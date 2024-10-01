Альтернативи - Chatmeter

Meta Business Suite

Meta Business Suite

business.facebook.com

Керуйте своєю бізнес-активністю у Facebook, Messenger та Instagram з одного місця.

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання. Завдяки Marketing Hub...

X Pro

X Pro

pro.x.com

X PRo, раніше TweetDeck, — це програма на інформаційній панелі соціальних мереж для керування обліковими записами X (раніше Twitter). Спочатку незалежний додаток, TweetDeck згодом був придбаний Twitter Inc. та інтегрований в інтерфейс Twitter. Він схожий на програму «Інформаційна панель» Twitter,...

Google My Business

Google My Business

business.google.com

Якщо ви були перенаправлені на цю сторінку, Google Мій бізнес не підтримує ваш браузер. Якщо ви використовуєте не останню версію веб-переглядача, Google Мій бізнес може не відображатися або працювати належним чином

GoDaddy

GoDaddy

godaddy.com

GoDaddy Inc. – це американська публічна реєстратор інтернет-доменів і веб-хостингова компанія зі штаб-квартирою в Скоттсдейлі, штат Арізона, зареєстрованою в Делавері. Станом на червень 2020 року GoDaddy має понад 20 мільйонів клієнтів і понад 7000 співробітників по всьому світу. Компанія відома сво...

HighLevel

HighLevel

gohighlevel.com

HighLevel — це біла торгова та маркетингова платформа для цифрових агентств і консультантів. Функціональні можливості включають CRM зі SmartLists, електронну пошту, двостороннє SMS, консолідований SMS/Messenger/Instagram DM/Whatsapp/GMB Chat, вихідні дзвінки, відстеження дзвінків, запис дзвінків, Po...

Buffer

Buffer

buffer.com

Buffer — це найбільш інтуїтивно зрозумілий і доступний інструмент керування соціальними мережами для малого бізнесу. З Buffer планувати, планувати та публікувати вміст соціальних мереж легше, ніж будь-коли. Найкраще те, що ви можете переглядати детальну аналітику соціальних мереж на багатьох платфор...

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo — це програмне забезпечення для управління бізнесом, включаючи CRM, електронну комерцію, виставлення рахунків, бухгалтерський облік, виробництво, склад, управління проектами та управління запасами. Версія для спільноти — це безкоштовне програмне забезпечення, ліцензоване згідно з GNU LGPLv3. Іс...

Podium

Podium

podium.com

Podium — це універсальна платформа для перетворення потенційних клієнтів і комунікацій на основі штучного інтелекту, готова для інтеграції з інструментами, які ви вже використовуєте. Понад 100 000 компаній використовують Podium, щоб виділитися серед конкурентів. * Podium — це інструмент комунікації...

Linktree

Linktree

linktr.ee

Познайомтеся з Linktree™, безкоштовним інструментом для посилань на біографії, який використовують найкращі світові бренди, творці та впливові особи.

Hootsuite

Hootsuite

hootsuite.com

Забагато брендів погано ставляться до соціальних мереж. Ваші не повинні. Все починається з правильних інструментів. Тисячі брендів покладаються на платформу та рішення Hootsuite, щоб запускати блискучі соціальні кампанії, забезпечувати 5-зірковий досвід соціальної торгівлі та керувати всіма розмова...

IONOS

IONOS

ionos.com

Доступ до всього світу IONOS: контракти, продукти та дані про клієнтів, замовлення або зміна послуг – тепер захищений паролем вхід.

Metricool

Metricool

metricool.com

Metricool — це платформа, яка дозволяє аналізувати, планувати та керувати своїми соціальними мережами як справжній професіонал. Інструмент, розроблений, щоб перенести ваші соціальні мережі на місяць. Плануйте публікації, аналізуйте важливі дані та створюйте виграшну стратегію. З ПК або мобільного пр...

Bitly

Bitly

bitly.com

Bitly — це служба скорочення URL-адрес і платформа керування посиланнями. Компанію Bitly, Inc. було засновано в 2008 році. Вона є приватною і розташована в Нью-Йорку. Bitly є провідною глобальною компанією SaaS, яка пропонує комплексну платформу, створену для того, щоб кожна частина інформації, як...

SEMrush

SEMrush

semrush.com

Semrush — це провідна платформа SaaS для управління видимістю в Інтернеті, яка дозволяє компаніям у всьому світі проводити оптимізацію пошукових систем, оплату за клік, контент, соціальні медіа та конкурентоспроможні дослідницькі кампанії та отримувати вимірні результати від онлайн-маркетингу. Semru...

Zoho Social

Zoho Social

zoho.com

Zoho Social — це повна платформа управління соціальними медіа для компаній і агентств. Це допомагає планувати публікації, відстежувати згадки, створювати власні інформаційні панелі тощо. Zoho Social походить від Zoho.com — пакету з 40+ продуктів, яким довіряють понад 40 мільйонів користувачів. Він ...

