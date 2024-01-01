Альтернативи - Catalyst
Hubspot
hubspot.com
HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнт...
Zoho CRM
zoho.com
Керуйте своїм бізнесом за допомогою набору онлайн-інструментів підвищення продуктивності та додатків SaaS від Zoho. Нам довіряють понад 50 мільйонів користувачів у всьому світі. Спробуйте наш план Forever Free!
Miro
miro.com
Miro — це онлайн-платформа для спільної дошки, яка дозволяє розподіленим командам ефективно працювати разом, від мозкового штурму за допомогою цифрових наліпок до планування та керування гнучкими робочими процесами.
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo — це маркетингова платформа електронної пошти, створена для онлайн-бізнесу з потужною автоматизацією маркетингу електронною поштою та SMS.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. – це онлайн-маркетингова компанія зі штаб-квартирою в Волтемі, штат Массачусетс, з додатковими офісами в Лавленді, штат Колорадо; і Нью-Йорк, Нью-Йорк. Компанію було засновано в 1995 році та пізніше продано Endurance International у 2015 році.
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus — це уніфікована платформа CX, яка дозволяє вашим відділам продажів, маркетингу та підтримки працювати як одне ціле в єдиному інтерфейсі.
Optimizely
optimizely.com
Optimize — це американська компанія, яка створює прогресивне програмне забезпечення для доставки та експериментів для інших компаній. Технологія платформи Optimizely забезпечує A/B-тестування та інструменти багатоваріантного тестування, персоналізацію веб-сайту та можливості перемикання функцій. Шта...
Splunk
splunk.com
Splunk Inc. — це американська технологічна компанія, розташована в Сан-Франциско, штат Каліфорнія, яка виробляє програмне забезпечення для пошуку, моніторингу та аналізу машинно-генерованих даних через веб-інтерфейс. Рішення Splunk Enterprise і Enterprise Cloud збирають, індексують і корелюють реаль...
TheyDo
theydo.io
Digital Design Thinking для вирішення проблем, орієнтованих на клієнта. Перетворіть свій бізнес на створення проривних інновацій, використовуючи перевірений метод у масштабі.
Impact
impact.com
Impact Partnership Cloud™ — провідне в світі рішення для автоматизації партнерства, яке виявляє, керує, захищає та оптимізує всі канали партнерства, досягаючи справжнього експоненціального зростання.
Segment
segment.com
Segment.Io, Inc. пропонує рішення для інтерфейсу прикладного програмування. Компанія збирає, очищає та контролює дані клієнтів за допомогою сегмента, а також надає послуги з інтеграції даних, управління та керування аудиторією. Segment.Io обслуговує клієнтів у штаті Каліфорнія.
Formaloo
formaloo.com
Потужна платформа для спільної роботи для команд, щоб збирати, упорядковувати та розуміти свої дані. Перейдіть від ідеї до реалізації за лічені хвилини без коду!
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation (також пишеться як opentext) — це канадська компанія, яка розробляє та продає програмне забезпечення для управління корпоративною інформацією (EIM). OpenText зі штаб-квартирою у Ватерлоо, Онтаріо, Канада, є найбільшою канадською компанією програмного забезпечення станом на 2014 ...
Clari
clari.com
Прогнозування, аналітика діяльності та управління потоками для команд B2B Revenue.
Gainsight CS
gainsightcloud.com
Утримуйте та розвивайте своїх клієнтів у масштабі. Gainsight CS робить клієнтів вашим найкращим механізмом зростання. Отримайте всебічне уявлення про своїх клієнтів, зрозумійте тенденції та ризики та дайте своїй команді змогу масштабуватися за допомогою перевірених дій, які дають результати.
Planhat
planhat.com
Planhat — це красива, гнучка та потужна платформа успіху клієнтів. Customer 360, показники здоров’я, підручники, портали для клієнтів тощо.
