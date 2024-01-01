Альтернативи - Claspo
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign – це хмарна програмна платформа для малого та середнього бізнесу, розташована в Чикаго, штат Іллінойс. Компанія пропонує програмне забезпечення для автоматизації взаємодії з клієнтами (CXA), яке поєднує в собі категорії електронного маркетингу, автоматизації маркетингу, автоматизації ...
Elementor
elementor.com
Створіть веб-сайт, проектуйте своє майбутнє. Розвивайте своє бачення за допомогою Elementor, щоб створювати, керувати та розміщувати приголомшливі веб-сайти! Ми допоможемо вам від А до Я за допомогою платформи веб-сайтів №1 для WordPress.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse пропонує онлайн-платформу для програмного забезпечення електронного маркетингу, створення цільової сторінки, вебінарів та багато іншого. Спробуйте 30 днів безкоштовно без кредитної картки!
Agile CRM
agilecrm.com
Програмне забезпечення Agile CRM – це найкраще, просте, потужне, але доступне за ціною засіб керування взаємодією з клієнтами (CRM) із автоматизацією продажів і маркетингу для малого бізнесу.
Sniply
sniply.io
Sniply — це єдиний засіб скорочення посилань, який сприяє конверсії. Відображайте своє повідомлення будь-де, легко вставляючи заклики до дії на кожній сторінці, якою ви ділитеся. Перетворіть своїх підписників на користувачів і клієнтів безкоштовно.
involve.me
involve.me
Збільште залучення клієнтів. Через інтерактивні воронки. Конструктор вмісту без коду для тестів, опитувань, калькуляторів, форм і платіжних сторінок. Створюйте персоналізовану взаємодію на кожному кроці шляху клієнта.
Unbounce
unbounce.com
Unbounce — канадська компанія-розробник програмного забезпечення зі штаб-квартирою у Ванкувері, Британська Колумбія. Компанія створює цільові сторінки для веб-сайтів і є організатором щорічної конференції «Заклик до дії».
Getsitecontrol
getsitecontrol.com
Форми та спливаючі вікна Getsitecontrol допомагають запобігти тому, щоб відвідувачі залишали веб-сайт без жодних дій. Використовуйте його для створення списків розсилки, збору відгуків і підвищення рентабельності інвестицій.
Poptin
poptin.com
Створюйте розширені спливаючі вікна та форми веб-сайту та покращуйте коефіцієнт конверсії свого веб-сайту за кілька хвилин. Зареєструйтеся зараз БЕЗКОШТОВНО! Кредитна картка не потрібна.
Sender
sender.net
Побудуйте міст між своїми списками розсилки та прибутком. Sender дає вам змогу швидко й легко підтримувати зв’язок із клієнтами та розвивати свій бізнес, витрачаючи при цьому набагато менше.
Plerdy
plerdy.com
Інструменти оптимізації рівня конверсії Відстежуйте, аналізуйте та перетворюйте своїх відвідувачів на покупців Спробуйте безкоштовно 4,9/5 4,5/5 4,9/5 Наші продукти
Wishpond
wishpond.com
Wishpond дозволяє маркетологам легко створювати цільові сторінки та проводити конкурси, відстежувати потенційних клієнтів, надсилати електронні листи тощо.
Privy
privy.com
Privy.com — це ваш ресурс №1 для вивчення маркетингу електронної комерції... Дізнайтеся від експертів електронної комерції про те, як вони збільшили продажі з 0 до 1 мільйона доларів США.
Mailmunch
mailmunch.com
Mailmunch — це комплексний сервіс для зростання потенційних клієнтів і електронного маркетингу для блогерів, соло-підприємців, стартапів і підприємств. Від B2B до B2C, понад 500 000 компаній розраховують на те, що Mailmunch щодня залучатиме тисячі потенційних клієнтів і збільшуватиме свій дохід від ...
Hello Bar
hellobar.com
Перетворіть на 83% більше відвідувачів на потенційних клієнтів, підписників і покупців - Смуги, модали, повзунки — красиво оформлені спливаючі вікна для вашого сайту. Простий у використанні. Повністю настроюється. Високоефективний. - Розширене націлювання — націлюйте повідомлення на користувачів дл...
