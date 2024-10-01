Альтернативи - Chatmeter
Meta Business Suite
business.facebook.com
Керуйте своєю бізнес-активністю у Facebook, Messenger та Instagram з одного місця.
Hubspot
hubspot.com
HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання. Завдяки Marketing Hub...
X Pro
pro.x.com
X PRo, раніше TweetDeck, — це програма на інформаційній панелі соціальних мереж для керування обліковими записами X (раніше Twitter). Спочатку незалежний додаток, TweetDeck згодом був придбаний Twitter Inc. та інтегрований в інтерфейс Twitter. Він схожий на програму «Інформаційна панель» Twitter,...
Google My Business
business.google.com
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GoDaddy
godaddy.com
GoDaddy Inc. – це американська публічна реєстратор інтернет-доменів і веб-хостингова компанія зі штаб-квартирою в Скоттсдейлі, штат Арізона, зареєстрованою в Делавері. Станом на червень 2020 року GoDaddy має понад 20 мільйонів клієнтів і понад 7000 співробітників по всьому світу. Компанія відома сво...
HighLevel
gohighlevel.com
HighLevel — це біла торгова та маркетингова платформа для цифрових агентств і консультантів. Функціональні можливості включають CRM зі SmartLists, електронну пошту, двостороннє SMS, консолідований SMS/Messenger/Instagram DM/Whatsapp/GMB Chat, вихідні дзвінки, відстеження дзвінків, запис дзвінків, Po...
Buffer
buffer.com
Buffer — це найбільш інтуїтивно зрозумілий і доступний інструмент керування соціальними мережами для малого бізнесу. З Buffer планувати, планувати та публікувати вміст соціальних мереж легше, ніж будь-коли. Найкраще те, що ви можете переглядати детальну аналітику соціальних мереж на багатьох платфор...
Odoo
odoo.com
Odoo — це програмне забезпечення для управління бізнесом, включаючи CRM, електронну комерцію, виставлення рахунків, бухгалтерський облік, виробництво, склад, управління проектами та управління запасами. Версія для спільноти — це безкоштовне програмне забезпечення, ліцензоване згідно з GNU LGPLv3. Іс...
Podium
podium.com
Podium — це універсальна платформа для перетворення потенційних клієнтів і комунікацій на основі штучного інтелекту, готова для інтеграції з інструментами, які ви вже використовуєте. Понад 100 000 компаній використовують Podium, щоб виділитися серед конкурентів. * Podium — це інструмент комунікації...
Linktree
linktr.ee
Познайомтеся з Linktree™, безкоштовним інструментом для посилань на біографії, який використовують найкращі світові бренди, творці та впливові особи.
Hootsuite
hootsuite.com
Забагато брендів погано ставляться до соціальних мереж. Ваші не повинні. Все починається з правильних інструментів. Тисячі брендів покладаються на платформу та рішення Hootsuite, щоб запускати блискучі соціальні кампанії, забезпечувати 5-зірковий досвід соціальної торгівлі та керувати всіма розмова...
IONOS
ionos.com
Доступ до всього світу IONOS: контракти, продукти та дані про клієнтів, замовлення або зміна послуг – тепер захищений паролем вхід.
Metricool
metricool.com
Metricool — це платформа, яка дозволяє аналізувати, планувати та керувати своїми соціальними мережами як справжній професіонал. Інструмент, розроблений, щоб перенести ваші соціальні мережі на місяць. Плануйте публікації, аналізуйте важливі дані та створюйте виграшну стратегію. З ПК або мобільного пр...
Bitly
bitly.com
Bitly — це служба скорочення URL-адрес і платформа керування посиланнями. Компанію Bitly, Inc. було засновано в 2008 році. Вона є приватною і розташована в Нью-Йорку. Bitly є провідною глобальною компанією SaaS, яка пропонує комплексну платформу, створену для того, щоб кожна частина інформації, як...
SEMrush
semrush.com
Semrush — це провідна платформа SaaS для управління видимістю в Інтернеті, яка дозволяє компаніям у всьому світі проводити оптимізацію пошукових систем, оплату за клік, контент, соціальні медіа та конкурентоспроможні дослідницькі кампанії та отримувати вимірні результати від онлайн-маркетингу. Semru...
Zoho Social
zoho.com
Zoho Social — це повна платформа управління соціальними медіа для компаній і агентств. Це допомагає планувати публікації, відстежувати згадки, створювати власні інформаційні панелі тощо. Zoho Social походить від Zoho.com — пакету з 40+ продуктів, яким довіряють понад 40 мільйонів користувачів. Він ...