HoneyStack
hockeystack.com
Наскрізна аналітика SaaS. HockeyStack — це інструмент аналітики SaaS, який об’єднує дані про маркетинг, продукт, дохід і продажі, щоб виявити приховану інформацію, як-от LTV кампанії або швидкість відтоку кожного маркетингового каналу. Без налаштування. Немає коду. СПРОБУЙТЕ БЕЗКОШТОВНО
Heap
heap.io
Heap пропонує розумніший спосіб створення цифрових продуктів. Завдяки комплексному збору даних і структурованим процесам Heap допомагає менеджерам із продуктів розуміти своїх користувачів, приймати рішення на основі даних і створювати чудові цифрові враження.
Customer.io
customer.io
Запускайте електронну пошту, push-повідомлення, SMS, веб-перехоплення тощо за допомогою Customer.io. Отримайте контроль над поведінковими даними, щоб персоналізувати спілкування з клієнтами та стимулювати залучення. Почніть безкоштовно.
People.ai
people.ai
People.ai автоматизує введення даних вручну, підвищує продуктивність продажів і надає практичні дані для всіх ваших інструментів керування.
CleverTap
clevertap.com
CleverTap – це компанія з управління життєвим циклом клієнтів і мобільного маркетингу на основі SaaS, штаб-квартира якої розташована в Маунтін-В’ю, Каліфорнія. Заснована в травні 2013 року, вона надає аналітику мобільних додатків і продукти для залучення користувачів для понад 8000 компаній, включаю...
Woopra
woopra.com
Проаналізуйте та візуалізуйте весь шлях клієнта від першого маркетингового дотику до використання продукту. Підпишіться на наш безкоштовний план сьогодні.
MoEngage
moengage.com
MoEngage — це комплексне рішення, що складається з потужної аналітики клієнтів, автоматизованого міжканального залучення та персоналізації на основі ШІ.
Contentsquare
contentsquare.com
Збільште дохід, конверсію та взаємодію за допомогою найповнішої у світі платформи цифрової аналітики.
Mixmax
mixmax.com
Ми усуваємо зайнятість і забезпечуємо справжнє залучення. Зробіть свої AE та CSM продуктивнішими безпосередньо з Gmail. Запит на демонстрацію.
Kizen
kizen.com
Kizen дає перевагу командам продажів, маркетингу та обслуговування будь-якого розміру, об’єднуючи всі ваші дані за допомогою розумної автоматизації та потужного штучного інтелекту.
Uptics
uptics.io
Універсальна платформа автоматизації продажів для дистанційних і внутрішніх відділів продажів, щоб легко запускати вихідні кампанії, заохочувати вхідних потенційних клієнтів, створювати пакет угод і отримувати прибутки.
ChurnZero
churnzero.net
ChurnZero — це програмне забезпечення для успіху клієнтів, яке допомагає бізнесу зрозуміти, як клієнт використовує продукт, оцінює стан його здоров’я та надає компанії засоби для керування та автоматизації взаємодії з клієнтами.
Factors.AI
factors.ai
Factors.ai — це наскрізна платформа маркетингової аналітики та атрибуції, яка інтегрована в різні накопичувачі даних, щоб надавати ефективну, сумісну з конфіденційністю інформацію на основі штучного інтелекту. Спробуємо зараз!
Piwik PRO
piwik.pro
Проаналізуйте шлях клієнта на веб-сайтах і в додатках. Набір аналітичних засобів, який зосереджується на конфіденційності користувачів і безпеці даних – ідеальна альтернатива Google Analytics.
SALESmanago
salesmanago.com
Єдиний безкодовий CDXP на основі штучного інтелекту з власно створеними та інтегрованими гіперперсоналізованими маркетинговими каналами.
Forest Admin
forestadmin.com
Припиніть створення панелі адміністратора, у нас є для вас Отримання панелі адміністратора не повинно займати багато часу. Замість того, щоб створювати його, Forest Admin створює панель адміністратора поверх ваших даних за лічені секунди.
