — це комплексне рішення для брендів і медіа-компаній, яке дозволяє налагоджувати зв’язки та співтовариство шляхом збору, керування та публікації контенту, створеного користувачами.
eCairn
ecairn.com
eCairn — компанія, що займається програмним забезпеченням, і спеціалізується на соціальному інтелекті для продажів, маркетингу та управління спільнотою eCairn надає фінансовим консультантам рішення для пошуку потенційних клієнтів у соціальних мережах, щоб виявляти групи цифрових багатих людей і буд...
Beauty Clout
beautyclout.com
Beauty Clout — це ринок впливових людей для краси та моди.
Audiogram
getaudiogram.com
Audiogram створює потужні інструменти, які допомагають аудіокреативам залучати аудиторію, на яку заслуговують їхні подкасти, за допомогою соціальних відео. Аудіограма перетворює ваші найкращі звукові моменти на захоплюючі аудіограми. * Залучайте нових слухачів. Понад 1000 подкастів пізніше, ми впев...
Wizdeo Analytics
analytics.wizdeo.com
Wizdeo — це провідне цифрове агентство YouTube, яке працює з провідними європейськими брендами. На сьогоднішній день загалом понад 160 відеороликів фірмового вмісту зібрали понад 55 мільйонів переглядів для своїх клієнтів. Ми працюємо з усіма секторами промисловості, включаючи FMCG, ігри, мобільні д...
Stim Social
stimsocial.com
Stim Social допомагає збільшити вашу присутність і зв’язатися з новими клієнтами в Instagram.
PerfectPost
perfectpost.social
PerfectPost – це французька компанія, розташована в Турі. Місія PerfectPost полягає в тому, щоб надати людям можливість використовувати весь потенціал LinkedIn, платформи, яку ми цінуємо. PerfectPost прагне зробити LinkedIn доступним для всіх, надаючи можливості для досягнення успіху, подібні до тих...
Kimola
kimola.com
Kimola — компанія ResTech, яка пропонує продукти SaaS для дослідників. Kimola Analytics надає різні аспекти способу життя конкретної споживчої аудиторії. Ці аудиторії визначаються користувачами та генеруються системою штучного інтелекту Kimola. Щоб рекламодавці за лічені секунди могли зрозуміти, де...
Flockler
flockler.com
Платформа lockler дозволяє брендам зіставляти, аналізувати та відображати створений користувачами соціальний контент у своїх службах, збільшуючи коефіцієнт конверсії та час перебування. Flockler довіряють Penguin Books, Royal Mail, Visit Britain та UEFA. 30-денна безкоштовна пробна версія для всіх ...
Warfare Plugins
warfareplugins.com
Social Warfare допомагає вам змусити вашу аудиторію ділитися вашим вмістом найкращим способом – так, як ви хочете, щоб він поширювався!
Viral Pitch
viralpitch.co
Viralpitch — це самообслуговувана маркетингова платформа для впливових людей, яка об’єднує бренди з впливовими людьми в соціальних мережах для просування своїх продуктів або послуг. Платформа надає ринок, де бренди можуть переглядати та вибирати впливових людей на основі демографічних показників ауд...
ReplyMind
replymind.com
ReplyMind — це інструмент SaaS, призначений для створення вдумливих відповідей у LinkedIn, Twitter і Product Hunt. ReplyMind позиціонує себе як персонального помічника для спілкування в соціальних мережах. Пропонуючи безперебійний інструмент автоматизованої відповіді одним клацанням миші, ReplyMi...
Postwise
postwise.ai
Зустрічайте Postwise, рішення на базі штучного інтелекту для створення ідеальної публікації в соціальних мережах. Збільште вашу залученість і охоплення в соціальних мережах за допомогою передового штучного інтелекту, навченого виключно на найефективніших у світі публікаціях. Приєднуйтесь до тисяч ...
Pinflux
pinflux.in
Pinflux — це цифровий інструмент, який дозволяє вам розвивати свій бізнес на Pinterest. Pinflux є зростаючим джерелом трафіку для електронної комерції, веб-сайтів, блогів і навіть соціальних мереж. З розвитком Pinterest ви можете використовувати Pinflux для пошуку вмісту, автоматизації завдань і збі...
OneAll
oneall.com
Знову об’єднайте та отримуйте доступ до своїх даних користувача, що надходять із різних джерел, у найсучаснішому середовищі безпеки, що підтримується веб-інструментами та повноцінним JSON/REST API. Зосередьтеся на своїх користувачах і дозвольте нам подбати про технології.