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Альтернативи - ChurnZero

Clari

Clari

clari.com

Прогнозування, аналітика діяльності та управління потоками для команд B2B Revenue.

Gainsight CS

Gainsight CS

gainsightcloud.com

Утримуйте та розвивайте своїх клієнтів у масштабі. Gainsight CS робить клієнтів вашим найкращим механізмом зростання. Отримайте всебічне уявлення про своїх клієнтів, зрозумійте тенденції та ризики та дайте своїй команді змогу масштабуватися за допомогою перевірених дій, які дають результати.

Planhat

Planhat

planhat.com

Planhat — це красива, гнучка та потужна платформа успіху клієнтів. Customer 360, показники здоров’я, підручники, портали для клієнтів тощо.

People.ai

People.ai

people.ai

People.ai автоматизує введення даних вручну, підвищує продуктивність продажів і надає практичні дані для всіх ваших інструментів керування.

Catalyst

Catalyst

catalyst.io

Програмне забезпечення для успіху клієнтів, яке допомагає вам централізувати дані клієнтів, отримати чітке уявлення про здоров’я клієнтів і масштабувати досвід, що сприяє утриманню та зростанню.

Vitally

Vitally

vitally.io

Vitally дозволяє перспективним командам із забезпечення успіху клієнтів підвищити зростання доходів, зменшити відтік клієнтів і запропонувати проактивний клієнтський досвід світового рівня в масштабі.

Totango

Totango

totango.com

Totango — це програмне забезпечення для успіху клієнтів, яке допомагає підприємствам збільшити доходи, зменшити відтік, зосереджуючись на шляху клієнта SaaS. Спробуйте Totango безкоштовно.

Aviso

Aviso

aviso.com

Aviso — це компас штучного інтелекту, який допомагає командам відділу продажів і виходу на ринок укладати більше угод, прискорювати зростання та знаходити свій прибуток.

ClientSuccess

ClientSuccess

clientsuccess.com

Ваша програмна платформа CSM з найвищим рейтингом. Найпростіше у використанні та найшвидше впровадження програмне забезпечення для зменшення відтоку клієнтів і збільшення прибутку.

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