POWR
powr.io
Простий спосіб створити понад 60 програм для професійних веб-сайтів і плагінів безкоштовно без необхідності кодування. Зберіть більше потенційних клієнтів, отримуйте більше конверсій і заощаджуйте час.
Kartra
home.kartra.com
Ваш онлайн-бізнес став простим — створюйте, продавайте та запускайте онлайн, не наймаючи команду копірайтерів, веб-розробників, дизайнерів чи системних інтеграторів!
Optinly
optinly.com
Створіть розумні спливаючі вікна електронної пошти. Залучайте відвідувачів і монетизуйте трафік за допомогою Optinly Popup Maker. Створюйте спливаючі вікна веб-сайту, з якими відвідувачі хотіли б взаємодіяти. Збільшуйте продажі та конверсії за допомогою найкращого інструменту для залучення потенцій...
GrooveJar
groovejar.com
Groovejar допомагає підприємцям збільшити дохід, реєстрацію електронною поштою та продажі онлайн. Ви матимете доступ до широкого спектру віджетів для оптимізації веб-сайту та спливаючих вікон, які допоможуть перетворити відвідувачів на клієнтів.
Sleeknote
sleeknote.com
Sleeknote має все необхідне — форми, бічні панелі, слайд-іни, гейміфікацію — щоб перетворити трафік на дохід (усього за кілька кліків).
OptinMonster
optinmonster.com
Конвертуйте та монетизуйте трафік свого веб-сайту Перестаньте втрачати відвідувачів! Миттєво розширюйте свій список розсилки, отримуйте більше потенційних клієнтів і збільшуйте продажі за допомогою найпотужнішого в світі інструментарію оптимізації конверсій №1.
Jebbit
jebbit.com
Перетворюйте мобільний трафік на корисні дані за допомогою мобільного досвіду, який перетворює.
SeizeLead
seizelead.com
SeizeLead допоможе вам перетворити відвідувачів вашого сайту на потенційних клієнтів. Seizelead містить понад 100 віджетів, які легко налаштувати, які можна запустити лише за 3 хвилини. За допомогою різних параметрів націлювання ви можете показувати спливаючі вікна в потрібний час і перетворювати св...
Promolayer
promolayer.io
Promolayer — це легкий і дружній до SEO конструктор спливаючих вікон, який зосереджується на запобіганні залишенню, створенні потенційних клієнтів і оптимізації рівня конверсії за допомогою поглиблених інструментів тестування a/b. Маючи 1/10 розміру інших спливаючих інструментів, ми не будемо сповіл...
MiloTree
milotree.com
Використовуйте ці красиві, прості спливаючі вікна у своєму блозі, щоб отримати більше підписок на електронні листи та підписників у соціальних мережах в Instagram, TikTok, Pinterest, YouTube і Facebook. Крім того, ми пропонуємо спеціальні спливаючі вікна, щоб направляти відвідувачів куди завгодно......
Listagram
listagram.com
Listagram — це інструмент для створення списків розсилки, який підвищує коефіцієнти конверсії, перетворюючи форми реєстрації на інтерактивну гру
Bouncezap
bouncezap.com
Bouncezap — це простий у використанні маркетинговий інструмент для створення потенційних клієнтів, який виконує всю важку роботу за вас. Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача проведе вас через процес, тому вам не потрібно бути експертом з маркетингу чи навіть мати розробника.
Popupsland
popupsland.com
Popupsland — це перша веб-програма, яка дозволяє компаніям створювати, налаштовувати та розміщувати на своїх веб-сайтах спливаючі вікна зі зменшенням викидів вуглецю. Використовуючи потужність Popupsland, компанії можуть створювати дуже привабливі та інтерактивні спливаючі вікна, які компенсують вик...
Evidence.io
evidence.io
Evidence.io надає такі ж потужні соціальні докази веб-сайтам у режимі реального часу. Після легкого 4-хвилинного налаштування відвідувачі сайту можуть бачити сповіщення в реальному часі про поточних відвідувачів веб-сайту, нещодавні покупки, заброньовані зустрічі або будь-які інші позитивні дії, які...
Nextsale
nextsale.io
Nextsale — це конверсійна платформа, яка надає набір інструментів для власників електронної комерції для створення Social Proof, розширення списків електронної пошти та SMS, реклами спеціальних пропозицій і зменшення залишення сайту за допомогою цільових віджетів на сайті.
