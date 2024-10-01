Альтернативи - CARTO

Mapify IoT

mapify.ai

Mapify — це наскрізна платформа для керування та обробки геопросторових даних у реальному часі та генерування аналітичних даних у реальному часі. За допомогою Mapify ви можете швидко створювати свої рішення та використовувати їх у розумних містах, IoT та Industry 4.0. Ми заповнюємо прогалину між Goo...