Contlo
contlo.com
Привітайтеся з автономним генеративним маркетингом. Contlo — це маркетингова платформа нового покоління, створена для першого світу ШІ. Завдяки моделі ШІ вашого бренду та автономним агентам ШІ.
Vitally
vitally.io
Vitally дозволяє перспективним командам із забезпечення успіху клієнтів підвищити зростання доходів, зменшити відтік клієнтів і запропонувати проактивний клієнтський досвід світового рівня в масштабі.
Leadspace
leadspace.com
Leadspace – це компанія Data Science, яка займається програмним забезпеченням як послугою (SaaS), яка надає платформу даних клієнтів B2B. Продукти компанії об’єднують численні джерела даних, джерела першої та третьої сторони з соціальних мереж, баз даних контактів і систем управління взаємовідносина...
Tealium
tealium.com
Tealium – американська компанія зі штаб-квартирою в США, заснована в 2008 році в Сан-Дієго, Каліфорнія, яка продає корпоративні теги, центр API, платформу даних клієнтів із машинним навчанням і продукти для керування даними.
Listrak
listrak.com
Listrak забезпечує результати. Єдина інтегрована платформа цифрового маркетингу, якій довіряють понад 1000 провідних роздрібних торговців і брендів для електронної пошти, маркетингу текстових повідомлень, ідентифікації, поведінкових тригерів і міжканальної оркестровки.
Skeepers
octoly.com
Провідна маркетингова платформа для впливових людей Octoly допомагає брендам підвищити свою помітність, зміцнити довіру та збільшити продажі, об’єднуючи перевірених мікроінфлюенсерів і споживачів у масштабі. Бренди використовують нашу підібрану спільноту, щоб створювати публікації в соціальних мере...
Acquia
acquia.com
Acquia — це компанія, що надає програмне забезпечення як послугу, співзасновниками якої є Дріс Буйтаерт і Джей Бетсон для надання корпоративних продуктів, послуг і технічної підтримки для відкритої платформи керування веб-контентом Drupal.
dotdigital
dotdigital.com
Подивіться, як універсальна платформа від dotdigital дозволяє створювати автоматизовані маркетингові засоби для залучення ваших контактів за допомогою електронної пошти, SMS, соціальних мереж, push-повідомлень і цільових сторінок.
Totango
totango.com
Totango — це програмне забезпечення для успіху клієнтів, яке допомагає підприємствам збільшити доходи, зменшити відтік, зосереджуючись на шляху клієнта SaaS. Спробуйте Totango безкоштовно.
Treasure Data
treasuredata.com
Treasure Data допомагає підприємствам використовувати всі дані своїх клієнтів для покращення ефективності кампаній, досягнення операційної ефективності та підвищення цінності бізнесу за допомогою пов’язаних клієнтів. Customer Data Cloud, наш набір рішень для платформи даних клієнтів, об’єднує дані к...
Bento
bentonow.com
Bento — це потужна платформа автоматизації обміну повідомленнями, створена для онлайн-бізнесу, яка включає потужну автоматизацію електронної пошти та SMS-маркетингу.
Aviso
aviso.com
Aviso — це компас штучного інтелекту, який допомагає командам відділу продажів і виходу на ринок укладати більше угод, прискорювати зростання та знаходити свій прибуток.
Squeaky
squeaky.ai
Платформа аналізу інформації про клієнтів, яка насамперед приділяється конфіденційності. Squeaky допомагає розвивати ваш бізнес, створюючи кращий цифровий досвід. Наш комплексний інструмент включає аналітику, запис сеансу, відгуки та теплові карти.
Hightouch
hightouch.io
Ваше сховище даних – це джерело правдивих даних про клієнтів. Hightouch синхронізує ці дані з інструментами, на які покладаються ваші бізнес-команди.
Bloomreach
bloomreach.com
Платформа цифрового досвіду, створена для комерції. Рішення Bloomreach поєднують у собі потужність уніфікованих даних про клієнта та продукт зі швидкістю та масштабом штучного інтелекту та передбачуваним рішенням, тож ви можете надавати чарівні враження, які перетворюються на будь-який канал і в кож...
