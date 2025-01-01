Альтернативи - ClearChecks

Paycom
paycom.com
Paycom - це мобильний додаток для управління зарплатнею та HR-процессами, що дозволяє працівникам самостійно керувати своїми даними та пільгами.
Paychex
paychex.com
Додаток Paychex допомагає роботодавцям і працівникам управляти заробітною платою, пільгами та даними про працівників, спрощуючи процеси обліку та адміністрування.
Checkr
checkr.com
Checkr — це платформа для перевірки фону, яка допомагає бізнесам ефективно проводити найм, пропонуючи різні види перевірок, включаючи кримінальну, трудову та освітню.
HireRight
hireright.com
Hireright - це платформа для перевірки фону, наркотиків та відповідності зайнятості, що допомагає роботодавцям у процесах найму.
HiPeople
hipeople.io
HiPeople - інструмент для автоматизації оцінки та перевірки кандидатів, що спрощує процес найму та покращує якість підбору кадрів.
Veremark
veremark.com
Veremark - автоматизована платформа для перевірки працевлаштування, яка спрощує та пришвидшує процес перевірки освітніх кваліфікацій кандидатів.
FactSuite
factsuite.com
FactSuite - це програма для перевірки фону кандидатів на роботу, що допомагає збирати необхідну інформацію та полегшує процес найму.
Hireology
hireology.com
Hireology - платформа для управління набором, яка спрощує процеси залучення, найму та адаптації кандидатів.
Certn
certn.co
Certn - платформа для перевірки фону, що пропонує швидкі результати перевірок кримінального минулого, ідентичності, кредитних звітів та освіти.
NorthRow
northrow.com
NorthRow - програма для перевірки ідентичності та дотримання нормативних вимог, що автоматизує процеси і зменшує ризики для підприємств.
GoodHire
goodhire.com
GoodHire - платформа для швидкої перевірки бекграунду працівників, що пропонує різноманітні послуги для дотримання норм найму.
Trustii
trustii.co
Trustii – це додаток для автоматизованого цифрового скринінгу надавачів нерухомості та фахівців з кадрів для перевірки даних про людей.
Yardstik
yardstik.com
Yardstik спрощує перевірку кандидатів, прискорює оцінку та знижує витрати на фонові перевірки. Підходить для різних галузей.
MeasureOne
measureone.com
MeasureOne забезпечує доступ та перевірку споживчих даних, охоплюючи страхування, податки, доходи, зайнятість та освіту через автоматизовану обробку документів.
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