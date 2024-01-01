Альтернативи - Central Test
ADP
adp.com
ADP пропонує провідні в галузі онлайн-рішення для нарахування заробітної плати та управління персоналом, а також оподаткування, дотримання законодавства, адміністрування пільг тощо. Отримайте найкраще з ADP.
Zenefits
zenefits.com
Zenefits – це компанія зі Сполучених Штатів, яка пропонує компаніям хмарне програмне забезпечення як послугу для управління їхніми людськими ресурсами, приділяючи особливу увагу допомозі з медичним страхуванням. Zenefits було засновано в 2013 році. Її штаб-квартира розташована в Сан-Франциско. .
Alight
alight.com
Від прийому на роботу до виходу на пенсію та після того, як ваші співробітники залежать від ваших ресурсів, які покращать їх здоров’я, багатство та добробут. Дайте владу в їхні руки завдяки даним і технологіям, які забезпечують ясність завдяки своєчасним, ширшим інтегрованим уявленням. Досягніть кра...
Simpli5
simpli5.com
5 Dynamics — це не просто оцінка, яка закінчилася; це спільна мова, яка дозволяє людям краще зрозуміти себе та тих, з ким вони працюють і взаємодіють. Завдяки розпізнанню різних точок зору, з якими кожна людина звертається до столу, точки тертя зводяться до мінімуму, а продуктивність прискорюється. ...
RehvUp
rehvup.io
RehvUp — це платформа для залучення працівників, яка працює для вашого бізнесу ефективніше та розумніше, ніж будь-що інше на ринку. Це мобільний додаток, розроблений професійними тренерами з питань досвіду співробітників (EX), щоб надихати та мотивувати ваших співробітників бути найкращими та щаслив...
OnGrid
ongrid.in
OnGrid — це провідна цифрова платформа довіри в Індії, яка пройшла понад 100 мільйонів верифікацій і репутаційних перевірок 3000+ задоволених клієнтів. OnGrid пропонує понад 100 перевірок, включаючи ідентифікаційні номери, адресу, освіту, роботу, судовий протокол, поліцейські перевірки, а також проф...
Nexeo HR
nexeohr.com
Nexeo допомагає шукачам роботи знайти роботу в кол-центрі, виробництві, транспортуванні та інших галузях легкої промисловості
Enablo
enablo.com
Enablo співпрацює з масштабними компаніями, щоб забезпечити оптимальний досвід роботи та стимулювати зв’язок, спілкування, співпрацю та продуктивність для всіх і будь-де. Вони мають ексклюзивні партнерські стосунки з Workplace від Meta, Asana та Google Workspace, працюючи пліч-о-пліч із клієнтами, щ...
Aadmi
aadmi.com
Aadmi Consulting надає кадрову підтримку протягом усього життєвого циклу для всіх потреб вашого бізнесу в людському капіталі.
G&A Partners
gnapartners.com
Надаючи перевірені рішення та технології у сферах людських ресурсів, виплат працівникам, адміністрування заробітної плати та безпеки на робочому місці, G&A Partners полегшує тягар виснажливих адміністративних завдань і дозволяє власникам бізнесу зосередити свій час, талант і енергію на розвитку своє...
Aflac
aflac.com
Завдяки Aflac, незалежно від того, чи є ви великою компанією, чи малою, ви можете надати своїм співробітникам ті переваги, яких вони очікують від більшої компанії, допомагаючи вашому бізнесу виділятися з натовпу.
Insperity
insperity.com
Insperity надає кадрові та бізнес-рішення, які допомагають найкращим компаніям Америки процвітати з 1986 року.
Lumity Benefits
lumity.com
Сучасне рішення Lumity для надання пільг поєднує спеціалізовані послуги та експертизу з потужними даними та технологіями, щоб полегшити біль адміністрування та вибору медичних планів і пільг як для роботодавців, так і для працівників.