Альтернативи - ChatDaddy
Brevo
brevo.com
Brevo (раніше Sendinblue) допомагає розвивати ваш бізнес. Будуйте стосунки з клієнтами за допомогою електронної пошти, SMS, чату тощо. Використовуйте необхідні інструменти, коли вони вам потрібні. Спробуйте безкоштовно.
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo — це маркетингова платформа електронної пошти, створена для онлайн-бізнесу з потужною автоматизацією маркетингу електронною поштою та SMS.
AfterShip
aftership.com
AfterShip – це стартап-компанія з Гонконгу, яка пропонує відстеження відправлень за допомогою моделі SaaS (програмне забезпечення як послуга). Він був заснований після перемоги на Startup Weekend Hong Kong 2011 і Global Startup Battle 2011. У травні 2014 року AfterShip отримав 1 мільйон доларів США ...
Duda
duda.co
Створюйте та продавайте веб-сайти з високою кількістю конверсій за допомогою Duda Professional Website Builder. Розпочніть безкоштовну пробну версію вже сьогодні.
Emma
myemma.com
Легкий, працювати з вами, по суті ваш найкращий друг маркетинг електронною поштою. Найкращі друзі полегшують стосунки. Вони підбадьорюють вас і з’являються у важкі часи. І саме це робить Емма — для вашої електронної пошти.
Campaign Monitor
createsend.com
Досягніть результатів за допомогою незабутнього електронного маркетингу. Зв’язатися зі своєю аудиторією ніколи не було простіше за допомогою простих інструментів електронного маркетингу та автоматизації Campaign Monitor.
Instapage
instapage.com
Перетворіть кліки оголошень на конверсії за допомогою єдиної платформи цільових сторінок, призначеної для створення, персоналізації та оптимізації цільових сторінок після кліків у масштабі.
Customer.io
customer.io
Запускайте електронну пошту, push-повідомлення, SMS, веб-перехоплення тощо за допомогою Customer.io. Отримайте контроль над поведінковими даними, щоб персоналізувати спілкування з клієнтами та стимулювати залучення. Почніть безкоштовно.
Omnisend
omnisend.com
Електронний маркетинг електронної комерції, автоматичні електронні листи та SMS – перейдіть на Omnisend і збільште продажі, не збільшуючи навантаження.
MoEngage
moengage.com
MoEngage — це комплексне рішення, що складається з потужної аналітики клієнтів, автоматизованого міжканального залучення та персоналізації на основі ШІ.
Sender
sender.net
Побудуйте міст між своїми списками розсилки та прибутком. Sender дає вам змогу швидко й легко підтримувати зв’язок із клієнтами та розвивати свій бізнес, витрачаючи при цьому набагато менше.
Litmus
litmus.com
Litmus допомагає маркетологам електронної пошти працювати ефективніше, виявляти дорогі помилки та прискорювати ефективність кампаній.
Contlo
contlo.com
Привітайтеся з автономним генеративним маркетингом. Contlo — це маркетингова платформа нового покоління, створена для першого світу ШІ. Завдяки моделі ШІ вашого бренду та автономним агентам ШІ.
SALESmanago
salesmanago.com
Єдиний безкодовий CDXP на основі штучного інтелекту з власно створеними та інтегрованими гіперперсоналізованими маркетинговими каналами.
Mutiny
mutinyhq.com
ПЕРЕТВОРІТЬ СВІЙ ВЕБ-САЙТ НА КАНАЛ ДОХОДІВ №1. 95% ваших веб-відвідувачів не здійснять конверсію на вашому загальному веб-сайті. Mutiny спрощує націлювання та конверсію більшої кількості B2B-покупців на вашому сайті без персоналізації веб-коду.
Iterable
iterable.com
Спілкуйтеся зі своїми клієнтами так, ніби ви їх насправді знаєте. Iterable — це міжканальна маркетингова платформа, яка забезпечує уніфікований досвід клієнтів і дає вам змогу створювати, оптимізувати та вимірювати кожну взаємодію на всьому шляху клієнта.
dotdigital
dotdigital.com
Подивіться, як універсальна платформа від dotdigital дозволяє створювати автоматизовані маркетингові засоби для залучення ваших контактів за допомогою електронної пошти, SMS, соціальних мереж, push-повідомлень і цільових сторінок.
