Альтернативи - Cluvio
Canva
canva.com
Canva — це платформа графічного дизайну, яка дозволяє користувачам створювати графіку в соціальних мережах, презентації, плакати, документи та інший візуальний вміст. Користувачі можуть вибирати з багатьох професійних шаблонів, а також редагувати дизайни та завантажувати власні фотографії за допомог...
Looker Studio
cloud.google.com
Looker Studio, колишня Google Data Studio, — це онлайн-інструмент для перетворення даних у настроювані інформаційні звіти та інформаційні панелі, представлений Google 15 березня 2016 року як частину корпоративного пакету Google Analytics 360. Розкрийте силу своїх даних за допомогою інтерактивних ін...
Grow
grow.com
Програмне забезпечення бізнес-аналітики, яке надає інформацію, яка вкрай необхідна для розвитку та трансформації вашого бізнесу.
Visme
visme.co
Створюйте професійні презентації, інтерактивну інфографіку, гарний дизайн і захоплюючі відео – все в одному місці. Почніть користуватися Visme сьогодні.
Infogram
infogram.com
Infogram — це проста у використанні програма для створення інфографіки та діаграм. Створюйте та діліться красивою інфографікою, онлайн-звітами та інтерактивними картами. Зробіть свій власний тут.
Rose AI
rose.ai
Досліджуйте швидше з Rose. Не витрачайте години на пошук, очищення, візуалізацію та перетворення даних за допомогою потужності ШІ.
Venngage
venngage.com
Приєднуйтесь до понад 5 мільйонів професіоналів, які вважають Venngage улюбленим виробником інфографіки. Вибирайте з понад 10000 професійних шаблонів, створених для бізнесу.
Databox
databox.com
Платформа бізнес-аналітики, створена, щоб допомогти вам зрозуміти, що відбувається з вашим бізнесом. KPI з хмарних сервісів, електронних таблиць, бази даних в одному місці.
Elastic Cloud
elastic.co
Пошук підприємства, можливість спостереження та безпека для хмари. Швидко та легко знаходьте інформацію, отримуйте статистичні дані та захищайте свої інвестиції в технології, незалежно від того, працюєте ви в Amazon Web Services, Microsoft Azure або Google Cloud.
NVivo
qsrinternational.com
Дізнайтеся більше про свої дані за допомогою найкращого програмного забезпечення для якісного аналізу даних. NVivo допомагає вам дізнатися більше з даних якісних і змішаних методів. Отримайте більш детальну інформацію та зробіть чітко сформульовані, обґрунтовані висновки, підкріплені суворими доказ...
Geckoboard
geckoboard.com
Легко створюйте інформаційні панелі для спільного використання, які роблять ключові бізнес-дані, показники та KPI зрозумілими та легкими для розуміння.
AgencyAnalytics
agencyanalytics.com
Панелі інструментів SEO, PPC, соціальних мереж, електронної пошти, огляду та відстеження дзвінків
Whatagraph
whatagraph.com
Whatagraph є найбільш наочним інструментом звітності для маркетингової аналітики та звітів у соціальних мережах. Розпочніть безкоштовну пробну версію зараз! CC не потрібна.
Cyfe
cyfe.com
Cyfe, Inc. – це хмарна компанія самообслуговування прикладного програмного забезпечення бізнес-аналітики, розташована в Лос-Анджелесі, Каліфорнія. Компанія відома тим, що створила додаток для бізнес-панелі, призначений для аналізу, перетворення та звітування про дані з різних інтегрованих джерел біз...
Reportei
reportei.com
Створюйте звіти та інформаційні панелі для соціальних мереж і цифрового маркетингу всього за 3 секунди. Переглядайте всі свої основні показники з Instagram, Facebook, Meta Ads, YouTube, TikTok, LinkedIn, Google Analytics, Google Ads, Mailchimp, Hotmart, RD Station, Active Campaign, PhoneTrack, Sear...
Reportz
reportz.io
Інструмент звітування, створений для економії вашого часу та грошей на трудомістких періодичних звітних завданнях завдяки використанню інтерактивних інформаційних панелей.
DashThis
dashthis.com
Простий спосіб автоматизувати ваші маркетингові звіти! Отримуйте красиві автоматизовані звіти про маркетинг, аналітику, SEM і SEO за лічені секунди. Розпочніть безкоштовну пробну версію та подивіться!
Plecto
plecto.com
Підвищення продуктивності вашої команди починається тут. Plecto — це єдина повноцінна платформа підвищення ефективності бізнесу, яка поєднує візуалізацію ключових показників ефективності в реальному часі, гейміфікацію та інструменти навчання в одному потужному рішенні.
