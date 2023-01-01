Альтернативи - Cloud4Wi
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнт...
Fluid Ads
fluidads.com
У Fluid Ads ми пропонуємо два варіанти обслуговування, кожен із яких включає наступні переваги. Fluid Ads надає можливість: - Створювати приголомшливі цифрові медійні реклами за допомогою нашого інструменту конструктора реклами. - Точне націлювання на аудиторію, яку ви хочете охопити в будь-якій точ...
Zoniz
zoniz.com
Zoniz Proximity Platform – це інноваційний маркетинговий інструмент, який спрощує спосіб взаємодії компаній із клієнтами на основі місцезнаходження.
Pulsate
pulsatehq.com
Pulsate Locate – це рішення для маркетингу місцезнаходження, яке дозволяє маркетологам залучати користувачів на основі їх точного місцезнаходження.
Blue Bite
bluebite.com
Наша запатентована платформа дає змогу творцям створювати динамічний цифровий досвід і направляти його через фізичні елементи за допомогою таких технологій, як NFC, QR і геозонування. Оскільки фізичні речі стали розумнішими, користувачі можуть отримати доступ до цінного вмісту одним дотиком або скан...
Bluedot
bluedot.io
Розташування забезпечує релевантність і намір. Bluedot дає можливість компаніям (через їхній мобільний додаток) скористатися перевагами реальної інформації та виявити правильні моменти, щоб надіслати повідомлення клієнтам через їхні улюблені канали. Технологія мобільного визначення місця розташуванн...
Netmera
netmera.com
Netmera — це багатоканальна маркетингова платформа для залучення клієнтів, яка забезпечує персоналізований досвід клієнтів. Платформа дозволяє цифровим маркетологам і менеджерам із продуктів збільшувати дохід і рентабельність інвестицій за допомогою push-сповіщень для мобільних і веб-сайтів, обміну ...
Bloom Intelligence
bloomintelligence.com
РЕСТОРАННА МАРКЕТИНГОВА ПЛАТФОРМА CDP для збору, очищення та централізації даних про гостей. Автоматизація маркетингу та управління репутацією на основі штучного інтелекту сприяють швидшому та ефективнішому зростанню.
Xtremepush US
xtremepush.com
Xtremepush — це найповніше CRM-рішення на ринку, яке дозволяє компаніям iGaming використовувати дані в реальному часі, штучний інтелект та гейміфікацію для побудови, розвитку та підтримки міцних стосунків з гравцями, які сприяють конверсії та лояльності через масштабні подорожі, пов’язані з життєвим...
Xtremepush EU
xtremepush.com
Xtremepush — це найповніше CRM-рішення на ринку, яке дозволяє компаніям iGaming використовувати дані в реальному часі, штучний інтелект та гейміфікацію для побудови, розвитку та підтримки міцних стосунків з гравцями, які сприяють конверсії та лояльності через масштабні подорожі, пов’язані з життєвим...
Cisco Spaces
cisco.com
Cisco Spaces — це хмарна платформа, яка об’єднує людей і речі з простором, перетворюючи будівлі на розумні простори. Використовуючи потужність пристроїв Cisco як датчиків (Catalyst, Meraki, Webex) та екосистему Spaces, платформа прагне зробити будівлі безпечними, розумними, стійкими та бездоганними....
Woosmap
woosmap.com
Скористайтеся картографією, пошуком адреси, геокодуванням, обчисленням відстані, картами, визначенням положення мобільного пристрою, системами пошуку місцезнаходження тощо, щоб впроваджувати інновації, підвищувати рівень конверсії та пропонувати швидші цифрові подорожі.
Neustar Localeze
neustarlocaleze.biz
Neustar Localeze — це надійний постачальник ідентифікаційних даних для локального пошуку, який допомагає національним брендам і місцевим підприємствам взяти під контроль і покращити видимість їхніх онлайн-списків підприємств, а також надає надійну, перевірену інформацію про місцевий бізнес до широко...
Adentro
adentro.com
Adentro — це єдина маркетингова платформа на основі відвідувань, яка поєднується з Wi-Fi у вашому магазині для стимулювання реальних відвідувань гостей І це підтверджує. Наша технологія допомагає вам ідентифікувати невідомих клієнтів, залучати нових і вимірювати поведінку їх відвідувачів. Наш власни...
Emarsys
emarsys.com
Emarsys, тепер компанія SAP, надає лідерам цифрового маркетингу та власникам бізнесу єдину багатоканальну платформу для залучення клієнтів, створену для прискорення бізнес-результатів. Швидко узгоджуючи бажані бізнес-результати з перевіреними багатоканальними стратегіями залучення клієнтів — краудсо...