Listrak
listrak.com
Listrak забезпечує результати. Єдина інтегрована платформа цифрового маркетингу, якій довіряють понад 1000 провідних роздрібних торговців і брендів для електронної пошти, маркетингу текстових повідомлень, ідентифікації, поведінкових тригерів і міжканальної оркестровки.
Bluecore
bluecore.com
Bluecore — це технологія роздрібного маркетингу, яка переосмислює те, як роздрібні продавці спілкуються зі своїми клієнтами за допомогою електронного маркетингу та персоналізації веб-сайту. Замовте безкоштовну демонстрацію вже сьогодні!
Regie.ai
regie.ai
З’явилася повністю персоналізована система продажів. За допомогою Regie.ai надсилайте релевантні повідомлення про продажі за лічені секунди.
UserWise
userwise.io
Прості у використанні інструменти liveops, які заворожують ваших гравців. Сегментуйте гравців, плануйте кампанії та переглядайте результати в одному місці.
Appcues
appcues.com
Реєстрація користувачів – це лише початок. Appcues дає змогу командам, які керують продуктами, вимірювати й покращувати впровадження продукту — без розробника. Щоб почати, створіть безкоштовний обліковий запис.
AB Tasty
abtasty.com
AB Tasty — швидкозростаючий постачальник рішень для експериментів, персоналізації та керування функціями на базі штучного інтелекту, що допомагає підприємствам швидко отримувати дохід.
Metrilo
metrilo.com
Metrilo допомагає брендам електронної комерції розвиватися, роблячи маркетингові дані та дані клієнтів ефективними, зосереджуючись на утриманні та вищому CLTV. Інструменти включають звітність у реальному часі, базу даних клієнтів, сегментацію, маркетинг електронною поштою та автоматизацію. Інтеграці...
Geo Targetly
geotargetly.com
Географічне націлювання на відвідувачів вашого сайту за допомогою наших інструментів географічного націлювання. Перенаправляйте відвідувачів або показуйте вміст за країною, штатом і містом, використовуючи їх геолокацію IP.
Lavender
lavender.ai
Lavender допомагає тисячам продавців у всьому світі швидше писати кращі електронні листи, отримуючи більше позитивних відповідей за менший час. Оцінка 4,9/5 на G2.
Luna.ai
luna.ai
Знаходьте ідеальних потенційних клієнтів, надсилайте приголомшливі електронні листи. Прагнете розширюватися швидше, ніж лише за допомогою особистих зв’язків, без клопоту з пошуком потенційних клієнтів, що забирає багато часу? Штучний інтелект Luna революційно змінює спосіб пошуку потенційних клієн...
Insider
useinsider.com
Одна платформа для індивідуального, міжканального досвіду клієнтів. Insider об’єднує дані між каналами, прогнозує майбутню поведінку за допомогою штучного інтелекту та індивідуалізує досвід на одній платформі з найшвидшим часом окупності.
Persado
persado.com
Корпоративна мовна платформа Persado, створена за допомогою штучного інтелекту, надає високопродуктивний вміст більш ніж у 9 разів із 10.
Bloomreach
bloomreach.com
Платформа цифрового досвіду, створена для комерції. Рішення Bloomreach поєднують у собі потужність уніфікованих даних про клієнта та продукт зі швидкістю та масштабом штучного інтелекту та передбачуваним рішенням, тож ви можете надавати чарівні враження, які перетворюються на будь-який канал і в кож...
Coveo
coveo.com
Coveo – це корпоративне програмне забезпечення як послуга (SaaS), розташоване в Квебеку, яке пропонує хмарну платформу для інтелектуального цифрового досвіду та спеціальне програмне забезпечення, створене на цій платформі. Coveo Relevance Cloud™ використовує технології пошуку, аналітики та машинного...
Maropost
maropost.com
Маркетинг електронною поштою, SMS, мобільний зв’язок, подорожі та електронна комерція – усі інструменти для масштабування та спрощення підключення, маркетингу та продажу своїм клієнтам!
Xamtac
xamtac.com
Маркетингова екосистема, яка поєднує передовий ШІ з набором інструментів для підвищення ефективності. Пристосований до ваших унікальних стилів і голосів бренду, він оптимізує багатоканальні кампанії, підвищуючи охоплення. Можливості створення ресурсів і організації дозволяють легко створювати матері...