Later

Later

later.com

Later — це платформа маркетингу та комерції в соціальних мережах, яка допомагає власникам бізнесу, творцям, агентствам і командам соціальних мереж розвивати свої бренди та бізнес в Інтернеті. Пізніше допоможе вам заощадити час і розвивати свій бізнес, спрощуючи керування всією стратегією соціальних...

Social Blade

Social Blade

socialblade.com

Social Blade (іноді пишеться як SocialBlade) — американський веб-сайт, який відстежує статистику та аналітику соціальних мереж. Social Blade, зокрема, відстежує платформу YouTube, але також містить аналітичну інформацію про Twitch, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Trovo, Dailymotion, Mixer, DLi...

Simplified

Simplified

simplified.com

Simplified – це платформа для розробки та співпраці для сучасних маркетингових команд. Тепер можна створювати швидкий і оригінальний контент на всіх каналах без необхідності редагувати вручну після завантаження ресурсів; Simplified зробить усе за вас! Таким чином ви мінімізуєте клопоти, водночас пов...

Vista Social

Vista Social

vistasocial.com

Vista Social — це сучасна універсальна платформа соціальних мереж. Спеціально розроблені інструменти керування соціальними мережами, які допоможуть вам досягти ваших цілей. Функції включають публікацію та планування, звіти та аналітику, соціальну папку вхідних повідомлень і прослуховування, керуванн...

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

Constant Contact, Inc. – це онлайн-маркетингова компанія зі штаб-квартирою в Волтемі, штат Массачусетс, з додатковими офісами в Лавленді, штат Колорадо; і Нью-Йорк, Нью-Йорк. Constant Contact надає електронну пошту, соціальні медіа та інструменти маркетингу подій, щоб допомогти малим підприємствам ...

SE Ranking

SE Ranking

seranking.com

SE Ranking — це надійний набір інструментів для пошукової оптимізації, який найкраще підходить для малих і середніх агентств і внутрішніх команд. Унікальні та розширені набори даних допомагають SEO-професіоналам розробляти та впроваджувати ефективні стратегії SEO. SE Ranking пропонує спеціальні інст...

Planable

Planable

planable.io

Planable — це платформа для спільної роботи над вмістом, яка полегшує командну роботу в маркетингу. Це місце, де ви можете створювати, планувати, переглядати та затверджувати весь свій чудовий маркетинговий вміст для соціальних мереж, блогів, інформаційних бюлетенів, прес-релізів — що завгодно! Відч...

Sprout Social

Sprout Social

sproutsocial.com

Sprout Social є світовим лідером у сфері програмного забезпечення для керування та аналітики соціальних мереж. Інтуїтивно зрозуміла платформа Sprout передає потужні соціальні дані в руки понад 30 000 брендів, щоб вони могли досягти розумнішого та швидшого впливу на бізнес. Завдяки повному набору р...

Kenect

Kenect

kenect.com

Kenect об’єднує всі комунікації з клієнтами у вашому бізнесі на одній платформі. Ми перетворюємо вашу основну сферу діяльності на номер із підтримкою текстових повідомлень, щоб вам більше ніколи не доводилося надавати свій особистий номер. Почніть надсилати текстові повідомлення своїм клієнтам, а та...

Beacons

Beacons

beacons.ai

Створіть безкоштовне, красиве та настроюване посилання на біо-сайті за допомогою Beacons. Приєднуйтеся до понад 2 мільйонів творців у всьому світі та створіть просте у користуванні посилання на біосайті за лічені хвилини, щоб створити свій бренд, збільшити свою аудиторію та монетизувати свій вміст. ...

Qualtrics

Qualtrics

qualtrics.com

Qualtrics CoreXM використовується більш ніж 13 000 брендами та 75% зі списку Fortune 500. Qualtrics CoreXM є найбільш надійною, інтелектуальною та масштабованою універсальною платформою для управління досвідом. Qualtrics CoreXM є основоположним дослідницьким інструментом для створення, запуску та ан...

Loomly

Loomly

loomly.com

Loomly — це проста у використанні платформа керування соціальними медіа, яка допомагає створювати та планувати публікації, відстежувати аналітику та керувати єдиною папкою вхідних повідомлень у соціальних мережах. * Керуйте активами свого бренду в бібліотеці. * Підживлюйте свою історію за допомогою ...

Trustpilot

Trustpilot

trustpilot.com

Trustpilot.com – це датський веб-сайт із відгуками споживачів, заснований у Данії у 2007 році, який містить огляди компаній у всьому світі. Щомісяця публікується майже 1 мільйон нових відгуків. Сайт пропонує безкоштовні послуги для компаній. Фірма покладається на користувачів, програмне забезпечення...

Publer

Publer

publer.io

Publer — це платформа для керування соціальними медіа, яка дозволяє вам спільно працювати, планувати й аналізувати свої публікації у Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, LinkedIn, Pinterest, Google Business Profiles, YouTube, WordPress, Telegram і Mastodon з одного місця.

Переглянути

Desktop

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog Desktop
Singlebox
Switchbar
Translatium

© 2024 WebCatalog, Inc.

Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

Політика конфіденційності