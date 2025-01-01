Альтернативи - Classtime

Quizizz

Quizizz

quizizz.com

Quizizz - це інтерактивна платформа для навчання, де користувачі можуть створювати і проходити вікторини самостійно або в групах, в режимі онлайн чи офлайн.

Unstop

Unstop

unstop.com

Unstop (раніше Dare2Compete) надає можливості для студентів і професіоналів брати участь у конкурсах та викликах для демонстрації свого таланту.

Kahoot! Create

Kahoot! Create

kahoot.com

Kahoot Create дозволяє користувачам створювати та ділитися вікторинами, спрощуючи навчання через інтерактивний контент та функції AI.

Mentimeter

Mentimeter

mentimeter.com

Mentimeter — це платформа для інтерактивних презентацій, що дозволяє аудиторії залучатись через опитування та візуалізацію даних.

Toddle

Toddle

toddleapp.com

Toddle — це додаток, який надає вчителям інструменти для покращення навчального процесу з використанням штучного інтелекту.

Seesaw

Seesaw

seesaw.me

Seesaw - цифрова платформа для навчання, що підтримує спілкування між вчителями, учнями та батьками через цифрові портфелі та інтерактивні уроки.

Gradescope

Gradescope

gradescope.com

GradeScope — це платформа для оцінювання, що автоматизує процес оцінки студентських робіт, підтримується технологією AI і забезпечує зворотний зв'язок для викладачів.

Nearpod

Nearpod

nearpod.com

Nearpod - це інтерактивна освітня платформа, що забезпечує живе та самостійне навчання з оцінюванням у реальному часі та мультимедійним контентом.

AhaSlides

AhaSlides

ahaslides.com

AhaSlides - платформа для інтерактивних презентацій з можливістю створення живих опитувань, вікторин та запитань, яка підтримує спільну роботу та інтеграцію з іншими інструментами.

Socrative Student

Socrative Student

socrative.com

Додаток Socrative Student дозволяє студентам відповідати на питання викладача через вікторини, опитування та інші формати без необхідності створення облікових записів.

Wooclap

Wooclap

wooclap.com

Wooclap - інтерактивна платформа для навчання, що дозволяє створювати опитування та вікторини, покращуючи участь студентів у лекціях.

Dugga

Dugga

dugga.com

Dugga - це платформа для цифрової оцінки, що дозволяє створювати тести, іспити та завдання, забезпечуючи безпеку та зручність для освітян і студентів.

FlexiQuiz

FlexiQuiz

flexiquiz.com

FlexiQuiz — це онлайн-генератор тестів для створення вікторин і іспитів з різними типами питань. Він забезпечує автоматичну оцінку та детальну звітність.

Socrative Teacher

Socrative Teacher

socrative.com

Socrative Teacher — це додаток для оцінювання, що дозволяє вчителям створювати вікторини та опитування, аналізувати результати в реальному часі та адаптувати навчальні плани.

Capsim

Capsim

capsim.com

Capsim - платформа для оцінки та навчання навичкам, яка використовує симуляції в електронній пошті для оцінки критичних навичок і покращення навчальних процесів.

Sentral

Sentral

sentral.com.au

Sentral — це система управління школами в Австралії, розроблена освітянами для освітян, що забезпечує програмне забезпечення для навчальних закладів.

ClassMarker

ClassMarker

classmarker.com

ClassMarker - онлайн-платформа для створення, адміністрування та оцінювання тестів і вікторин з автоматичною класифікацією та аналітикою.

Testmoz

Testmoz

testmoz.com

Testmoz - це онлайн-інструмент для створення та адміністрування тестів, що підтримує різні формати запитань і аналізує результати.

PDFQuiz

PDFQuiz

pdfquiz.com

PDFQuiz - це додаток для перетворення PDF-документів у вікторини, що полегшує навчання та оцінку завдань, роблячи їх інтерактивними.

Vevox

Vevox

vevox.com

Vevox - платформа для анонімного опитування та запитань, що сприяє взаємодії учасників під час зустрічей і заходів. Підтримує інтеграцію з популярними сервісами.

Poll Everywhere

Poll Everywhere

polleverywhere.com

Poll Everywhere - це інструмент для проведення живих опитувань та збору відгуків із залученням аудиторії через мобільні телефони.

Newsela

Newsela

newsela.com

Newsela-освітня платформа для учнів К-12, що надає адаптований контент з новин, історії та науки на різних рівнях читання.

Conker

Conker

conker.ai

Conker - онлайн додаток для створення вікторин, що використовує штучний інтелект для швидкого генерування запитань і інтеграції з LMS.

Quizify

Quizify

quizify.io

Quizify - це онлайн-будівельник вікторин, що дозволяє швидко створювати інтерактивні вікторини для генерації свинцю, освіти та розваг.

OpExams

OpExams

opexams.com

OpExams це платформа для створення, адміністрування та оцінки іспитів, яка спрощує процес оцінювання та аналізує результати студентів.

Codio

Codio

codio.com

Codio - платформа для створення інтерактивних курсів з комп'ютерних наук, що полегшує навчання та оцінювання студентів онлайн.

EdPrime

EdPrime

edprime.co

EdPrime - це програма для управління освітніми установами, яка об'єднує функції HR, адміністрування, фінансів, онлайн навчання та комунікації з батьками.

Crowdmark

Crowdmark

crowdmark.com

Crowdmark - це платформа для спільного онлайн-оцінювання і аналізу, що дозволяє викладачам оцінювати роботи студентів та надавати зворотний зв'язок.

Echo360

Echo360

echo360.com

ECHO360 - платформа для запису, управління та обміну навчальним відеоконтентом, що підтримує інтерактивність та залучення студентів.

PrepAI

PrepAI

prepai.io

PrepAI - це додаток для автоматизованого створення тестів і запитань, який допомагає оцінювати критичне мислення студентів.

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