Альтернативи - Cloudaro

Trueleads

trueleads.com

Trueleads — це хмарна платформа, яка взаємодіє з існуючими алгоритмами та додатками на LinkedIn. Це допоможе вам розширити вашу мережу LinkedIn і канал продажів, автоматизувавши весь процес пошуку та зв’язку з вибраними цілями (особами, які приймають рішення). Після підключення Trueleads автоматично...