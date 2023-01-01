Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «CINNOX» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Уніфіковане підключення, різноманітний інтелект. Об’єднуючи дані, людей, штучний інтелект і досвід в одному місці, CINNOX дає можливість організаціям проектувати, створювати та розкривати силу досвіду «X» у русі, щоб створювати виграшні моменти для команд і клієнтів.

Вебсайт: cinnox.com

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