Didomi
didomi.io
Didomi допомагає організаціям впроваджувати чудову конфіденційність користувачів, яка поважає вибір і дає людям контроль над своїми даними. Наші рішення Global Privacy UX розроблені для вирішення сучасних проблем із конфіденційністю даних і включають: -Керування згодою на основі багатьох правил -Кер...
Ascent360
ascent360.com
Ascent360 — це платформа автоматизації маркетингу на основі даних, яка надає вам круговий огляд ваших клієнтів і дає змогу пришвидшити продажі та максимально утримати клієнтів завдяки очищеним даним, сегментованим аудиторіям і персоналізованим автоматизованим кампаніям. Ще ніколи не було так просто ...
Ptengine
ptengine.com
Ptengine — це повна маркетингова й аналітична платформа. Ми допомагаємо вам по-справжньому зрозуміти своїх користувачів і вживати заходів, персоналізуючи вміст і запускаючи A/B-тести. Почати роботу можна безкоштовно, і ви готові до роботи за кілька хвилин.
PowerTextor
powertextor.com
Служба обміну текстовими повідомленнями для компаній. PowerTextor — це SMS Connector для Microsoft Dynamics 365 і Power Platform. Ми допомагаємо компаніям розвивати кращі стосунки зі своїми клієнтами за допомогою маркетингу текстових повідомлень і Microsoft Power Automate.
Keyspider
keyspider.io
Keyspider надає точні результати пошуку за допомогою хмарної корпоративної пошукової системи. За допомогою Keyspider ви можете створити свій власний налаштований пошук веб-сайту без додаткових витрат часу чи коштів. Keyspider розуміє вимоги клієнтів і надає правильні результати за їхніми пошуковими ...
Lexer
lexer.io
Платформа Lexer Customer Data and Experience Platform (CDXP) служить вашим комплексним центром для маркетингу, продажів і обслуговування клієнтів, що керується розумінням. Завдяки розширеному перегляду єдиного клієнта, який підтримується в режимі реального часу та доступний на всіх платформах, ви мо...
Solitics
solitics.com
Solitics — це інноваційна платформа для залучення клієнтів, яка спеціалізується на активації відвідувачів, залученні клієнтів і найсучаснішому пакеті аналітики. Платформа дозволяє брендам B2C автоматизувати, персоналізувати та повністю керувати життєвим циклом своїх клієнтів, реалізуючи найамбітніші...
OptinMonster
optinmonster.com
Конвертуйте та монетизуйте трафік свого веб-сайту Перестаньте втрачати відвідувачів! Миттєво розширюйте свій список розсилки, отримуйте більше потенційних клієнтів і збільшуйте продажі за допомогою найпотужнішого в світі інструментарію оптимізації конверсій №1.
Omneky
omneky.com
Omneky використовує найсучасніше глибоке навчання для персоналізації досвіду в усіх цифрових каналах.
Moosend
moosend.com
Найпростіше програмне забезпечення для електронного маркетингу та автоматизації. Moosend — це найпростіше та найсучасніше рішення для маркетингу електронною поштою та автоматизації, що сприяє зростанню реального доходу.
Userlist
userlist.com
Маркетинг і життєвий цикл електронної пошти для SaaS. Під одним дахом. Підтримуйте потенційних клієнтів SaaS, перетворюйте їх на клієнтів за допомогою постійних кампаній продажів, а потім плавно переходьте до адаптації користувачів. Включайте облікові записи компаній, а не окремих користувачів.
SiteSpect
sitespect.com
SiteSpect — це рішення для A/B-тестування та оптимізації, за допомогою якого ви можете A/B-тестувати свої ідеї, знаходити статистику та персоналізувати весь шлях клієнта.
VWO
vwo.com
VWO — це провідний на ринку інструмент тестування A/B, який компанії, що швидко розвиваються, використовують для експериментів і оптимізації коефіцієнта конверсії.
Reelevant
try.reelevant.com
Reelevant — це перша система маркетингового контенту на вимогу. Вміст – це причина, через яку люди взаємодіють із вашим брендом. Ми пропонуємо керований даними підхід для створення вмісту на вимогу, коли споживачі дійсно його бачать. Наша платформа генерує будь-які варіанти вмісту за мілісекунди та ...
Redfast
redfast.com
Redfast — це орієнтована на наміри платформа для залучених компаній. Redfast кількісно оцінює та відстежує використання послуг на індивідуальному рівні та використовує варіації в поведінці людини, щоб забезпечити цілеспрямовані заходи, які призводять до кращого утримання та зростання для компаній, о...
