Альтернативи - CARTO
Tableau
tableau.com
Tableau — це аналітична платформа, яка змінює спосіб використання даних для вирішення проблем, надаючи можливість людям і організаціям максимально ефективно використовувати свої дані. Tableau — це найширша та найглибша наскрізна платформа даних і аналітики. Забезпечте відповідальне використання дани...
Scribble Maps
scribblemaps.com
Просте у використанні рішення для візуалізації онлайн-ГІС і веб-карт. Додайте анотації до карт, нанесіть території, фільтруйте дані, аналізуйте дані, оптимізуйте маршрути тощо. Чудово підходить для команд, яким потрібно керувати великою кількістю карт і створювати їх. Низька крива навчання забезпечу...
ArcGIS Online
arcgis.com
ArcGIS Online – хмарне програмне забезпечення для створення та обміну інтерактивними веб-картами. Карта та взаємодія з вашими даними про місцезнаходження Створюйте інтерактивні веб-карти за допомогою ArcGIS Online, веб-картографічного програмного забезпечення Esri. Отримайте нові перспективи та ро...
Mapbox
mapbox.com
Mapbox — це платформа для живих локацій, якій віддають перевагу понад 4 мільйони розробників. Mapbox надає точні дані про місцезнаходження та гнучкі інструменти для розробників, за допомогою яких будь-який бізнес може додавати геопросторові функції до своїх додатків і покращувати роботу за допомогою...
GeoComply
geocomply.com
Заснована в 2011 році компанія GeoComply надає рішення для запобігання шахрайству та кібербезпеки, які виявляють шахрайство з геоданими та допомагають перевірити справжню цифрову ідентичність користувача. Рішення компанії, яким довіряють провідні бренди та регулятори протягом останніх десяти років, ...
Nearmap
nearmap.com
Досліджуйте аерофотозйомки високої роздільної здатності з кращою якістю, ніж супутникові зображення та 3D-дані, а також автоматизовані статистичні дані для урядів і компаній.
SalesRabbit
salesrabbit.com
Програмне забезпечення SalesRabbit допомагає командам продажів працювати швидше та розумніше. Їхні рішення вирішують усі основні проблемні точки торговельних організацій за допомогою цифрових інструментів. Такі функції, як керування потенційними клієнтами та територією, відстеження ефективності пред...
Placer.ai
placer.ai
Placer.ai надасть вам історію будь-якої локації. Дані про відвідуваність Placer.ai дозволяють вимірювати відвідування, переглядати тенденції, порівнювати конкуренцію, відкривати нові аудиторії та знаходити та вигравати ідеального орендаря чи майно. Роздрібні торговці, спеціалісти з CRE, компанії CPG...
IP GeoLocation
ipgeolocation.io
Безкоштовний API геолокації IP та точна база даних пошуку IP. Безкоштовний API IP надає інформацію про країну, місто, штат, провінцію, місцеву валюту, широту та довготу, інформацію про компанію, пошук провайдера, мову, поштовий індекс, телефонний код країни, інформацію про агент користувача, IP- Інф...
IPinfo
ipinfo.io
Ми є надійним джерелом інформації про IP-адресу, щомісяця обробляємо 40 мільярдів IP-запитів геолокації API для понад 1000 компаній і понад 100 000 розробників
TravelTime
traveltime.com
TravelTime — це API, який може розраховувати час подорожі будь-яким видом транспорту до тисяч місць за мілісекунди. Він використовується в Enterprise Search & Location Intelligence.
Radar
radar.com
Інфраструктура розташування для кожного продукту та послуги. Найінноваційніші компанії використовують SDK і API Radar для визначення місця розташування на сотнях мільйонів пристроїв у всьому світі.
Geo Targetly
geotargetly.com
Географічне націлювання на відвідувачів вашого сайту за допомогою наших інструментів географічного націлювання. Перенаправляйте відвідувачів або показуйте вміст за країною, штатом і містом, використовуючи їх геолокацію IP.
Glympse
corp.glympse.com
Glympse є піонером технології локації та провідною платформою відстеження геолокації з вбудованими сповіщеннями та повідомленнями клієнтів. Ми надаємо найкращу в своєму класі технологію визначення місця розташування для захоплення, прийому та обробки даних для прогнозованої візуалізації та надання с...
Mapify IoT
mapify.ai
Mapify — це наскрізна платформа для керування та обробки геопросторових даних у реальному часі та генерування аналітичних даних у реальному часі. За допомогою Mapify ви можете швидко створювати свої рішення та використовувати їх у розумних містах, IoT та Industry 4.0. Ми заповнюємо прогалину між Goo...
GeoPostcodes
geopostcodes.com
Справді глобальний локальний набір даних, що містить усі поштові індекси, географічні кордони та дані вулиць для 247 країн. Він оновлюється щотижня, щоб підтримувати найвищу якість даних, включаючи такі складні країни, як Китай, Бразилія, Росія та Велика Британія. База даних GeoPostcodes розділена н...
