Альтернативи - Chanty
Microsoft Teams
microsoft.com
Microsoft Teams — це платформа для спілкування та співпраці, яка поєднує чат на робочому місці, відеозустрічі, зберігання файлів та інтеграцію програм. Служба інтегрується з офісним пакетом Office 365 за передплатою та містить розширення, які можна інтегрувати з продуктами сторонніх виробників. Micr...
Slack
slack.com
Slack — це власна платформа бізнес-комунікації, розроблена американською програмною компанією Slack Technologies. Slack пропонує багато функцій у стилі IRC, включаючи постійні кімнати чату (канали), організовані за темами, приватні групи та прямі повідомлення.
Google Chat
workspace.google.com
Google Chat – це комунікаційне програмне забезпечення, розроблене компанією Google, створене для команд, яке забезпечує прямі повідомлення та командні чати, подібні до конкурентів Slack і Microsoft Teams, а також функцію групового обміну повідомленнями, яка дозволяє обмінюватися вмістом G Drive (Goo...
Rocket.Chat
rocket.chat
Керуйте за допомогою комунікаційного центру, який дозволяє повністю контролювати ваші дані. Все в одній платформі: командна співпраця, багатоканальне залучення, DevOps і ChatOps.
Mattermost
mattermost.com
Mattermost — це онлайн-сервіс онлайн-чату з відкритим вихідним кодом із можливістю самостійного розміщення та обміну файлами, пошуку та інтеграції. Він розроблений як внутрішній чат для організацій і компаній і здебільшого продається як альтернатива Slack і Microsoft Teams з відкритим кодом.
Threads
threads.com
Скасувати повторювану зустріч. Threads – це сучасний форум для роботи, де відбуваються цілеспрямовані дискусії та ухвалення рішень.
Twist
twist.com
Twist робить командне спілкування менш хаотичним. Альтернатива Slack, яка організовує командну роботу, відповідає темі та її легко знайти (назавжди). Від Doist, виробників Todoist.
Quill
quill.chat
Quill — найкращий спосіб спілкування з командою чи групою. Створений для підвищення продуктивності та зосередженості, Quill зменшує кількість сповіщень, збирає розмови в ланцюжки й усуває ваш шлях, щоб ви могли повернутися до того, що вмієте найкраще
Ryver
ryver.com
Зробіть більше та заощаджуйте гроші, співпрацюючи з усією вашою командою В ОДНОМУ ДОДАТКУ. Груповий чат + диспетчер завдань + голосові та відеодзвінки. Почніть безкоштовно сьогодні!
Flock
flock.com
Flock, найкращий додаток для командного спілкування та онлайн-платформа для спільної роботи, має командний обмін повідомленнями, керування проектами та інші чудові функції, які підвищують продуктивність і швидкість виконання.
Pumble
pumble.com
Безкоштовна програма для командного чату. Замініть електронну пошту та ефективніше співпрацюйте зі своїми колегами. Необмежена кількість користувачів і історія повідомлень, безкоштовно назавжди.
Flowdock
flowdock.com
CA Flowdock збирає всі ваші розмови, робочі елементи та інструменти в одному місці. Розставляйте пріоритети в роботі, вирішуйте проблеми, шукайте та організовуйте команди, місця та часові пояси.
Brosix
brosix.com
Додаток для чату для компаній і організацій, який покращує спілкування та продуктивність команди. Найкращі функції для співпраці в одному пакеті.