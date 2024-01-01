Альтернативи - Certainly
Intercom
intercom.com
Intercom — це платформа для розмовних стосунків (CRP), яка допомагає компаніям налагоджувати кращі стосунки з клієнтами за допомогою персоналізованих засобів обміну повідомленнями. Головний офіс Intercom знаходиться в Сан-Франциско з додатковими офісами в Чикаго, Дубліні, Сіднеї та Лондоні. Станом ...
ManyChat
manychat.com
Переосмисліть спосіб спілкування з клієнтами. ManyChat дозволяє вам взаємодіяти з вашими клієнтами 24/7 — скористайтеся можливостями автоматизації маркетингу вже сьогодні!
ChatBot
chatbot.com
Автоматизуйте обслуговування клієнтів за допомогою ChatBot і ніколи не втрачайте шанс продати чи допомогти своїм клієнтам. Створюйте власні чат-боти з нуля, не потрібні технічні навички!
Drift
drift.com
Drift — це новий спосіб, у який компанії купують у компаній. Спробуйте наші розмовні інструменти маркетингу та продажів, розроблені, щоб полегшити покупки сьогодні, абсолютно безкоштовно.
Chatbase
chatbase.co
Спеціальний ChatGPT для ваших даних. Просто завантажте свої документи або додайте посилання на свій веб-сайт і отримайте для своїх даних чат-бота, подібного до ChatGPT. Потім додайте його як віджет на свій веб-сайт або спілкуйтеся з ним через API.
Botmake
botmake.io
Надзвичайно простий і зрозумілий розмовний чат-бот для створення вашого сайту. Ви можете легко створити чат-бота без кодування
Botpress
botpress.com
Створюйте чат-боти ChatGPT напрочуд швидко 🚀. Перший конструктор чат-ботів нового покоління на базі OpenAI. Створюйте ботів, подібних до ChatGPT, для свого проекту чи бізнесу, щоб виконувати завдання. 🎯
Relevance AI
relevanceai.com
Створіть і розгорніть автоматизацію на основі ШІ. Виведіть GPT на новий рівень і автоматизуйте більше внутрішніх робочих процесів за допомогою мереж і агентів. Повністю кероване розгортання, низький код і зручний для розробників.
Gallabox
gallabox.com
Gallabox — це робочий простір без коду, який відкриває потужність WhatsApp для масштабування вашого бізнесу за допомогою Shared Inbox, WhatsApp Chatbot без коду, WhatsApp Broadcasts тощо
Voiceflow
voiceflow.com
Спільна платформа для створення агентів ШІ. Команди використовують Voiceflow для розробки, тестування та запуску чату чи голосових агентів ШІ — разом, швидше та в масштабі.
Engati
engati.com
Engati — це найкращий безкоштовний чат-бот зі штучним інтелектом без використання коду та платформа для чату в прямому ефірі для створення чат-ботів зі штучним інтелектом і участі в розмовах у режимі реального часу в WhatsApp, веб-сайті, месенджері тощо.
Qualified
qualified.com
Кваліфікований допомагає компаніям швидше створювати конвеєри. Доторкніться до свого найбільшого активу – вашого веб-сайту – щоб визначити своїх найцінніших відвідувачів, миттєво починати розмови про продажі, планувати зустрічі, конвертувати вихідний і платний трафік і виявляти сигнали наміру купува...
Signals
getsignals.ai
Перетворіть перегляди сторінок на клієнтів. Розпізнавайте компанії, які зараз переглядають ваш веб-сайт, і перетворюйте їх на клієнтів!
Chatfuel
chatfuel.com
Chatfuel — це провідна платформа ботів для створення чат-ботів штучного інтелекту для Facebook. Дізнайтеся, як швидко та легко створити бота Facebook Messenger – кодування не потрібне.
MarketingBlocks
marketingblocks.ai
Універсальний маркетинговий помічник зі штучним інтелектом, схожий на людину, який створює цільові сторінки, рекламні відео, рекламу, маркетингові тексти, графіку, електронні листи, озвучення, публікації в блогах, мистецтво тощо
BotStar
botstar.com
Відкрийте для себе більше способів взаємодії з клієнтами в Інтернеті за допомогою безперебійного живого чату та чат-бота. Отримайте BotStar безкоштовно сьогодні!
yellow.ai
yellow.ai
Автоматизуйте взаємодію зі своїми клієнтами та співробітниками на 135+ мовах і через 35+ каналів, щоб досягти ефективних результатів за менших витрат.
