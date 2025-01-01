Альтернативи - ClearChecks

Paycom

Paycom

paycom.com

Paycom - це мобильний додаток для управління зарплатнею та HR-процессами, що дозволяє працівникам самостійно керувати своїми даними та пільгами.

Paychex

Paychex

paychex.com

Додаток Paychex допомагає роботодавцям і працівникам управляти заробітною платою, пільгами та даними про працівників, спрощуючи процеси обліку та адміністрування.

Checkr

Checkr

checkr.com

Checkr — це платформа для перевірки фону, яка допомагає бізнесам ефективно проводити найм, пропонуючи різні види перевірок, включаючи кримінальну, трудову та освітню.

HireRight

HireRight

hireright.com

Hireright - це платформа для перевірки фону, наркотиків та відповідності зайнятості, що допомагає роботодавцям у процесах найму.

HiPeople

HiPeople

hipeople.io

HiPeople - інструмент для автоматизації оцінки та перевірки кандидатів, що спрощує процес найму та покращує якість підбору кадрів.

Veremark

Veremark

veremark.com

Veremark - автоматизована платформа для перевірки працевлаштування, яка спрощує та пришвидшує процес перевірки освітніх кваліфікацій кандидатів.

FactSuite

FactSuite

factsuite.com

FactSuite - це програма для перевірки фону кандидатів на роботу, що допомагає збирати необхідну інформацію та полегшує процес найму.

Hireology

Hireology

hireology.com

Hireology - платформа для управління набором, яка спрощує процеси залучення, найму та адаптації кандидатів.

Certn

Certn

certn.co

Certn - платформа для перевірки фону, що пропонує швидкі результати перевірок кримінального минулого, ідентичності, кредитних звітів та освіти.

NorthRow

NorthRow

northrow.com

NorthRow - програма для перевірки ідентичності та дотримання нормативних вимог, що автоматизує процеси і зменшує ризики для підприємств.

GoodHire

GoodHire

goodhire.com

GoodHire - платформа для швидкої перевірки бекграунду працівників, що пропонує різноманітні послуги для дотримання норм найму.

Trustii

Trustii

trustii.co

Trustii – це додаток для автоматизованого цифрового скринінгу надавачів нерухомості та фахівців з кадрів для перевірки даних про людей.

Yardstik

Yardstik

yardstik.com

Yardstik спрощує перевірку кандидатів, прискорює оцінку та знижує витрати на фонові перевірки. Підходить для різних галузей.

MeasureOne

MeasureOne

measureone.com

MeasureOne забезпечує доступ та перевірку споживчих даних, охоплюючи страхування, податки, доходи, зайнятість та освіту через автоматизовану обробку документів.

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