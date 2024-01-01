Альтернативи - Cognism

Keyplay

keyplay.io

Вибір облікового запису для амбітних команд GTM. Якщо ви робите щось на основі облікових записів, вам потрібні правильні облікові записи. Keyplay допомагає вам з точністю знаходити, вибирати та відстежувати ідеальні облікові записи. На відміну від складних і дорогих платформ ABM, ви можете почати ро...