Mapline
mapline.com
Підключіть свої дані до реального світу. За лічені секунди ви можете завантажити свої дані, переглянути їх на карті, створити маршрути, створити діаграми та звіти та об’єднати все це на візуальній інформаційній панелі. Використовуючи наші потужні аналітичні інструменти, створюйте нові способи візуал...
Smappen
smappen.com
Smappen — це онлайн-інструмент картографування території, який надає компаніям інформацію про місцезнаходження для ефективного дослідження ринку. Візуалізуйте торговельні зони, отримуйте доступ до статистичних даних про населення та аналізуйте конкурентів, щоб приймати обґрунтовані рішення щодо найк...
Alteryx
alteryx.com
Alteryx — це весела наскрізна платформа аналітики даних із низьким кодом/без коду, яка дозволяє будь-кому будь-де перетворювати надзвичайні обсяги даних у швидку інформацію, що допомагає їм щодня створювати прориви. Сьогодні організації в усьому світі покладаються на Alteryx для швидкого підвищення ...
MaxMind
maxmind.com
З 2002 року MaxMind є провідним постачальником IP-розвідки, виявлення проксі-серверів і інструментів виявлення онлайн-шахрайства. Відомий як творець GeoIP® і перша компанія, яка запропонувала як дані про IP-адреси, так і послуги виявлення шахрайства, MaxMind виконує місію зробити Інтернет безпечніши...
Mapotic
mapotic.com
Mapotic — це хмарна платформа, яка допомагає організаціям використовувати геолокаційні дані та створювати програми на основі карт. Він пропонує кілька продуктів, включаючи конструктор інтерактивних карт, платформу обробки даних геолокації, мобільні програми та рішення для візуалізації в реальному аб...
Mappedin
mappedin.com
Mappedin є провідним постачальником програмного забезпечення для 3D-карт приміщень. Наша платформа забезпечує потужну навігацію в приміщенні, а CMS Mappedin є основоположним рівнем. Джерело правди для ваших карт нерухомості, CMS створює співпрацю між організаціями для підтримки точних даних у режимі...
FlyPix AI
flypix.ai
FlyPix AI — це передова платформа виявлення об’єктів, розроблена для аналізу супутникових зображень і зображень, зроблених дронами. Він пропонує користувачам можливість виявляти, сегментувати та локалізувати об’єкти та області на цих зображеннях, а також відстежувати зміни та виявляти аномалії. Зруч...
Nrby
nrby.com
Nrby — це розумніший спосіб спілкування мобільних команд. Створений ветеранами польових операцій із десятирічним досвідом, Nrby розроблено таким чином, щоб персоналом, підрядниками та менеджерами на мобільних пристроях, планшетах і настільних комп’ютерах було легко та інтуїтивно зрозуміло користуват...
LogiNext
loginextsolutions.com
LogiNext Mile забезпечує оптимізацію маршруту доставки за допомогою геолокації та автоматизації відстеження. Також визначено оптимальне використання потужності ресурсу для зниження його вартості до 10%. Загальну відстань і час подорожі можна скоротити, що оптимізує ресурси компанії.
Maptive
maptive.com
Maptive перетворює ваші дані на спеціальну карту Google за лічені хвилини. Почніть безкоштовну пробну версію нашого багатофункціонального програмного забезпечення корпоративного рівня та відкрийте для себе приховані можливості у своїх даних за допомогою наших потужних інструментів картографування.
PlaceKit
placekit.io
PlaceKit — це всесвітній API геокодування, який забезпечує швидке й точне автозаповнення адреси, локатор магазину та двостороннє геокодування для вашої програми.
Mytraffic
mytraffic.io
Mytraffic — це платформа для визначення місцезнаходження будь-якого фізичного місця в Європі. Ми надаємо найточніші дані для ваших завдань Інвестуйте в потрібні місця за правильною ціною. Просувайте свої активи. Залучайте додатковий трафік зі стратегічних територій. Порівняйте ефективність своїх акт...
Cloudscene
cloudscene.com
Cloudscene — це платформа ринку, керована даними, яка змінює спосіб купівлі та продажу мережевих послуг компаніями. Завдяки оптимізації закупівель і спрощенню діяльності з продажу Cloudscene відкриває шлях для міцніших зв’язків, легшого відстеження та управління, уповноважених і гнучких команд, екон...
xMap
xmap.ai
xMap — це платформа SaaS для визначення місцезнаходження, яка надає широкий спектр наборів даних із багатьох галузей, що дозволяє підприємствам і компаніям переглядати дані на картах, аналізувати дані та приймати рішення на основі даних. xMap пропонує вичерпну інформацію, яка безперешкодно спрямовує...