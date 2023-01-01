Альтернативи - Cloudflare Stream

YouTube

youtube.com

YouTube — це американська онлайн-платформа для обміну відео зі штаб-квартирою в Сан-Бруно, Каліфорнія. Троє колишніх співробітників PayPal — Чед Герлі, Стів Чен і Джавід Карім — створили цю службу в лютому 2005 року. Google купив сайт у листопаді 2006 року за 1,65 мільярда доларів США; Зараз YouTube...