Plumb5
plumb5.com
Запустіть багатоканальні маркетингові кампанії в Інтернеті, мобільних пристроях, електронною поштою та SMS. Використовуйте push-повідомлення та обмін повідомленнями в програмі з легкістю. Plumb5 — це платформа взаємодії з клієнтами в режимі реального часу, яка допомагає маркетологам зберегти залучен...
CrowdPower
crowdpower.io
Створюйте просту автоматизацію електронної пошти, щоб залучати нових користувачів, зменшувати відтік і підтримувати взаємодію клієнтів за допомогою платформи №1 для залучення клієнтів для продуктів SaaS.
Webeyez
webeyez.com
Webeyez — це секретна зброя, яку використовують онлайн-бізнеси, щоб негайно виправляти діряві воронки та збільшувати дохід. Платформа висвітлює кожен крок споживчої подорожі на місці та використовує машинне навчання, щоб виявити та визначити пріоритети прихованих проблем, надаючи лідерам доходів рак...
FLYDE
flyde.io
Більшість підприємств неправильно використовують потужність свого стеку даних, що може спричинити втрату доходу на 4-7% щороку. Ми створили платформу FLYDE SaaS, щоб допомогти споживчим брендам і роздрібним торговцям, які вже мають передовий стек технологій (CRM, платформа електронної комерції, прог...
Salespanel
salespanel.io
Salespanel — це власне програмне забезпечення для аналітики даних і відстеження шляху клієнтів. У нинішньому середовищі відстеження клієнтів, коли Universal Analytics припиняється, а Google Analytics заборонено в кількох європейських країнах, Salespanel є ідеальним рішенням для B2B-бізнесу, який хоч...
Blueshift
blueshift.com
Blueshift допомагає брендам запропонувати релевантні, пов’язані враження під час кожної взаємодії з клієнтом. Платформа Smart Hub для інтелектуального залучення клієнтів надає брендам повний набір інструментів для безпроблемного надання досвіду 1:1 у режимі реального часу на всьому багатоканальному ...
Insightech
insightech.com
Insightech надає цифровим командам чітке уявлення про цифровий досвід, якому не перешкоджають вибіркові або неповні дані. Завдяки Insightech ви отримуєте всі інструменти для створення детальних маркетингових звітів, аналізу вмісту сторінки, оптимізації конверсії та зміни платформи веб-сайту в одному...
ShiftX
shiftx.com
Більшість інструментів процесу або складні у використанні, навіть для навчених експертів, або є гнучким безладом. ShiftX — це зручний інструмент моделювання процесів, який охоплює всіх без необхідності навчання.
Apxor
apxor.com
Apxor — це піонерська цифрова платформа без коду, розроблена для команд із розробки продуктів і розробників споживчих додатків і веб-сайтів, щоб допомогти збільшити утримання та дохід. Apxor допомагає покращити взаємодію з користувачем і залучити його за допомогою контекстного виявлення функцій і на...
Growth Channel
growthchannel.com
Growth Channel генерує персоналізовані маркетингові плани зростання з чіткими персонажами, ланками й стратегіями зростання на основі даних. Працює за технологією GPT-3.
FlowMapp
flowmapp.com
Проста та потужна візуальна платформа UX. Створюйте карти сайту, потоки користувачів і каркаси, щоб забезпечити ефективніше планування UX і веб-розробку. FlowMapp дозволяє командам планувати та розробляти цифровий досвід разом, у режимі реального часу та в одному місці ⚙️ Як користуватися FlowMapp? ...
UXPressia
uxpressia.com
UXPressia — це спільна платформа для картографування клієнтського досвіду, яка дозволяє створювати, експортувати та ділитися картами подорожей клієнтів, персонажами та картами впливу в Інтернеті. Набір інструментів простий для початківців, але потужний для професіоналів. Командам особливо сподобають...