Vizzlo
vizzlo.com
Огляд і приклади діаграми часової шкали. Ефективне планування та планування проекту з вражаючими часовими рамками лише кількома клацаннями миші. Створюйте високоякісні діаграми, інфографіку та бізнес-візуалізацію безкоштовно за лічені секунди. Створюйте часові шкали, діаграми, карти для презентацій,...
Omni Intelligence
omniintelligence.online
360° Contact Center Productivity Platform in the Cloud: Speech Analytics, Voice Biometrics, Automatic IVR Mapper/Monitoring, SLA/Voice Quality Monitoring, IVR/Contact Center Load/Performane Testing, Voicebot / Conversational IVR Testing and more
Ardoq
ardoq.com
Reimagine Enterprise Architecture. Ardoq's data-driven platform unites your enterprise views, charting a clear path to navigate change, unlock revenue growth, fuel innovation, and accelerate transformation. Our software helps organizations plan, execute, and predict the impact of change across their...
Datadeck
datadeck.com
Datadeck is a data visualization platform that allows you to see all your data on one single platform. Create beautiful dashboards from data sources such as Facebook Ads, MySQL, Excel, and Google Analytics to consolidate and analyze your data all in one place. Save time, improve file sharing securit...
Inforiver
inforiver.com
Inforiver Analytics+ is the fastest way to visualize your data and share insightful stories in Microsoft Power BI. The intuitive no-code user experience (UX) helps even the casual users build dashboards and storyboards in minutes with 50+ charts, charts and tables integrated in a single visual. Anal...
Slemma
slemma.com
Slemma is a simple, yet powerful, reporting tool designed for businesses. Slemma enables users to view, analyze and share all of their data – from data warehouses, data storage providers and cloud service solutions – in one place.
Easyflow
easyflow.io
You have data - probably lots of it. That's not the problem. The real problem data is basically worthless unless you turn that data into insights - and that insights into action, without pain! Easyflow will help you succeed with this journey by allowing you to automate everything and visualise anyth...
MyDash
mydash.ai
DASH IS A LIGHTWEIGHT, FULL-SERVICE DASHBOARDING BUSINESS HELPING TOP ORGANIZATIONS MAKE FASTER DECISIONS BY MAKING CRITICAL DATA MORE ACCESSIBLE THAN EVER. Free Dashboard, Connectors & Visualization Business Intelligence is essential, and expensive. But it doesn't have to be. We've built a tool, ma...
Displayr
displayr.com
Displayr is an all-in-one analysis and reporting software designed to help market researchers quickly find and share powerful data stories. 1. Quicker project completion. 2. Handle tasks in-house that you'd typically outsource. 3. Simplified generation of engaging, auto-updating reports and dashboar...
ChartBlocks
chartblocks.io
Create beautiful custom charts. ChartBlocks takes your data from spreadsheets to shareable graphics — no coding necessary.
Rollstack
rollstack.com
Rollstack automatically creates and updates slide decks and documents using Business Intelligence (BI) tools, CRMs, and data warehouses. No engineering or manual work needed.
Qalyptus
qalyptus.com
Qalyptus is a powerful and effective reporting platform. Qalyptus is flexible and allows you to create custom reports from Qlik Sense SaaS, Qlik Sense Client-Managed, and QlikView in various formats: Excel, Word, PowerPoint, PDF, HTML, and more. Using a drag-and-drop interface, create reports for un...
Datapad
datapad.io
Datapad is a no-code reporting platform. It helps any business integrate with 15+ sources in an instant, consolidate their data in a singel location and collaborate with their teams & clients. The tool excels in its ease-of-use, design and simplicity. Some highlighted features are: - 15+ integration...
Highcharts
highcharts.com
Highcharts is a multi-platform charting library that makes it easy for developers to add interactive charts to web and mobile projects of any size. Over 80% of the 100 largest companies in the world use Highcharts, and over 50,000+ companies across industries such as application development, publish...
Vareto
vareto.com
Vareto is the modern, intuitive FP&A platform for strategic finance and business teams to plan, forecast, and report in one source of truth. Vareto is built for mid-market, high-growth, and enterprise teams and is designed to be flexible, customizable, and scalable as business needs evolve. ✅ Get ti...
Pigment
pigment.com
What is Pigment? Pigment is a business planning platform. By bringing together people, data and processes into an intuitive, adaptable, integrated platform, teams can quickly build trusted strategic and operational business plans to drive growth, react to change and future-proof their business. Indu...
