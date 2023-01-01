Альтернативи - Coassemble
TalentLMS
talentlms.com
Система LMS створена для успіху. Створіть розумнішу організацію за допомогою навчальної платформи, розробленої, щоб допомогти чудовим командам розвиватися.
Trainual
trainual.com
Найпростіший спосіб тренувати та розвивати свою команду. Один посібник для кожного процесу, політики та СОП у вашому бізнесі, щоб ви могли швидше ввійти та навчатися.
Showpad
showpad.com
Платформа підтримки продажів Showpad об’єднує провідне програмне забезпечення для навчання та інструктажу з інноваційними рішеннями для контенту, що сприяє збільшенню продажів.
WorkRamp
workramp.com
Сучасна LMS, створена для навчання та навчання внутрішніх співробітників і клієнтів. Платформа підтримки та навчання, створена для підприємств, що розвиваються.
Allego
allego.com
Лідер ринку рішень для віртуального навчання та підтримки. Перетворіть свою організацію за допомогою мобільної платформи, створеної для сучасних розподілених команд.
LearnUpon
learnupon.com
LMS від LearnUpon (Програмне забезпечення для керування навчанням) дозволяє вам запропонувати захоплюючий досвід навчання, який впливає на те, що має значення – продуктивність, утримання та зростання. За допомогою LearnUpon надайте своїм командам інструменти для залучення захоплюючих процесів навча...
Brainshark
brainshark.com
Brainshark — це приватна технологічна компанія, розташована в Волтемі, штат Массачусетс, яка надає платформу для продажу та набір продуктів.
Spekit
spekit.com
Spekit — це платформа для своєчасного навчання, створена для того, як ми навчаємося на роботі сьогодні. Він забезпечує навчання та керівництво, коли і де командам потрібно орієнтуватися в нових процесах, технологіях і методологіях, не порушуючи продуктивність. Spekit стоїть поверх будь-якої веб-прог...
SalesHood
saleshood.com
Спеціальне рішення SalesHood для підтримки продажів відтворює найкращих виконавців у масштабі, прискорюючи прориви продуктивності продажів у готовності, ефективності та виконанні. Тримайте ваші команди доходів у синхронізації за допомогою інтерактивного навчання та адаптації. Відтворюйте виграшні ро...
Gradual
gradual.io
Тренування ваших продавців люблять. Замініть довге, нудне, загальне навчання індивідуальним мікронавчанням. Скористайтеся перевагами нашої торгової бібліотеки або запишіть власні матеріали. Створюйте завдання, щоб повторити навчання, закріпити попередні уроки тощо.
Auzmor Learn
auzmor.com
Auzmor Learn is a robust learning management solution that lets you easily assign training and track employee progress. Its intuitive course builder simplifies content creation and a library of pre-built courses offers the training and upskilling your workforce needs. https://auzmor.com/
Sales Impact Academy
salesimpact.io
Sales Impact Academy is the leading Skills Development Platform for high-growth revenue teams. We provide continuous practice, reinforcement, and expertly-led coaching to help reps reach peak productivity. The business launched in October 2019 and already has over 200 customers including Outreach, G...
Wonderway
wonderway.io
Wonderway is a data-driven sales training platform proven to increase the revenue per rep used by growing companies to boost sales performance. Wonderway uses machine learning to deliver the right training, to the right person, at the right time to boost conversion rates by up to 40%. Wonderway is p...
Bigtincan
bigtincan.com
Bigtincan Content Hub переосмислює процеси продажів, маркетингу та обслуговування, щоб команди могли працювати ефективніше та швидше для отримання оптимальних результатів. Завдяки складним функціям, керованим штучним інтелектом, і автоматизації, які підтримують кожну фазу процесу купівлі, Bigtincan ...
GTM Buddy
gtmbuddy.ai
Платформа підтримки продажів GTM Buddy допомагає представникам налагоджувати відносини з клієнтами та збільшувати доходи за допомогою релевантного, надійного та привабливого вмісту.
SmartWinnr
smartwinnr.com
SmartWinnr — це всеосяжна платформа, яка забезпечує ваші відділи продажів актуальними знаннями про продукт, гарантує однакову передачу повідомлень під час взаємодії з клієнтами та водночас збільшує продажі. SmartWinnr повністю інтегрований із Salesforce.com. Ми використовуємо: KPI для збільшення про...
SecondNature
secondnature.ai
Інноваційне програмне забезпечення для навчання продажам зі штучним інтелектом, яке впливає на дохід. Це не ваше традиційне рішення для навчання продажів. Дайте нам 3 хвилини та спробуйте наш безкоштовний навчальний симулятор зі штучним інтелектом, який допоможе вам підвищити свій наступний рівень...
Mindmatrix
amp.vg
Mindmatrix пропонує програмне забезпечення PRM, програмне забезпечення для підтримки продажів, програмне забезпечення для автоматизації маркетингу та забезпечення каналів на одній платформі.