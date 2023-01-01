Альтернативи - ClientPoint
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнт...
Impact
impact.com
Impact Partnership Cloud™ — провідне в світі рішення для автоматизації партнерства, яке виявляє, керує, захищає та оптимізує всі канали партнерства, досягаючи справжнього експоненціального зростання.
PartnerStack
partnerstack.com
Програмне забезпечення для керування відносинами з партнерами для масштабування будь-якої програми: афілійованої програми, торгового посередника, маркетингу тощо. Дізнайтеся, чому компанії SaaS розвиваються завдяки PartnerStack PRM.
AppDirect
appdirect.com
AppDirect — це безкоштовна веб-програма. Це дозволяє використовувати та керувати бізнес-додатками на одному простому та безпечному сайті з будь-якого місця.
Builtfirst
builtfirst.com
Builtfirst — це партнерська торгова платформа. Будь-яка компанія може за лічені хвилини створити ринок бонусів, ринок інтеграції, ринок посередників або ринок послуг. Ми створюємо найбільшу екосистему ринків, через яку кожна B2B-компанія може вийти на ринок.
SaaSquatch
saasquatch.com
SaaSquatch — це складне програмне забезпечення для рефералів і маркетингу лояльності, яке залучає ваших клієнтів, де б вони не відпочивали — у вашому мобільному чи веб-додатку чи поза ним. Деякі з найбільш інноваційних і відомих брендів світу використовують SaaSquatch, щоб винагороджувати своїх прих...
Magentrix
magentrix.com
Найкраще залучення та підтримка партнерів на платформі PRM. Співпрацюйте з партнерами та збільшуйте продажі каналів за допомогою програмного забезпечення партнерського порталу PX-first.
Partnered
partnered.com
Partnered з’єднує вашу команду продажів із партнерською екосистемою для обміну інформацією про клієнтів. Миттєво знаходьте продавців за допомогою шпаргалки для кожної угоди.
Kiflo
kiflo.com
Kiflo — це не просто PRM, а інтуїтивно зрозуміла платформа успіху партнерів, яка розвивається разом з вами. Наш простий у використанні продукт, практична команда експертів і обширна бібліотека ресурсів забезпечують міцніші партнерства та процвітаючі екосистеми.
PartnerTap
partnertap.com
PartnerTap – це платформа пошуку на основі даних для прибутку партнера. PartnerTap надає командам партнерів, каналів і продажів все необхідне для автоматизації відображення облікових записів, обміну партнерськими потоками в режимі реального часу, визначення нових пробілів для продажів і початку спіл...
WorkSpan
workspan.com
WorkSpan — це платформа для управління екосистемою №1. Ми допомагаємо команді партнерів і альянсів отримувати прибуток від партнерів за вищих показників виграшу та нижчих витрат на продаж. Сьогодні ваші менеджери з роботи з партнерами витрачають понад 20 годин на тиждень на пошук даних про партнерів...
Reveal
reveal.co
Платформа Reveal безпечно з’єднує вашу CRM із компаніями-партнерами, надаючи статистичні дані про облікові записи, що збігаються, залучають потенційних клієнтів і можливості спільного маркетингу для збільшення доходу.
Reditus
getreditus.com
Збільште свій MRR без попередніх витрат. Платформа партнерської програми для вашого B2B SaaS, виростіть свою партнерську програму на нові висоти.
Partnerize
partnerize.com
Partnerize — це єдине рішення для керування партнерськими відносинами, яке забезпечує прибуткове зростання для маркетологів завдяки наскрізній технології та комплексному обслуговуванню.
Crossbeam
crossbeam.com
Crossbeam допомагає вам залучати, конвертувати та розвивати значущі відносини з клієнтами за допомогою найпотужнішого важеля зростання на планеті: вашої власної партнерської екосистеми.
MeasureMatch
web.measurematch.com
Тільки дивовижно Хмарне програмне забезпечення та дані Професійний сервіс На вимогу MeasureMatch – це ринок консалтингових та професійних послуг. Бізнес-лідери в усьому світі підбираються до найкращих консультантів, консалтингових компаній, агентств і системних інтеграторів, усіх перевірених, пе...
Impartner
impartner.com
Impartner пропонує найнадійніші в галузі рішення для управління взаємовідносинами з партнерами та платформи маркетингової автоматизації (MAP) на основі SaaS.
Mindmatrix
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Mindmatrix пропонує програмне забезпечення PRM, програмне забезпечення для підтримки продажів, програмне забезпечення для автоматизації маркетингу та забезпечення каналів на одній платформі.