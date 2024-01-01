Альтернативи - Central Test

ADP

ADP

adp.com

ADP пропонує провідні в галузі онлайн-рішення для нарахування заробітної плати та управління персоналом, а також оподаткування, дотримання законодавства, адміністрування пільг тощо. Отримайте найкраще з ADP.

Zenefits

Zenefits

zenefits.com

Zenefits – це компанія зі Сполучених Штатів, яка пропонує компаніям хмарне програмне забезпечення як послугу для управління їхніми людськими ресурсами, приділяючи особливу увагу допомозі з медичним страхуванням. Zenefits було засновано в 2013 році. Її штаб-квартира розташована в Сан-Франциско. .

Alight

Alight

alight.com

Від прийому на роботу до виходу на пенсію та після того, як ваші співробітники залежать від ваших ресурсів, які покращать їх здоров’я, багатство та добробут. Дайте владу в їхні руки завдяки даним і технологіям, які забезпечують ясність завдяки своєчасним, ширшим інтегрованим уявленням. Досягніть кра...

Simpli5

Simpli5

simpli5.com

5 Dynamics — це не просто оцінка, яка закінчилася; це спільна мова, яка дозволяє людям краще зрозуміти себе та тих, з ким вони працюють і взаємодіють. Завдяки розпізнанню різних точок зору, з якими кожна людина звертається до столу, точки тертя зводяться до мінімуму, а продуктивність прискорюється. ...

RehvUp

RehvUp

rehvup.io

RehvUp — це платформа для залучення працівників, яка працює для вашого бізнесу ефективніше та розумніше, ніж будь-що інше на ринку. Це мобільний додаток, розроблений професійними тренерами з питань досвіду співробітників (EX), щоб надихати та мотивувати ваших співробітників бути найкращими та щаслив...

OnGrid

OnGrid

ongrid.in

OnGrid — це провідна цифрова платформа довіри в Індії, яка пройшла понад 100 мільйонів верифікацій і репутаційних перевірок 3000+ задоволених клієнтів. OnGrid пропонує понад 100 перевірок, включаючи ідентифікаційні номери, адресу, освіту, роботу, судовий протокол, поліцейські перевірки, а також проф...

Nexeo HR

Nexeo HR

nexeohr.com

Nexeo допомагає шукачам роботи знайти роботу в кол-центрі, виробництві, транспортуванні та інших галузях легкої промисловості

Enablo

Enablo

enablo.com

Enablo співпрацює з масштабними компаніями, щоб забезпечити оптимальний досвід роботи та стимулювати зв’язок, спілкування, співпрацю та продуктивність для всіх і будь-де. Вони мають ексклюзивні партнерські стосунки з Workplace від Meta, Asana та Google Workspace, працюючи пліч-о-пліч із клієнтами, щ...

Aadmi

Aadmi

aadmi.com

Aadmi Consulting надає кадрову підтримку протягом усього життєвого циклу для всіх потреб вашого бізнесу в людському капіталі.

G&A Partners

G&A Partners

gnapartners.com

Надаючи перевірені рішення та технології у сферах людських ресурсів, виплат працівникам, адміністрування заробітної плати та безпеки на робочому місці, G&A Partners полегшує тягар виснажливих адміністративних завдань і дозволяє власникам бізнесу зосередити свій час, талант і енергію на розвитку своє...

Aflac

Aflac

aflac.com

Завдяки Aflac, незалежно від того, чи є ви великою компанією, чи малою, ви можете надати своїм співробітникам ті переваги, яких вони очікують від більшої компанії, допомагаючи вашому бізнесу виділятися з натовпу.

Insperity

Insperity

insperity.com

Insperity надає кадрові та бізнес-рішення, які допомагають найкращим компаніям Америки процвітати з 1986 року.

Lumity Benefits

Lumity Benefits

lumity.com

Сучасне рішення Lumity для надання пільг поєднує спеціалізовані послуги та експертизу з потужними даними та технологіями, щоб полегшити біль адміністрування та вибору медичних планів і пільг як для роботодавців, так і для працівників.

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