Popup Maker
popupmaker.com
Popup Maker — ідеальний маркетинговий інструмент, який принесе гарантований прибуток вашому електронному бізнесу. Застосуйте різні елементи спливаючих вікон у Popup Maker, щоб мати найкращі інструменти націлювання для кращої конверсії на вашому сайті.
Qualzz
qualzz.com
Що таке Qualzz? Qualzz — це інструмент оптимізації конверсій, який перетворює ваш онлайн-трафік на продажі. Це ефективний інструмент для збільшення онлайн-доходу, збору реєстрацій електронною поштою, залучення потенційних клієнтів і підвищення коефіцієнтів конверсії. Qualzz дозволяє створювати краси...
Picreel
picreel.com
Picreel — це просунутий і простий у використанні конструктор спливаючих вікон, який допомагає підприємствам перетворювати відвідувачів веб-сайту на клієнтів. Розширені можливості націлювання та сегментації дозволяють користувачам створювати власні спливаючі вікна, включно з вікнами виходу та мобільн...
Wisepops
wisepops.com
Wisepops — це перша маркетингова платформа на сайті, яка залучає, конвертує та утримує відвідувачів вашого веб-сайту. Внутрішня маркетингова платформа Wisepops допомагає вам взаємодіяти з найбільш важливими людьми: відвідувачами вашого веб-сайту. Wisepops пропонує наскрізну платформу, яка допомагає ...
Social Proofy
socialproofy.io
Легко створюйте сповіщення для соціальних доказів. Віджети можуть допомогти збільшити продажі продуктів і потенційних клієнтів. За допомогою Social Proofy ви можете легко додавати сповіщення соціального підтвердження у свій магазин, націлюватися на різних користувачів, збирати електронні листи або в...
Popupsmart
popupsmart.com
Popupsmart — це інструмент без використання коду для збільшення продажів електронної комерції, створення списків розсилки та взаємодії з відвідувачами всього за 5 хвилин.
Enrichigo
enrichigo.com
Enrichigo — це платформа спливаючих вікон гейміфікації, яка дозволяє створювати персоналізовані кампанії для скретч-карток для вашого веб-сайту. Щоб спростити наше обслуговування, ми пропонуємо лише «скретч-картки». Чому б вам використовувати скретч-картку на своєму веб-сайті? Наскільки легко це так...
AiTrillion
aitrillion.com
Відчуйте автоматизацію маркетингу на основі дієвого штучного інтелекту – отримайте AiTrillion! AiTrillion — це перша в історії підтримка штучного інтелекту на основі SaaS — комплексна маркетингова платформа для продавців електронної комерції. Це 11+ каналів залучення клієнтів, інтегрованих із аналіт...
Socital
socital.com
Socital — це маркетингова платформа електронної комерції, яка допомагає маркетологам залучати потенційних клієнтів, перетворювати анонімних і покинутих відвідувачів на клієнтів і збільшувати продажі. Socital надає унікальний набір інструментів для збору даних, сегментації бази даних електронної пошт...
Banatic
banatic.com
Banatic — це програма для створення спливаючих вікон, яка дозволяє легко створювати красиві спливаючі вікна та швидше розширювати ваші списки електронної пошти. ми надаємо програмне забезпечення для створення ваших власних спливаючих вікон і синхронізації електронної пошти з вашим улюбленим постачал...
Ampry
ampry.com
Створюйте більше потенційних клієнтів, продажів і доходу від існуючого трафіку. Залучайте відвідувачів свого веб-сайту за допомогою зручних спливаючих вікон, постійних верхніх і нижніх панелей, тонких сповіщень і нативних рекламних блоків на одній платформі без кодування. Ampri розроблено для залуче...
Brave
getbrave.io
Brave — це система конверсії відвідувачів, яка надає кожному, хто має веб-сайт WordPress, понад 200 віджетів конверсії, які можна підключити та почати конвертувати відвідувачів. Ви також можете інтегрувати популярні EMS або CRM на свої веб-сайти, щоб збирати потенційних клієнтів і відстежувати конве...
Digioh
digioh.com
Збільште кількість конверсій на 3% за допомогою Digioh! Насолоджуйтеся легким збором контактів, тестами, опитуваннями, цільовими сторінками та центрами налаштувань – усе це розроблено для збору, конвергенції та перетворення більшої кількості нульових... Показати більше даних! Розширюйте свій список ...
