Альтернативи - CData Connect Cloud
Data Virtuality
datavirtuality.com
Data Virtuality пропонує два продукти для гнучкого вирішення проблем інтеграції та керування даними в індивідуальний спосіб, який найкраще підходить для команд обробки даних у швидкоплинному світі даних. Data Virtuality Platform – віртуалізація даних для гнучкої архітектури даних Завдяки унікальному...
Denodo
denodo.com
Ми дозволяємо організаціям підключатися до всіх своїх даних у режимі реального часу. Denodo є лідером у створенні логічної структури даних на основі віртуалізації даних, що забезпечує доступ до даних, керування даними та можливості доставки в найширшому діапазоні джерел корпоративних, хмарних, велик...