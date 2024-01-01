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Альтернативи - CData Connect Cloud

Data Virtuality

Data Virtuality

datavirtuality.com

Data Virtuality пропонує два продукти для гнучкого вирішення проблем інтеграції та керування даними в індивідуальний спосіб, який найкраще підходить для команд обробки даних у швидкоплинному світі даних. Data Virtuality Platform – віртуалізація даних для гнучкої архітектури даних Завдяки унікальному...

Denodo

Denodo

denodo.com

Ми дозволяємо організаціям підключатися до всіх своїх даних у режимі реального часу. Denodo є лідером у створенні логічної структури даних на основі віртуалізації даних, що забезпечує доступ до даних, керування даними та можливості доставки в найширшому діапазоні джерел корпоративних, хмарних, велик...

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