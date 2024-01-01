Альтернативи - CLDXR
Vectary
vectary.com
Створюйте 3D-інтерактивний досвід, щоб передати свої ідеї. Зустрічайте Vectary, онлайн-платформу для створення та керування інтерактивними 3D-проектами, які надихають, навчають і вирішують проблеми. Без завантажень, без коду – все в браузері.
Trezi
trezi.com
Trezi — це захоплюючий VR-продукт для індустрії AEC, який дає змогу спільно працювати над проектами програмного забезпечення для 3D-моделювання та програмного забезпечення для архітектури в режимі реального часу.
Viz4D
viz4d.com
Viz4D допоможе вам створити найефективніший веб-переглядач 3D, який чудово працює на мобільних пристроях і VR. Він створений для проходження Archviz у реальному часі, тривимірного конфігуратора продукту та презентації. Завдяки унікальним наборам технологій AutoOptimization навіть складну архітектурн...
Wikitude
wikitude.com
Wikitude, компанія Qualcomm, є відомим піонером мобільної технології доповненої реальності (AR) і компанією, що стоїть за низкою відзначених нагородами рішень AR для смартфонів, планшетів і розумних окулярів. Його повністю власна розроблена технологія AR доступна через його основний продукт Wikitude...
SENTIO VR
sentiovr.com
SENTIO VR — це провідна захоплююча хмарна платформа для перегляду проектів, керування презентаціями клієнтів і співпраці для професіоналів, які працюють у будівельній галузі. Завдяки прямій інтеграції з такими провідними програмними продуктами, як Autodesk Revit, SketchUp, Enscape, Lumion та іншими,...
StellarX
stellarx.ai
Співпраця має бути простою, зрозумілою та ефективною. StellarX дає змогу бізнес-професіоналам у різних галузях покращувати себе за допомогою захоплюючого досвіду з підтримкою ШІ. Просто перетягніть і опустіть, візьміть і йдіть, наведіть курсор і клацніть або встановіть і забудьте. Ви називаєте це, в...
PlugXR
plugxr.com
PlugXR — це хмарна платформа, яка дозволяє користувачам створювати рішення AR, візуалізацію продуктів і просторові обчислення без навичок програмування. Платформа спрощує процес розробки, надаючи інтерфейс перетягування, який дозволяє користувачам створювати ефект занурення за допомогою 3D-моделей, ...
Ocavu
ocavu.com
Ocavu — це ваше єдине місце для візуалізації продукту та оповідання історій за допомогою 3D і доповненої реальності. Ми допомагаємо брендам збільшити продажі, поінформованість і залучення через нашу платформу Studio. За допомогою Studio ви можете створювати, керувати та розгортати 3D і AR на різних ...
AUGmentecture
augmentecture.com
AUGmentecture — це платформа доповненої реальності для спільної роботи над дизайном, яка дозволяє переглядати 3D-моделі у форматі AR.
EasyAR SDK
easyar.com
EasyAR Mega надає хмарне рішення AR у масштабі міста та надає можливості культурі та туризму, бізнес-сфері, освіті, промисловості та багатьом іншим підприємствам за допомогою гнучкої схеми придбання, передових можливостей картографування та локалізації та зручного інструментарію.
SynergyXR
synergyxr.com
SynergyXR: революція в майбутньому з рішеннями XR Огляд компанії SynergyXR розташований у жвавому місті Орхус, Данія, як маяк інновацій у сфері розширеної реальності (XR). Народжені завдяки глибокому розумінню виробничого та енергетичного секторів, ми перетворилися на величезну силу, яка спеціалізує...
Streem
streem.com
StreemCore® — це інструмент дистанційної візуальної допомоги корпоративного класу, який використовує готові можливості доповненої реальності (AR). Додавши інтерактивний відеоінструмент для співпраці без завантаження, компанії можуть швидко переглядати та вирішувати дистанційно, прискорюючи діагности...
Ctruh
ctruh.com
Ctruh, платформа, яка пропонує створення веб-контенту без використання коду. Він підкреслює доступність, простоту використання та можливості 3D-перетворення на основі штучного інтелекту. Користувачі можуть створювати захоплюючий контент без кодування, використовуючи потужну бібліотеку 3D-ресурсів. О...
cognitive3D
cognitive3d.com
cognitiveVR — це аналітична платформа корпоративного рівня для віртуальної реальності. Він може відстежувати, збирати та аналізувати візуальну телеметричну інформацію про ваших користувачів.
Vossle
vossle.ai
Vossle — це платформа SaaS для розробки WebAR без коду, за допомогою якої компанії можуть створювати доповнену реальність менш ніж за 1 хвилину. Це вимагає завантажень без додатків, щоб випробувати світові цілі, кампанії на основі зображень, ігри або спроби на основі виявлення облич за допомогою осн...
ViewAR
viewar.com
ViewAR SDK дозволить вам використовувати всі доступні системи відстеження, такі як Wikitude, visionLib, Vuforia, Placenote, 6d.ai та багато інших. Ви можете створювати програми за допомогою конструктора програм, просто створюючи стиль і заповнюючи програму, або створювати власні програми за допомого...
Variant Launch
launchar.app
WebAR на iOS та Android – без програми. Запустіть свій досвід AR у веб-переглядачі за будь-яким посиланням або QR-кодом за допомогою нашого простого Javascript SDK. Відстеження рідної якості без оплати за перегляд. Створивши майже 100 досвідів доповненої реальності, ми довго й ретельно досліджували ...
MAXST
developer.maxst.com
MAXST AR SDK — це інструмент розробки додатків AR. Ви можете легко створювати власні програми AR за допомогою MAXST AR SDK. Нижче наведено функції, включені в MAXST AR SDK. - Space Tracker - Object Tracker (ціль: 3D-об'єкти розміром від 0,3 до 1,5 м) - Image Tracker (ціль: 2D-зображення) - Cloud Rec...
Vidinoti
vidinoti.com
Vidinoti пропонує зручну платформу для створення, розгортання та керування локалізованим вмістом доповненої реальності.
Onirix
onirix.com
Платформа доповненої реальності без коду, з низьким кодом і SDK, яка допомагає створювати, розміщувати, публікувати та ділитися веб-контентом AR. Доступний для понад 4,5 мільярдів користувачів IOS і Android у всьому світі та сумісності 92,94% пристроїв у всьому світі. Веб-доповнена реальність не є о...
ARGear
argear.io
ARGear — це програмне забезпечення доповненої реальності на основі SaaS, яке допомагає розробникам додатків запроваджувати функції та вміст доповненої реальності, такі як Snapchat, для власних додатків. На відміну від інших рішень AR, платформа ARGEAR надає не лише комплексний SDK AR, але й понад 60...
Augment
augment.com
Augment — це платформа доповненої реальності, яка дозволяє користувачеві візуалізувати продукти в 3D у реальному середовищі та в реальному часі за допомогою планшета чи смартфона.
Zapworks
zap.works
Zapworks — це нагороджена платформа WebAR. Створюйте, керуйте та публікуйте вражаючі можливості WebAR за допомогою нашого набору креативних інструментів, SDK, користувацьких рішень для брендингу та хостингу та потужної CMS. Завдяки рішенням без коду, з низьким кодом або спеціальним кодом, Zapworks д...