Later
later.com
Later — це платформа маркетингу та комерції в соціальних мережах, яка допомагає власникам бізнесу, творцям, агентствам і командам соціальних мереж розвивати свої бренди та бізнес в Інтернеті. Пізніше допоможе вам заощадити час і розвивати свій бізнес, спрощуючи керування всією стратегією соціальних...
Social Blade
socialblade.com
Social Blade (іноді пишеться як SocialBlade) — американський веб-сайт, який відстежує статистику та аналітику соціальних мереж. Social Blade, зокрема, відстежує платформу YouTube, але також містить аналітичну інформацію про Twitch, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Trovo, Dailymotion, Mixer, DLi...
Simplified
simplified.com
Simplified – це платформа для розробки та співпраці для сучасних маркетингових команд. Тепер можна створювати швидкий і оригінальний контент на всіх каналах без необхідності редагувати вручну після завантаження ресурсів; Simplified зробить усе за вас! Таким чином ви мінімізуєте клопоти, водночас пов...
Vista Social
vistasocial.com
Vista Social — це сучасна універсальна платформа соціальних мереж. Спеціально розроблені інструменти керування соціальними мережами, які допоможуть вам досягти ваших цілей. Функції включають публікацію та планування, звіти та аналітику, соціальну папку вхідних повідомлень і прослуховування, керуванн...
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. – це онлайн-маркетингова компанія зі штаб-квартирою в Волтемі, штат Массачусетс, з додатковими офісами в Лавленді, штат Колорадо; і Нью-Йорк, Нью-Йорк. Constant Contact надає електронну пошту, соціальні медіа та інструменти маркетингу подій, щоб допомогти малим підприємствам ...
SE Ranking
seranking.com
SE Ranking — це надійний набір інструментів для пошукової оптимізації, який найкраще підходить для малих і середніх агентств і внутрішніх команд. Унікальні та розширені набори даних допомагають SEO-професіоналам розробляти та впроваджувати ефективні стратегії SEO. SE Ranking пропонує спеціальні інст...
Planable
planable.io
Planable — це платформа для спільної роботи над вмістом, яка полегшує командну роботу в маркетингу. Це місце, де ви можете створювати, планувати, переглядати та затверджувати весь свій чудовий маркетинговий вміст для соціальних мереж, блогів, інформаційних бюлетенів, прес-релізів — що завгодно! Відч...
Sprout Social
sproutsocial.com
Sprout Social є світовим лідером у сфері програмного забезпечення для керування та аналітики соціальних мереж. Інтуїтивно зрозуміла платформа Sprout передає потужні соціальні дані в руки понад 30 000 брендів, щоб вони могли досягти розумнішого та швидшого впливу на бізнес. Завдяки повному набору р...
Kenect
kenect.com
Kenect об’єднує всі комунікації з клієнтами у вашому бізнесі на одній платформі. Ми перетворюємо вашу основну сферу діяльності на номер із підтримкою текстових повідомлень, щоб вам більше ніколи не доводилося надавати свій особистий номер. Почніть надсилати текстові повідомлення своїм клієнтам, а та...
Beacons
beacons.ai
Створіть безкоштовне, красиве та настроюване посилання на біо-сайті за допомогою Beacons. Приєднуйтеся до понад 2 мільйонів творців у всьому світі та створіть просте у користуванні посилання на біосайті за лічені хвилини, щоб створити свій бренд, збільшити свою аудиторію та монетизувати свій вміст. ...
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics CoreXM використовується більш ніж 13 000 брендами та 75% зі списку Fortune 500. Qualtrics CoreXM є найбільш надійною, інтелектуальною та масштабованою універсальною платформою для управління досвідом. Qualtrics CoreXM є основоположним дослідницьким інструментом для створення, запуску та ан...
Loomly
loomly.com
Loomly — це проста у використанні платформа керування соціальними медіа, яка допомагає створювати та планувати публікації, відстежувати аналітику та керувати єдиною папкою вхідних повідомлень у соціальних мережах. * Керуйте активами свого бренду в бібліотеці. * Підживлюйте свою історію за допомогою ...
Trustpilot
trustpilot.com
Trustpilot.com – це датський веб-сайт із відгуками споживачів, заснований у Данії у 2007 році, який містить огляди компаній у всьому світі. Щомісяця публікується майже 1 мільйон нових відгуків. Сайт пропонує безкоштовні послуги для компаній. Фірма покладається на користувачів, програмне забезпечення...
Publer
publer.io
Publer — це платформа для керування соціальними медіа, яка дозволяє вам спільно працювати, планувати й аналізувати свої публікації у Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, LinkedIn, Pinterest, Google Business Profiles, YouTube, WordPress, Telegram і Mastodon з одного місця.