Brightmetrics
brightmetrics.com
Brightmetrics enables your team to gain critical insights from your most common and valuable customer communication tools — your business phone system and contact center application. Brightmetrics pulls and organizes your telephone and other multi-channel engagement data, from your Mitel MiVoice Con...
ATLAS.ti
atlasti.com
Leveraged by brands and academics alike, ATLAS.ti allows anyone to analyze data and uncover valuable insights – no matter which sector you work in. From basic analysis tasks to the most in-depth research projects: With ATLAS.ti, you can easily unlock actionable findings from your qualitative and mix...
PopSQL
popsql.com
PopSQL — це еволюція застарілих редакторів SQL, таких як DataGrip, DBeaver, Postico. Ми надаємо чудовий сучасний редактор SQL для команд, орієнтованих на дані, які прагнуть заощадити час, підвищити точність даних, швидше залучати нових найманців і швидко надавати інформацію для бізнесу. За допомогою...
Discern
discern.io
B2B-компанії використовують багато тих самих технологічних платформ і хочуть відстежувати однакові показники... то чому побудови бізнес-аналітики повністю налаштовані? Це означає, що мільйони доларів витрачаються даремно на додаткові інструменти та кількість персоналу, а також кілька місяців або рок...
Luzmo
luzmo.com
Luzmo (раніше Cumul.io) — це вбудована аналітична платформа, спеціально створена для компаній SaaS. Він оживляє складні дані за допомогою красивих, простих у використанні інформаційних панелей, вбудованих у будь-яку SaaS або веб-платформу. За допомогою Luzmo команди продуктів можуть додати вражаючу ...
datapine
datapine.com
datapine — це комплексне програмне забезпечення Business Intelligence, яке дозволяє кожному досліджувати, візуалізувати, контролювати та ділитися своїми даними, як ніколи раніше!
Explo
explo.co
Explo надає потужну вбудовану інформаційну панель і рішення для звітності. Безпечно діліться настроюваною аналітикою продукту, звітами про проекти та ключовими показниками ефективності з кожним своїм клієнтом, бездоганно відповідаючи дизайну свого продукту. Дайте своїм користувачам можливість дослід...
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics діє як ваш надійний другий пілот для бізнесу з метою зробити вас розумнішими, швидшими та впевненішими у прийнятті рішень на основі даних. IBM Cognos Analytics надає кожному користувачеві — спеціалісту з обробки даних, бізнес-аналітику чи фахівцю, який не займається ІТ — більше ...
Screenful
screenful.com
Screenful — це найпростіший спосіб отримати візуальну інформаційну панель і автоматизовані звіти про статус команди, щоб кожна зацікавлена сторона була в курсі статусу проекту. Screenful інтегрується з найпоширенішими інструментами керування завданнями, такими як Jira або Trello, GitLab і Asana, і...
Swydo
swydo.com
Проста у використанні платформа звітності та моніторингу Swydo отримує дані з багатьох джерел і створює професійні маркетингові звіти, які можна налаштувати. Зручний інструмент дозволяє маркетологам створювати (клієнтські) звіти та інформаційні панелі, поєднуючи зовнішні джерела даних в одному звіті...
NinjaCat
ninjacat.io
NinjaCat — це платформа для управління ефективністю цифрового маркетингу, яка допомагає маркетологам уніфікувати дані кампаній і автоматизувати звітність. Ми працюємо з агентствами, медіакомпаніями та брендами; будь-яка команда маркетингу, яка повинна створювати вичерпні та послідовні презентації зв...
Forsta
forsta.com
Forsta, компанія Press Ganey, працює на платформі HX (Human Experience) – всебічній платформі досвіду та дослідницьких технологій, яка розбиває розбіжності між CX (Customer Experience), Employee Experience (EX), дослідження ринку – щоб компанії могли отримати глибше, повніше розуміння досвіду своєї ...
Hurree
hurree.co
Pinboard для вашої аналітики Інформаційні панелі аналітики Hurree повертають командам контроль над своїми даними, надаючи єдине джерело для звітності компанії.
Versium
versium.com
Versium – це компанія, що займається обробкою даних, яка дає змогу маркетологам краще визначати, розуміти та досягати своїх ідеальних потенційних клієнтів за допомогою багатьох цифрових точок контакту та маркетингових каналів. Провідний у галузі механізм визначення ідентифікації та аналізу Versium з...
Prodoscore
prodoscore.com
Найпростіше рішення для вимірювання вашого найціннішого активу: ваших людей. У сучасному робочому середовищі працівникам потрібна гнучкість, а роботодавцям – відповідальність. Завдяки видимості їм не потрібно конфліктувати.