ConvertFlow
convertflow.com
ConvertFlow — це комплексний конструктор послідовності для електронної комерції. Створюйте, тестуйте та персоналізуйте спливаючі вікна, форми, тести, рекомендації продуктів, цільові сторінки тощо – без кодування чи розробників. ПЕРЕД ПЕРЕВЕРШЕННЯМ: Ваша послідовність конверсій – це хаотичний безлад ...
Magnews
magnews.it
Magnews — це комплексне рішення для керування процесом клієнта та підвищення цінності клієнта, від загального визначення стратегії до окремих заходів і виконання кампанії, що переходить від дизайну шляху до безперервного циклу вимірювання та вдосконалення. Magnews дає змогу командам маркетингу та пр...
Personizely
personizely.net
Personizely — це інструментарій конверсійного маркетингу, який використовується для отримання максимальної користі від кожного відвідувача веб-сайту, збираючи його контактну інформацію, збільшуючи середню вартість замовлення та збільшуючи продажі за допомогою цільових спливаючих вікон. Це спрощує ст...
OptiMonk
optimonk.com
OptiMonk — це набір інструментів для оптимізації конверсій, створений для зайнятих маркетологів. Він пропонує швидкі та прості у використанні рішення, які можуть допомогти вам збільшити продажі трьома способами: 1. Розумні спливаючі вікна електронної комерції допомагають вам швидше створювати списки...
Convertful
convertful.com
Convertful — це програмне забезпечення для збору потенційних клієнтів із найвищим рейтингом для перетворення ваших користувачів на нових передплатників електронної пошти або продажів.
Growmatik
growmatik.ai
Growmatik — це міжканальний маркетинговий інструмент, який може допомогти вам автоматизувати та персоналізувати весь маркетинг на одній інформаційній панелі. За допомогою цього інструменту ви можете розкривати свій клієнтський шлях, сегментувати своїх користувачів за допомогою провідної в галузі сис...
Outgrow
outgrow.co
Outgrow дозволяє вам краще залучати, кваліфікувати та залучати потенційних клієнтів, спрощуючи створення персоналізованих тестів, калькуляторів, оцінок, конкурсів, форм/опитувань, рекомендацій, опитувань і чат-ботів. Не потрібні розробники чи дизайнери! Outgrow має безліч шаблонів дизайну, які повні...
Fomo
fomo.com
Fomo — перша в світі маркетингова платформа соціального доказу.
Serviceform
serviceform.com
Serviceform – єдине програмне забезпечення, яке потрібне вашому бізнесу для продажу, підтримки та маркетингу Маєте відвідувачів веб-сайту, але не перетворюєте їх на клієнтів? Давайте змінимо це! Serviceform допомагає компаніям у всьому світі перетворювати відвідувачів веб-сайту на дохід. Це досягаєт...
Landingi
landingi.com
Платформа цільової сторінки без коду для цифрових маркетологів, що керуються даними. Landingi дозволяє розробляти, публікувати та оптимізувати цифрові маркетингові активи за допомогою відстеження мікроконверсій для кращих коефіцієнтів конверсії.
Ortto
ortto.com
Зрозумійте своїх клієнтів і запустіть повну стратегію на основі даних за допомогою Ortto's all in one CRM, Email і Marketing Platform.
Recart
recart.com
Ми швидко розвиваємо бренди електронної комерції за допомогою SMS-маркетингу/ Recart SMS генерує майже 30% доходу Shopify для наших провідних брендів і забезпечує 36,8-кратне рентабельність інвестицій для всіх клієнтів. Дозвольте нам зробити те саме для вас.
Justuno
justuno.com
Створюйте персоналізовані веб-сайти, які перетворюють. Перетворюйте більше трафіку веб-сайту на клієнтів за допомогою обміну повідомленнями 1:1 у кожній точці взаємодії. Найшвидший спосіб збільшити продажі, знизити витрати та досягти своїх цілей.
Delivra
delivra.com
Створений для зайнятих маркетологів, Delivra збільшить вашу аудиторію за допомогою простих рішень для електронної пошти та SMS-маркетингу.
Proof
useproof.com
Доведено, що додавання Proof до вашої маркетингової воронки зміцнює довіру відвідувачів, викликає терміновість і збільшує кількість переходів на 10-15% на сторінку.