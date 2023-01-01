Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Cin7» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Cin7 — це повністю інтегроване хмарне програмне забезпечення для керування запасами, яке оптимізує керування запасами за кількома каналами.

Вебсайт: cin7.com

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