Haptik
haptik.ai
Haptik допомагає брендам залучати, конвертувати, залучати та захоплювати користувачів завдяки персоналізованому розмовному досвіду на основі штучного інтелекту на 20 каналах і понад 100 мовами.
Sendbird
sendbird.com
Зробіть свій додаток соціальним. Від Reddit до Paytm і Headspace, кожна улюблена програма процвітає завдяки сильній спільноті. Станьте ближче до своїх, додавши чат, голос або відео у свій додаток.
SnatchBot
snatchbot.me
Створіть розумні чат-боти для багатоканального обміну повідомленнями на нашій революційній платформі. SnatchBot усуває складність і допомагає створити найкращий досвід чат-бота для ваших клієнтів. Ми надаємо надійні адміністративні функції та безпеку корпоративного рівня для дотримання нормативних в...
cogram
cogram.com
Подвоїть свою продуктивність із розумним колегою для вашої команди. Cogram використовує штучний інтелект, щоб робити нотатки під час віртуальних зустрічей, відстежувати дії та автоматизувати наступні завдання, зберігаючи конфіденційність і безпеку ваших даних.
Gladly
gladly.com
Перетворіть своє обслуговування клієнтів за допомогою Gladly. Наше програмне забезпечення для обслуговування клієнтів на базі штучного інтелекту, яке зайняло перше місце, заощаджує витрати, підвищує дохід і дає агентам змогу заохочувати лояльність клієнтів завдяки винятковому обслуговуванню.
Genesys Cloud
genesys.com
Платформа контакт-центру Genesys Cloud CX дає змогу вашому бізнесу надавати виняткові послуги на всьому шляху клієнта. Відкрийте для себе чудовий CX сьогодні.
Comm10
comm100.com
Comm100 Free — це відзначена нагородами платформа для взаємодії з клієнтами, яка швидко й легко зв’язує вас із клієнтами за допомогою цифрових каналів, включаючи живий чат, аудіо- та відеочат, електронну пошту, текстові повідомлення, Facebook, WhatsApp для бізнесу тощо. Ідеально підходить для малого...
SentiOne
sentione.com
Відкрийте для себе онлайн-прослуховування на основі ШІ та майбутнє автоматизації обслуговування клієнтів за допомогою розмовних голосових і чат-ботів.
Oct8ne
oct8ne.com
Oct8ne — це єдиний візуальний чат (прямий чат, чат-бот і обмін повідомленнями) з інтегрованим каталогом для показу та рекомендації продуктів у режимі реального часу вашим клієнтам. Пропонуйте цілодобову персоналізовану допомогу через агентів або чат-бота через ваші соціальні канали, а також у вашому...
Texthub
texthubai.com
Шукаєте інструмент, який може допомогти вам створити дивовижний код, зображення та текст? Не дивіться далі, ніж Texthub AI! Наша зручна платформа використовує потужність штучного інтелекту, щоб втілити ваші ідеї в життя. Спробуйте Texthub AI сьогодні та почніть творити!
Ultimate
ultimate.ai
Ultimate — провідна у світі платформа автоматизації підтримки клієнтів, яка допомагає компаніям масштабувати обслуговування клієнтів за допомогою розмовного та генеративного ШІ. Постійний лідер на платформі огляду G2, наша передова технологія та підтримка, орієнтована на клієнта, забезпечують автом...
Userbot
userbot.ai
Userbot на платформі Customer Experience на базі ШІ, створеній людьми для людей. Завдяки потужності нашої фірмової технології штучного інтелекту ви можете запропонувати захоплюючий і багатоканальний досвід через наші розмовні інтерфейси ШІ та Digital Humans. Автоматизуючи розмови між компаніями та л...
Botsify
botsify.com
Botsify — це платформа для людей і компаній, які можуть створювати власні розумні чат-боти, не знаючи, як кодувати. Люди самі знають свій бізнес краще, ніж будь-хто інший, і як експерти з бізнес-кейсів вони можуть автоматизувати такі завдання, як поширені запитання, підтримка клієнтів, заповнення ф...