Raffle
raffle.ai
Пошук став людським і простим у використанні. Інноваційні компанії використовують програмне забезпечення та API Raffle, щоб покращити свої пошукові можливості, полегшити обмін знаннями та отримати глибоке розуміння поведінки та потреб клієнтів і співробітників. Наші пошукові рішення, включаючи пошук...
Cloudengage
cloudengage.com
CloudEngage дає вам змогу створювати та розвивати свою спільноту. Ми робимо це, створюючи елегантні, масштабовані, передові та дуже персоналізовані інструменти, які дозволяють вам спілкуватися та надавати унікальний вміст вашій аудиторії. Відеочат із Chord Connect™ Відчуйте відеочат найвищої якості,...
ArtsAI
artsai.com
Персоналізація штучного інтелекту від ArtsAI — це збірка повідомлень (CTV, відео, аудіо, дисплей, оригінальні та текстові), які найкраще відповідають людині, яка отримує повідомлення. Автоматичне кластеризування аудиторії та когортний аналіз ArtsAI визначає правильне повідомлення для донесення до пр...
Power Personas
powerpersonas.com
Power Personas — це платформа поведінкової сегментації та персоналізації на основі штучного інтелекту, яка спрощує створення ICP і персонажів покупців, які автоматично показують вам, як узгодити свій вміст, повідомлення та брендинг із вашими клієнтами, щоб мати більший вплив. Незалежно від того, нац...
LiftIgniter
liftigniter.com
LiftIgniter допомагає компаніям отримати вигоду від рекомендацій на основі машинного навчання в режимі реального часу в їхніх цифрових ресурсах (веб, мобільні пристрої, електронна пошта, push тощо). Нашу технологію можна порівняти з тим, що створили провідні веб-сайти (Youtube, Amazon тощо) для свої...
BEYABLE
beyable.com
BEYABLE — це платформа SaaS, яка допомагає роздрібним торговцям і брендам знаходити цифрові рішення для збільшення конверсій, маржі та досвіду користувачів, зосереджуючись на наявному трафіку веб-сайту. Завдяки ШІ та нашому автоматизованому аналізу шляху клієнта наші клієнти персоналізують вміст сво...
WhatCounts
whatcounts.com
WhatCounts – це постачальник послуг електронної пошти, який допомагає надсилати те, що має значення, за допомогою дивовижної платформи та агентства, що надає повний спектр послуг, щоб це підтримувати. Ми співпрацюємо з компаніями, щоб збільшити дохід, використовуючи наших досвідчених експертів елект...
Movable Ink
movableink.com
Movable Ink масштабує персоналізацію, перетворюючи дані для автоматичного створення найрелевантнішого та найновішого персоналізованого творчого вмісту для кожного клієнта в кожній точці взаємодії. Платформа працює з технологіями доставки, які маркетологи використовують сьогодні для надсилання повідо...
ZoomMail
zoommail.co.uk
Zoom Mail почав своє життя в 2017 році і був заснований Девідом Хаззардом і Гері Калладіном. Останні 20 років Девід працював у маркетингу електронною поштою, надаючи компаніям переваги технології електронного маркетингу. Ґері впорався з продажами реклами, перейшовши до вдосконалення цифрових стратег...
Unless
unless.com
Місія UNLESS полягає в тому, щоб дозволити користувачам взаємодіяти зі своїми пристроями на людських умовах, перетворюючи інтерфейс користувача на діалог. Наша платформа розмовного інтерфейсу пропонує компаніям рішення на основі ШІ, яке полегшує персоналізовану розмову з кожним користувачем. Це стал...
Reactful
reactful.com
Reactful — це платформа для персоналізації та оптимізації веб-сайтів. Це допомагає переконатися, що кожне відвідування сайту зараховується, дозволяючи користувачам краще використовувати свій веб-трафік і зменшуючи необхідність створення кількох цільових сторінок для персоналізації. Це збільшує конве...
OneShot
oneshot.ai
OneShot — це перша справжня наскрізна автономна пошукова платформа. Наша вдосконалена технологія генеративного штучного інтелекту та машинного навчання автоматизує всю ручну роботу з пошуку потенційних клієнтів, дозволяючи вашій команді продажів зосередитися на важливих облікових записах і діяльност...